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МИД отверг заявления о якобы препятствовании РФ вывозу зерна с Украины

Захарова: Россия не препятствует вывозу зерна из черноморских портов Украины
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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Россия не препятствует вывозу зерна из черноморских портов Украины. Об этом 22 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, безопасное судоходство в украинских территориальных водах и использование портов сейчас невозможно из-за высокой минной опасности и угроз обстрелов, созданных Киевом.

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«По имеющейся информации, украинские власти установили около 420 якорных мин в Черном и Азовском морях, часть из которых дрейфуют в морских акваториях, проливах Босфор и Дарданеллы, прибрежных водах черноморских государств, включая Турцию и Румынию», — заявила Захарова.

Вместе с тем Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины иностранными судами, подчеркнула дипломат.

«Подтверждается готовность России содействовать обеспечению беспрепятственного вывоза украинского зерна иностранными судами при условии их контроля на предмет контрабанды вооружения и отказа Киева от провокаций, создания минных угроз и напряженности в Черном море», — сказала она.

Также российские военные обеспечили необходимые условия для безопасного функционирования двух морских гуманитарных коридоров: в Черном и Азовском морях, добавила Захарова.

20 июня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что часть оборудования для разблокировки портов уже направлена на Украину. Он добавил, что если другие европейские страны, имеющее данное оборудование, также передадут его Украине, то решить продовольственный кризис удастся гораздо быстрее.

17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует поставкам украинского зерна на мировой рынок. Он подчеркнул, что не Россия заминировала украинские порты, страна готова обеспечить проход кораблей. Российский лидер отметил, что возможности для вывоза есть, например, через Белоруссию — самый дешевый способ, также зерно можно вывезти через Польшу и Румынию. Всего, по словам президента, существует пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна.

9 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина должна осознать, что разминирование портов в Черном море, где сейчас заблокировано украинское зерно, является безальтернативным вариантом для вывоза грузов.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна станут поставки Киеву противокорабельных систем.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

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