Зеленский назвал противокорабельные системы лучшей гарантией разблокировки портов

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна станут поставки Киеву противокорабельных систем.

«Мы <...> получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут самые лучшие гарантии», — цитирует его агентство «РБК-Украина».

Зеленский также указал на готовность властей вывезти из страны зерно при условии обеспечения коридора безопасности.

Ранее в понедельник Зеленский заявил, что Украина пока не готова экспортировать зерно через Белоруссию (как предлагал президент РФ Владимир Путин).

В этот же день агентство Bloomberg сообщило, что Турция и Россия договорились о порядке разблокирования портов Черного моря для транспортировки зерна, однако Украина отвергла предложенные условия.

Кроме того, «Известиям» стало известно о согласовании тремя странами порядка выхода кораблей из порта Одессы. Высокопоставленный источник утверждал, что турецкие военные будут сопровождать суда с зерном до нейтральных вод, а затем их заменят российские корабли на пути до Босфора. Дорожная карта такой схемы будет согласована 8–9 июня во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны России Сергея Шойгу в Турцию.

Днем ранее во Всемирной продовольственной организации (ФАО) при ООН заявили, что в 2023 году в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины.

3 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к поставкам украинского зерна в балтийские порты через территорию их страны.

До этого, 2 июня, помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США. Как указал Орешкин, Москва активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продукции в мире.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 31 мая также отметил, что выходу судов с зерном из украинских портов препятствуют мины, установленные Киевом.

25 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не использует вопросы продовольственной безопасности на Украине в качестве оружия и готова предоставить проход для кораблей с зерном. Он отметил, что так страна может продемонстрировать, что открыта для мирного урегулирования вопроса.