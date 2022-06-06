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Зеленский заявил о неготовности Украины экспортировать зерно через Белоруссию

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Dmytro Smolyenko
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Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня сообщил, что его страна не готова экспортировать зерно через Белоруссию.

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«Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге (экспортировать зерно. — Ред.). Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим «дружественным» соседям», — приводит слова Зеленского «РБК Украина».

3 июня президент РФ Владимир Путин назвал пять способов вывоза зерна с Украины: через украинские порты, через Польшу, по Дунаю через Румынию, подконтрольные порты РФ в Азовском и Черном морях, Белоруссию. Российский лидер отметил, что самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, он назвал блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.

В тот же день белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о готовности помочь по перевалке зерна белорусским железнодорожным транспортом.

5 июня министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выразил мнение, что в случае невывоза зерна из Украины в Африке могут начаться новые войны, а в других регионах мира — государственные перевороты. По его словам, продовольствие необходимо доставить немедленно, используя для этого морские перевозки.

6 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция и Россия договорились о порядке разблокирования портов Черного моря для транспортировки из них зерна, однако Украина отвергла предложенные условия.

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