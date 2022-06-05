В Италии предрекли новые войны в Африке в случае невывоза зерна с Украины

В Африке могут начаться новые войны, а в ряде других стран — государственные перевороты из-за невывоза зерна из украинских портов. Об этом 5 июня сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

«Необходимо немедленно вывезти зерно из портов Украины <...>. Если мы не вывезем зерно, у нас будут новые войны в Африке, новые госперевороты, новые проявления терроризма и огромный миграционный поток из Африки в Европу. И мы не можем этого допустить», — цитирует его агентство ANSA.

Ранее, в воскресенье, экономист Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) Максимо Тореро заявил, что в 2023 году в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины, что может сказаться на увеличении количества недоедающих более чем на 13 млн человек.

3 июня президент РФ Владимир Путин назвал пять способов вывоза зерна с Украины: через украинские порты, через Польшу, по Дунаю через Румынию, подконтрольные порты РФ в Азовском и Черном морях, Белоруссию. Российский лидер отметил, что самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, он назвал блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.

2 июня помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США. Как указал Орешкин, Москва активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продукции в мире.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ситуацию усугубляет и тот факт, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также добавил, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.