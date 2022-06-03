Путин назвал пять способов вывоза зерна из Украины

Проблемы вывоза зерна из Украины не существует, его можно вывести пятью способами. Такое заявление в пятницу, 3 июня, сделал президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам президента, вывести зерно можно через украинские порты — но Киеву нужно их разминировать; через Польшу; по Дунаю через Румынию; через подконтрольные порты РФ в Азовском и Черном морях, через Белоруссию, но для этого с этой страны нужно снять с Минска санкции.

Путин отметил, что самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты.

«Это не наш вопрос, но, во всяком случае, президент Белоруссии Александр Григорьевич (Лукашенко), ставит вопрос именно так», — сказал президент.

Для вывоза через подконтрольные порты РФ в Азовском и Черном морях Западу необходимо дождаться пока Россия закончит работу по разминированию находящихся под ее контролем портов, но также отметил необходимость Киеву разминировать свои порты. После чего оттуда тоже можно будет вывозить украинское зерно. При этом, Россия не будет выдвигать «никаких условий».

«Мы обеспечим мирный провоз, мы гарантируем безопасность подходов к этим портам, мы обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морю в любом направлении», — сказал президент страны.

Слова западных стран, о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, он назвал «блефом» и перекладыванием с больной головы на здоровую.

Китайское издание «Синьхуа» 25 мая сообщило, что ситуация на Украине и антироссийские санкции со стороны Запада вызвали крупнейший продовольственный кризис в Европе.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что источником проблемы, ведущей к угрозе мирового голода, являются страны, которые ввели санкции против России. В частности, он отметил, что действия Украины по минированию морей привели к тому, что торговое судоходство сейчас невозможно.

12 мая Путин сообщил, что продолжение санкционной политики Запада приведет к труднообратимым последствиям. Глава государства добавил, что в среднем в еврозоне из-за продовольственной инфляции «товары прибавили свыше 11%», а в некоторых странах инфляция приблизилась к 20%. Кроме того, санкции провоцируют глобальный кризис, от чего прежде всего пострадают беднейшие государства мира, добавил президент.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатую 24 февраля. Ситуация в Донбассе существенно обострилась в феврале из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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