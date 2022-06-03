Лукашенко обсудил по телефону с Гутерришем вывоз украинского зерна

3 июня состоялись телефонные переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и генсека ООН Антониу Гуттериша. Они обсудили вопрос вывоза зерна с украинской территории, белорусский лидер предложил организовать переговоры с участием представителей Белоруссии, Украины и стран Балтии.

«Лукашенко и генсек ООН обсудили наиболее актуальные вопросы повестки дня, отдельно остановившись на вопросе вывоза зерна с территории Украины. Глава государства четко обозначил позицию по данной теме: Беларусь готова к поставкам украинского зерна в балтийские порты через территорию нашей страны», — отмечается в Telegram-канале «Пул Первого».

Отмечается, что Лукашенко сообщил о готовности помочь по перевалке зерна белорусским железнодорожным транспортом.

«Александр Лукашенко предложил Генеральному секретарю ООН за столом переговоров с участием представителей Беларуси, Украины и балтийских стран (готовых предоставить порты. — Ред.) урегулировать проблемы в обозначенном вопросе», — отмечает «Газета.ru».

Днем ранее в МИДе Украины заявили о проработке вопроса формирования международной миссии по обеспечению морского экспорта сельскохозяйственной продукции страны. Сообщается, что Украина работает над созданием такой комиссии вместе со своими партнерами. В частности, под эгидой ООН, которая якобы возьмет на себя функционирование морских путей для осуществления экспорта.

2 июня постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о готовности российской стороны предоставить безопасный проход украинским судам с зерном, но прежде Киев должен разминировать море.

1 июня глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара поможет в разминировании украинских портов, где находится экспортное украинское зерно. Как отметил министр, разминирования выходов из портов необходимо добиться от Киева. По его словам, Россия принимает меры для свободного вывоза украинского зерна уже больше месяца.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в конце мая также подтвердил, что выходу судов с зерном из украинских портов препятствуют мины, установленные Киевом.

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