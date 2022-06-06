Украина не согласилась с условиями разблокирования Черного моря

Турция и Россия договорились о порядке разблокирования портов Черного моря для транспортировки из них зерна, однако Украина отвергла предложенные условия. Об этом 6 июня сообщили источники Bloomberg.

Агентство утверждает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил помощь в разминировании Одессы и военном сопровождении судов с зерном. Предполагалось, что гарантом безопасности выступит ООН.

Однако такой план не устроил Украину. Источник в Киеве заявил об опасениях, что разминирование портов сделает их мишенями для «российских атак».

Также Украина отвергла предложение России об инспектировании кораблей на предмет наличия на них оружия.

Ранее в этот же день «Известиям» стало известно о согласовании тремя странами порядка выхода кораблей из порта Одессы. Высокопоставленный источник утверждал, что турецкие военные будут сопровождать суда с зерном до нейтральных вод, а затем их заменят российские корабли на пути до Босфора.

Дорожная карта такой схемы будет согласована 8–9 июня во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны России Сергея Шойгу в Турцию.

Тема вывоза зерна из портов Украины была также затронута во время переговоров президента страны Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Стороны обсудили дипломатические переговоры по данному вопросу и способы разрыва «российской блокады».

В случае невывоза зерна из Украины в Африке могут начаться новые войны, а в других регионах мира — государственные перевороты. Об этом накануне заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. По его словам, продовольствие необходимо доставить немедленно, используя для этого морские перевозки.