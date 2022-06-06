Реклама
Прямой эфир

Джонсон и Зеленский обсудили вывоз зерна с Украины

0
Фото: REUTERS/Edgar Su
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию с разблокированием вывоза украинского зерна из портов страны. Об этом 6 июня говорится в сообщении на сайте британского правительства.

«Копейное» дело: помогут ли украинскому флоту британские ракеты
Строящиеся для Киева в Соединенном Королевстве катера должны получить современные противокорабельные боеприпасы Sea Spear

Как следует из сообщения, стороны обсудили дипломатические переговоры по вопросу вывоза зерна из Украины. Кроме того, лидеры условились активизировать работу с другими союзниками, включая лидеров G7, для достижения прогресса в поддержке экономики Украины.

Также президент Украины рассказал Джонсону о недавнем посещении линии фронта на востоке страны, выделив области, где необходима дополнительная международная поддержка.

Со своей стороны Джонсон заверил, что Великобритания продолжает поддерживать Украину и подтвердил намерение британских властей передать Киеву реактивные системы залпового огня.

Ранее в понедельник Reuters со ссылкой на британского министра обороны Бена Уоллеса сообщило, что Лондон отправит Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 км. О планах Великобритании отправить Киеву M270 Уоллес заявлял 2 июня. Тогда он отмечал, что украинские военные будут обучены тому, как использовать эти пусковые установки.

Также в понедельник осведомленный источник рассказал «Известиям» о согласовании Москвой с Киевом и Анкарой предварительной схемы выхода украинских судов с зерном из Одессы. Их будут сопровождать турецкие корабли до нейтральных вод. Там суда встретят российские корабли и сопроводят их до Босфора.

По его словам, «дорожную карту»‎ утвердят уже 8–9 июня во время визита глав МИД РФ и Минобороны в Турцию.

3 июня президент РФ Владимир Путин назвал пять способов вывоза зерна с Украины: через украинские порты, но для этого Киеву должен их разминировать, через Польшу, по Дунаю через Румынию, через подконтрольные порты РФ в Азовском и Черном морях, Белоруссию. По его словам, самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты.

Заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, глава государства назвал блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.

2 июня помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022