Джонсон и Зеленский обсудили вывоз зерна с Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию с разблокированием вывоза украинского зерна из портов страны. Об этом 6 июня говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Как следует из сообщения, стороны обсудили дипломатические переговоры по вопросу вывоза зерна из Украины. Кроме того, лидеры условились активизировать работу с другими союзниками, включая лидеров G7, для достижения прогресса в поддержке экономики Украины.

Также президент Украины рассказал Джонсону о недавнем посещении линии фронта на востоке страны, выделив области, где необходима дополнительная международная поддержка.

Со своей стороны Джонсон заверил, что Великобритания продолжает поддерживать Украину и подтвердил намерение британских властей передать Киеву реактивные системы залпового огня.

Ранее в понедельник Reuters со ссылкой на британского министра обороны Бена Уоллеса сообщило, что Лондон отправит Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 км. О планах Великобритании отправить Киеву M270 Уоллес заявлял 2 июня. Тогда он отмечал, что украинские военные будут обучены тому, как использовать эти пусковые установки.

Также в понедельник осведомленный источник рассказал «Известиям» о согласовании Москвой с Киевом и Анкарой предварительной схемы выхода украинских судов с зерном из Одессы. Их будут сопровождать турецкие корабли до нейтральных вод. Там суда встретят российские корабли и сопроводят их до Босфора.

По его словам, «дорожную карту»‎ утвердят уже 8–9 июня во время визита глав МИД РФ и Минобороны в Турцию.

3 июня президент РФ Владимир Путин назвал пять способов вывоза зерна с Украины: через украинские порты, но для этого Киеву должен их разминировать, через Польшу, по Дунаю через Румынию, через подконтрольные порты РФ в Азовском и Черном морях, Белоруссию. По его словам, самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты.

Заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, глава государства назвал блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.

2 июня помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США.