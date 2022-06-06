«Известия» узнали схему вывоза украинского зерна из Одессы

Москва согласовала с Киевом и Анкарой предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы. Их будут сопровождать турецкие корабли до нейтральных вод. Там суда встретят российские корабли и сопроводят их до Босфора. Об этом «Известиям» заявил высокопоставленный осведомленный источник.

По его словам, пока схема согласована только для Одессы.

«Схема будет такой: турецкие военные займутся разминированием прибрежной зоны в районе Одессы. Суда выходят из порта под конвоем турецких кораблей в нейтральные воды Черного моря, до установленной координаты. Дальше до Босфора их будут сопровождать российские военные корабли, чтобы обеспечить их безопасный проход через Черное море и не допустить провокации. Такая схема согласована с Турцией и Украиной, осталось детализировать точный маршрут кораблей», — подчеркнул источник.

По его словам, Украина согласилась допустить в свои территориальные воды турецкие суда для разминирования оговоренной части акватории и создания «‎зернового коридора»‎.

Источник уточнил, что «дорожную карту»‎ утвердят уже 8–9 июня во время визита глав МИД РФ и Минобороны в Турцию.

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«Хороший злак: Анкара и Москва обеспечат коридор для зерна из Одессы»