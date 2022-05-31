Турция назвала украинские мины угрозой для выхода судов с зерном из портов

Выходу судов с зерном из украинских портов препятствуют мины, установленные Киевом. Об этом 31 мая заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Одной из проблем по безопасному выводу судов с зерном являются мины в море, установленные Украиной в Одесской области», — сказал он в ходе беседы с журналистами в агентстве Anadolu.

Глава турецкого МИДа отметил, что необходим очищенный от мин коридор.

«Украинская сторона говорит, что может очистить за 15 дней. Но Украина не хочет прохода военных кораблей России через Одесский порт. А Россия не хочет, чтобы этот коридор использовался для снабжения Украины вооружением. Нужен механизм. Вчера и [президент России Владимир] Путин, и [украинский лидер Владимир] Зеленский заявили, что готовы работать над этим», — подчеркнул Чавушоглу.

Другой причиной сложностей, по его словам, является вопрос страховки российских кораблей.

«В шестом пакете [антироссийских] санкций имеется вопрос страховки. Россия не может застраховать суда, которые будут перевозить продукцию. Корабли не могут получить сервис в других портах. Россия хочет снятия этих ограничений», — добавил министр.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что от Киева необходимо добиться разминирования выходов из портов. По его словам, Россия предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна уже больше месяца.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости договориться с Россией о вывозе с Украины 20 млн т пшеницы. Он уточнил, что соглашение с РФ нужно, чтобы использовать морские пути.

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что США провоцируют продовольственный кризис на Украине, лишая страну запасов зерна. По словам дипломата, заявления иностранных государств о блокировке российскими военными акватории Черного моря не соответствуют действительности. РФ регулярно открывает гуманитарные коридоры.