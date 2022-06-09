В РФ назвали безальтернативным разминирование портов Украины

Украина должна осознать, что разминирование портов в Черном море является безальтернативным вариантом для вывоза грузов. Об этом 9 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи со армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Россия надеется, что Украина осознает безальтернативность разминирования портов для вывоза грузов», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Также глава российской дипломатии призвал Запад отказаться от поддержки военных настроений на Украине. «Запад должен осознать, что потакание милитаристским настроениям в Киеве не приведет ни к чему хорошему», — добавил Лавров.

8 июня по итогам встречи глав МИД России и Турции Лавров также касался темы разминирования черноморских портов. Он предложил оформить гарантии того, что российская сторона не воспользуется этим для решения задач специальной военной операции.

«Об этом уже говорил президент [РФ Владимир] Путин. Он публично сказал, что мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой спецоперации», — заявлял Лавров.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что вывоз украинская зерна по морю станет возможным только в том случае, если будет обеспечена безопасность страны.

На данный момент разблокированными являются порты Бердянска и Мариуполя, о чем 7 июня сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, обе гавани работают штатно и готовы к отгрузке зерна.