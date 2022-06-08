Киев озвучил условия вывоза украинского зерна

Поставки украинского зерна морем из украинских портов станут возможными только после обеспечения безопасности страны. Об этом 8 июня заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24».

«Если не будет решен вопрос, что наша страна в безопасности, никакое зерно никуда никому не поедет», — сказал он.

По словам Данилова, для Киева вопрос безопасности остается самым важным.

Ранее в среду власти Бердянска заявили, что работа порта города, заминированного украинскими боевиками, восстановлена. Первые суда с зерном отправятся из него на этой неделе. 7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что морские порты Бердянска и Мариуполя работают в штатном режиме и готовы к отгрузке зерна.

Также 7 июня украинский посол в Анкаре Василий Боднар заявил, что Украина согласится на возобновление морских перевозок сельскохозяйственной продукции, если получит «вооружения для защиты от угроз с моря» и участие военно-морских сил третьих стран.

В тот же день стало известно, украинские националисты, отступая из Мариуполя, уничтожили более 50 тыс. т зерна, устроив пожар в порту. Несмотря на острый дефицит зерна и угрозу продовольственного кризиса, Киев продолжает использовать важные объекты переработки и хранения зерна в военных целях.

В Москве неоднократно заявляли, что не препятствуют экспорту зерна из Украины, а логистические проблемы возникли по вине Киева, который заминировал свои морские порты.

Как отметила 28 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевские власти отказываются взаимодействовать с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев по обеспечению безопасного выхода заблокированных судов, фактически взяв их и экипажи в заложники.