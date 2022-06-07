Украина назвала условие для возобновления морских перевозок агропродукции

Украина согласится на возобновление морских перевозок сельскохозяйственной продукции, если получит «вооружения для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил третьих стран. Такие условия киевских властей передал 7 июня украинский посол в Анкаре Василий Боднар.

«Для возобновления морских перевозок необходимы эффективные гарантии безопасности. Такие гарантии должны быть обеспечены за счет поставок Украине соответствующих вооружений для защиты ее берегов от угроз с моря и участия военно-морских сил третьих стран для защиты соответствующей части акватории Черного моря», — заявил посол в беседе с телеканалом CNN Turk.

При этом Боднар выразил признательность Турции за усилия по созданию безопасного коридора для экспорта сельхозпродукции из Украины морским путем.

«В то же время я хочу подчеркнуть, что между Украиной, Турцией и Россией по этому вопросу пока нет договоренностей», — отметил дипломат.

Ранее, 30 мая, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий заявил, что Украина может пойти на силовую разблокировку своих портов, чтобы обеспечить экспорт зерна. По его словам, вывоз зерна за границу может быть осуществлен с обеспечением Украины достаточным количеством противокорабельного оружия, которым будет гарантирован отпор российскому морскому флоту.

В Москве неоднократно заявляли, что не препятствуют экспорту зерна из Украины, а логистические проблемы возникли по вине Киева, который заминировал свои морские порты.

Как отметила 28 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевские власти отказываются взаимодействовать с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев по обеспечению безопасного выхода заблокированных судов, фактически взяв их и экипажи в заложники.

25 мая министр иностранных дел Китая Ван И настоял на создании «зеленого коридора» для экспорта зерновых из Украины и России. По его словам, это бы поспособствовало решению надвигающегося продовольственного кризиса.

18 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна. В ответ на это на следующий день в МИД РФ заявили, что Россия откроет доступ к портам после снятия санкций в отношении России.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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