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На Украине пригрозили силовой разблокировкой портов ради экспорта зерна

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Украина может пойти на силовую разблокировку своих портов, чтобы обеспечить экспорт зерна. Об этом заявил в понедельник, 30 мая, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий.

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По его словам, вывоз зерна за границу осуществлен одним из двух способов.

В первом случае Украина может создать военные конвои, аналогичные тем, что сопровождают грузы в такие нестабильные регионы, как Сомали, где есть риск пиратских нападений.

«Второй способ — это обеспечение Украины достаточным количеством противокорабельного оружия, которое можно у нас разместить и гарантировать отпор российскому морскому флоту», — сказал Высоцкий в эфире телеканала ICTV.

В Москве, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не препятствуют экспорту зерна из Украины, а логистические проблемы возникли по вине Киева, который заминировал свои морские порты.

Как отметила 28 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевские власти отказываются взаимодействовать с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев по обеспечению безопасного выхода заблокированных судов, фактически взяв их и экипажи в заложники. Также дипломат отвергла обвинения иностранных государств о блокировке российскими военными акватории Черного моря.

Кроме того, 25 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко подчеркнул, что Россия не использует вопросы продовольственной безопасности на Украине в качестве оружия. Он отметил, что Москва готова ежедневно предоставлять Украине необходимые гуманитарные коридоры, что и делает на постоянной основе.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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