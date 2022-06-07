Украинские националисты устроили пожар и уничтожили более 50 тыс. т зерна

Украинские националисты уничтожили более 50 тыс. т зерна, устроив пожар в порту Мариуполя. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

«Боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тыс. т зерна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на острый дефицит зерна и угрозу продовольственного кризиса, украинские военные продолжают использовать важные объекты переработки и хранения зерна в военных целях. Так, Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили военную технику на территориях элеваторов в Харьковской области, а также в поселке Новоэкономическое Донецкой Народной Республики (ДНР).

В штабе добавили, что киевский режим фактически, применяет методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа.

«Все это происходит в условиях полной поддержки со стороны стран так называемого цивилизованного Запада и не прекращающейся истерии вокруг лживых обвинений Российской Федерации в создании продовольственного кризиса в мире», — пояснили в заявлении.

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