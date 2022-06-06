В ДНР сообщили о тоннах сожженного украинскими боевиками зерна при отступлении

Боевики Украины при отступлении из порта Мариуполя сожгли тонны зерна, в результате чего продукция пришла в негодность. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил советник главы правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«На территории Мариупольского порта присутствует большое количество зерна, это и кукурузное зерно, и пшеничное. Оно, судя по запаху и внешнему виду, непригодно для дальнейшего использования, в основном, большая его часть. И это обусловлено тем, что противник, отступая из порта, поджег зернохранилища, чтобы это зерно не досталось Донецкой Народной Республике, чтобы невозможно было его использовать каким-то образом. Тушили его несколько дней, но безуспешно», — отметил Ганин в беседе с «РИА Новости».

Речь идет о тысячах тонн зерна, подчеркнули в ДНР, так как при полной загрузке мариупольского зернохранилища оно могло вмещать до 57 тыс т.

«Вряд ли его можно будет использовать по назначению, даже как корм для скотины», — подытожил советник.

4 июня в Мелитополе в отделении Ощадбанка нашли испорченные купюры общим номиналом в 1,5 млн гривен (около $51 тыс). Отмечается, что злоумышленники облили деньги жидкостью, похожей на зеленку. Кроме того, в военно-гражданской администрации города заявили о том, что остальную часть денег киевские власти из города вывезли.

Как отметил 30 мая член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, военные и представители властей Украины, сохраняющие контроль над частью региона, пребывают в панике и постоянно обсуждают вопросы эвакуации и вывоза ценного.

При этом в мире назревает продовольственный кризис, вызванный в том числе дефицитом зерна. Всемирная продовольственная организация (ФАО) при ООН 5 июня заявила, что в 2023 году ФАО ожидает ухудшение продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины.

2 июня помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать все, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США. Как указал Орешкин, Москва активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продукции в мире.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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