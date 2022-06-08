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Из порта Бердянска отправятся первые суда с зерном

Работа порта Бердянская восстановлена, отправка первых судов с зерном запланирована на эту неделю
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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Работа порта Бердянска, заминированного украинскими боевиками, восстановлена. Первые суда с зерном отправятся из него на этой неделе, сообщили в среду, 8 июня, власти региона.

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Для этого пришлось провести полное его разминирование

«Всё готово для отправки грузов. Отправка первых судов запланирована на эту неделю», — сказал ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Первые грузы, по его словам, скорее всего, будут состоять из зерна этого урожая, хранящегося в элеваторах Бердянска.

«Зерна очень много, все элеваторы заполнены, надо освобождать для загрузки зерном этого урожая, потому что уборочная кампания у нас начнется через считаные недели», — пояснил Рогов.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что морские порты Бердянска и Мариуполя работают в штатном режиме и готовы к отгрузке зерна.

В тот же день сообщалось, что отступавшие украинские националисты уничтожили более 50 тыс. т зерна, устроив пожар в порту Мариуполя. Несмотря на острый дефицит зерна и угрозу продовольственного кризиса, украинские военные продолжают использовать важные объекты переработки и хранения зерна в военных целях.

В Москве в свою очередь подчеркивали, что РФ не препятствует вывозу зерна. В частности, как отметил 3 июня президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1», порты Азовского моря находятся под контролем ВС РФ, российская сторона готова обеспечить беспроблемный вывоз грузов, в том числе украинского зерна.

Глава государства привел несколько способов вывоза зерна: через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию и Польшу, а также через Белоруссию.

За день до этого постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал, что Россия готова предоставить безопасный проход украинским судам с зерном, но прежде Киев должен разминировать море.

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