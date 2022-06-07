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Шойгу сообщил о готовности портов Мариуполя и Бердянска к отгрузке зерна

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Фото: REUTERS/Vincent Mundy
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Морские порты Мариуполя и Бердянска работают штатно и готовы к отгрузке зерна. Об этом 7 июня в ходе совещания сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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«Также приступил к работе морской порт Бердянска. По поручению Верховного главнокомандующего готовы к погрузке зерна в этих портах», — отметил глава Минобороны.

Как добавил Шойгу, завершено разминирование морского порта Мариуполя. Он уже принял первые грузовые суда.

6 июня агентство Bloomberg сообщило, что Турция и Россия договорились о порядке разблокирования портов Черного моря для транспортировки зерна, однако Украина отвергла предложенные условия.

Также «Известиям» стало известно о согласовании тремя странами порядка выхода кораблей из порта Одессы. Высокопоставленный источник утверждал, что турецкие военные будут сопровождать суда с зерном до нейтральных вод, где их заменят российские корабли на пути до Босфора.

Дорожная карта такой схемы будет согласована 8–9 июня во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны России Сергея Шойгу в Турцию.

Днем ранее во Всемирной продовольственной организации при ООН заявили, что в 2023 году в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины.

2 июня помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США. Москва активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продукции в мире, пообещал он.

31 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что выходу судов с зерном из украинских портов препятствуют мины, установленные Киевом.

25 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не использует вопросы продовольственной безопасности на Украине в качестве оружия и готова предоставить проход для кораблей с зерном. Он отметил, что так страна может продемонстрировать, что открыта для мирного урегулирования вопроса.

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