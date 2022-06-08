Лавров заявил о готовности РФ оформить гарантии по разблокировке портов Украины

Россия готова оформить гарантии безопасности по разблокировке украинских портов «тем или иным способом». Об этом 8 июня заявил министр обороны РФ Сергей Лавров.

Он также указал, что российская сторона не будет пользоваться этой ситуацией в своих интересах в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

«Об этом уже говорил президент [РФ Владимир] Путин. Он публично сказал, что мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой спецоперации», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Ранее в среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что поставки украинского зерна морем из украинских портов станут возможными только после обеспечения безопасности страны.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что морские порты Бердянска и Мариуполя работают в штатном режиме и готовы к отгрузке зерна.

До этого, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна станут поставки Киеву противокорабельных систем.

Тогда же Зеленский заявил, что его страна не готова экспортировать зерно через Белоруссию. Так он отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности помочь с вывозом зерна через белорусскую территорию в порты стран Балтии.

7 июня украинский посол в Анкаре (Турция) Василий Боднар заявил, что Украина согласится на возобновление морских перевозок сельскохозяйственной продукции, если получит «вооружения для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил третьих стран.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. Так, 3 июня, президент РФ Владимир Путин назвал пять способов вывоза зерна с Украины. По его словам, самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Также он подчеркивал, что заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, являются блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.

2 июня помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода.