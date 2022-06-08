Про довольствие и безопасность: РФ и Турция обсудили механизмы вывоза зерна с Украины

Если Украина намерена разминировать свои порты, где заблокированы грузы с зерном, Россия готова «тем или иным способом» оформить гарантии того, что не будет пользоваться этим в интересах проводимой специальной военной операции . Об этом, отвечая на вопрос «Известий», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи со своим турецким коллегой в Анкаре. Блокировка экспорта украинского зерна — одна из причин, по которым мир уже сталкивается с глобальным продовольственным кризисом. К решению этой проблемы хочет подключиться ООН, создав под своей эгидой механизм с участием России, Турции и Украины . Анкара такую схему приветствует, однако всё зависит о того, хотят ли к ней присоединиться Киев и Москва. Они однозначного ответа пока не дали.

С четырех сторон

7 июня, на следующий день после срыва поездки в Сербию, глава российского МИДа Сергей Лавров отправился с двухдневным визитом в Турцию. Проблем с логистикой на этот раз не случилось — небо для российского борта было открыто. В Анкару министр прибыл на встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Главный вопрос на повестке: как вывезти зерно, заблокированное в украинских портах , и таким образом затормозить нарастание глобального продовольственного кризиса. По информации ООН, из-за конфликта на Украине в мире пострадали 1,6 млрд человек — именно столько людей нуждаются в питании и удобрениях, которые производят в этой стране.

Встреча министров продлилась полтора часа. Мевлют Чавушоглу, который на правах принимающей стороны взял слово первым, начал с вопроса заблокированных зерновых поставок. По его словам, наиболее адекватным и разумным турецкой стороне представляется четырехсторонний механизм, который под своей эгидой предложила создать ООН , — в него должны войти представители России, Турции и Украины. Такая схема работы, отметил министр, могла бы также обеспечивать безопасность судоходства в Черном море. В качестве площадки для четырехсторонней встречи Мевлют Чавушоглу, как и в случае с российско-украинскими переговорами, предложил Стамбул.

Про довольствие и безопасность Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Анкаре, 8 июня 2022 года Фото: РИА Новости/МИД РФ

Его российский коллега поначалу сконцентрировался совсем на других вещах — в первую очередь он рассказал о том, как успешно Москва и Анкара развивают свои экономические контакты, и сообщил, что стороны работают над тем, чтобы вскоре перейти к расчетам в национальных валютах. Уже после Сергей Лавров перешел и к теме зерна.

По оценке главы российской дипломатии, Запад и Украина пытаются вывести проблему «в разряд вселенской катастрофы». «Какого-либо отношения к продовольственному кризису нынешняя ситуация с украинским зерном не имеет , — сказал он. — <…> С нашей стороны, повторю еще раз, каких-либо препятствий для того, чтобы эту проблемку, она маленькая на самом деле, решить, никогда не было».

Комментируя идею четырехсторонней встречи в Стамбуле, дипломат сказал, что Москва к такому контакту готова, однако убеждена: « Кроме какого-то символизма, это ничего не добавит ». По мнению дипломата, всё зависит не от российской, а именно от украинской позиции.

Сейчас для вывоза зерна с Украины существует два варианта: либо стороны разминируют эти порты, либо же будет сформирован так называемый коридор безопасности , по которому суда с грузами вывезут из страны. С предложением разминировать, в частности, порты Николаева и Одессы недавно выступил президент РФ Владимир Путин. В Киеве сказали, что были бы к этому готовы. «Вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не воспользовалась торговым путем для нападения на Одессу», — сказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Про довольствие и безопасность1 Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

На пресс-конференции в Анкаре «Известия» обратились к Сергею Лаврову с вопросом, готова ли Россия предоставить Украине гарантии, после того как морские подходы к Одессе будут разминированы. Министр ответил утвердительно.

— Мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что, когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной операции , — заверил журналистов дипломат. — Это гарантии президента России, мы готовы их оформить тем или иным способом.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что российские специалисты уже отправились в Турцию, для того чтобы начать работы над деблокадой украинских портов. Как ранее сообщали «Известия», Анкара, Киев и Москва согласовали предварительную схему выхода судов с зерном из Одессы: турецкие военные должны заниматься разминированием в украинских территориальных водах и сопровождением грузов до нейтральных вод, там их встретят российские корабли, чтобы сопроводить до Босфора. По словам информированного источника, дорожную карту должны утвердить как раз во время визитов глав МИД и Минобороны РФ 8–9 июня в Анкару.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев готов вывезти зерно, если для этого будет создан коридор безопасности. Что касается самих портов, то, по оценке украинского лидера, «самыми лучшими гарантиями» стали бы новые поставки вооружений, в частности противокорабельных систем.

Про довольствие и безопасность2 Одесский морской порт Фото: Commons.wikimedia.org/George Chernilevsky

В экспертном сообществе обращают внимание: западные страны — Великобритания и Дания — уже поставили Украине современные противокорабельные ракеты и системы и это повышает риски для грузов; именно поэтому их будут сопровождать турецкие корабли.

— В целях предотвращения нападений и уязвимостей безопасности, которые могут возникнуть в международных водах, суда, груженные зерном, в Черном море могут сопровождаться судами Турции , — отметил в беседе с «Известиями» глава турецкого Центра стратегических исследований и разработок (SAGEDER) Юнус Эмре Канат. — Турция может сделать шаг к осуществлению необходимого экспорта зерна и коммуникации в обе стороны благодаря безопасному коридору. Продолжая этот процесс с упором на диалог и поиск решений, Турция предоставила возможности как для удовлетворения мирового спроса на зерно, так и для безопасного экспорта существующей продукции обеих стран.

Не до разговоров

На этих переговорах — собственно, как и на многих других встречах по украинскому сюжету — турецкая сторона выступала с весьма оптимистичными заявлениями . Так, Мевлют Чавушоглу заявил, что для возобновления российско-украинских переговоров «есть фундамент». По словам министра, к такому суждению подталкивают недавние заявления Владимира Зеленского. По всей видимости, речь идет о его интервью The Financial Times, в котором он сказал, что тупик в конфликте с Россией для Украины «не вариант» и что он готов к прямым мирным переговорам с Владимиром Путиным .

Про довольствие и безопасность3 Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

Москва любые украинские заявления о прямом контакте между президентами комментирует со скепсисом. Вот и на этот раз Сергей Лавров обвинил Владимира Зеленского в том, что он придерживается «несерьезного подхода» к переговорам с РФ, да и вообще «хочет встречи ради встречи» . По словам министра, прежде чем говорить о российско-украинском саммите, стороны должны возобновить переговоры на уровне уже существующих групп.

Так или иначе с середины мая переговоры фактически прекращены. Российская сторона говорит, что возвращаться к диалогу не хочет Киев; украинское руководство этого не отрицает, давая понять: на данном этапе Украине необходимо укрепить свою переговорную позицию и сделать это она может только на поле боя.

— Даже если переговоры начнутся, я не думаю, что они дадут какой-то результат , — отметил в беседе с «Известиями» турецкий политолог Керим Хас. — Пока Россия не достигла своих целей на Украине, а это значит, что для нее сейчас не время договоренностей.

То же касается и украинской стороны: Запад поставляет ей много вооружений и Киев собирается продолжать военное противостояние, добавил эксперт.