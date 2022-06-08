Союзные войска пошли в наступление на славянском направлении. Онлайн спецоперации 8 июня

Освобождение населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик продвигается в рамках военной спецоперации России по защите жителей Донбасса. Союзные силы готовятся оттеснить ВСУ от Донецка. Впереди — бои за Славянск и Краматорск, считают военные эксперты. О выполнении задачи по демилитаризации и денацификации, поставленной президентом, ежедневно отчитывается представитель Минобороны генерал-лейтенант Конашенков на брифинге. Эксклюзивные репортажи наших корреспондентов из ДНР и ЛНР, карта боевых действий, главные новости Украины и мира — в онлайн-трансляции «Известий».