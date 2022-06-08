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Союзные войска пошли в наступление на славянском направлении. Онлайн спецоперации 8 июня

Эксклюзивные репортажи из ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Освобождение населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик продвигается в рамках военной спецоперации России по защите жителей Донбасса. Союзные силы готовятся оттеснить ВСУ от Донецка. Впереди — бои за Славянск и Краматорск, считают военные эксперты. О выполнении задачи по демилитаризации и денацификации, поставленной президентом, ежедневно отчитывается представитель Минобороны генерал-лейтенант Конашенков на брифинге. Эксклюзивные репортажи наших корреспондентов из ДНР и ЛНР, карта боевых действий, главные новости Украины и мира — в онлайн-трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:47
Референдум по вхождению Запорожской области в РФ пройдет в этом году, подготовка к нему займет несколько месяцев. Об этом сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов. Он отметил, что формулировка вопросов будет представлена в ближайшее время. Вчера, 7 июня, о планах провести референдум объявили и в Херсонской области.
Сегодня, 09:44
В Запорожской области подготовили первую партию российских паспортов. Выдача стартует 12 июня, на День России.
Сегодня, 09:43
Западные страны не хотят рассматривать мирное урегулирование в качестве решения кризиса на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сегодня, 09:43
Российские средства ПВО сбили на окраине Херсона три ракеты «Точка-У».
Сегодня, 09:41
Запорожская область запустит пассажирское и грузовое ж/д сообщение с Крымом. Об этом заявил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.
Сегодня, 09:24
Сегодня, 09:23
Сегодня, 09:22
Ангела Меркель рассказала, почему была против Украины в НАТО.
Сегодня, 09:16
Глава крупного мирового сырьевого трейдера Trafigura Джереми Вейр уверен в росте стоимости нефти до $150 за баррель и выше. При этом он предрек разрушение спроса и сокращение добычи, сообщает Financial Times.
Сегодня, 09:14
Активы украинских чиновников и военных, причастных к обстрелам территорий России и Донбасса, предлагают национализировать. Об этом стало известно «Известиям». На какие цели могут быть потрачены конфискованные средства — в нашем материале: «Причастная собственность».
Сегодня, 09:04
В Молдавии могут ввести особые правила экспорта продовольствия, чтобы избежать кризиса, сообщила пресс-служба администрации президента республики. «Известия» сообщили, что Минсельхоз РФ готовится повысить вывозную пошлину на зерно на 10%. Как это скажется на внутреннем рынке и ценах на пшеницу — в нашем материале.
Сегодня, 09:03
Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли ДНР, выпустив 543 боеприпаса, погиб один мирный житель, еще шесть ранены — представительство республики в СЦКК.
Сегодня, 08:56
Сегодня, 08:54
Украина выразила желание приобрести у Израиля систему ПВО «Железный купол».
Сегодня, 08:13
В Херсонской области будут давать паспорта РФ жителям со всей Украины. Теперь гражданство России могут получить жители Днепропетровской, Одесской, Николаевской и других областей Украины, сообщил нам глава ВГА Владимир Сальдо.
Сегодня, 08:11
«Известия» публикуют видео работы командного пункта сил и средств ПВО в Донбассе.
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