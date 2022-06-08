Союзные войска пошли в наступление на славянском направлении. Онлайн спецоперации 8 июня

Референдум по вхождению Запорожской области в РФ
пройдет в этом году, подготовка к нему займет несколько месяцев. Об этом сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов. Он отметил, что формулировка вопросов будет представлена в ближайшее время.
Вчера, 7 июня, о планах провести референдум
объявили и в Херсонской области.
В Запорожской области подготовили первую партию российских паспортов. Выдача стартует
12 июня, на День России
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Западные страны не хотят рассматривать мирное урегулирование в качестве решения кризиса на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российские средства ПВО сбили на окраине Херсона три ракеты «Точка-У».
Запорожская область запустит пассажирское и грузовое ж/д сообщение с Крымом. Об этом заявил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.
Ангела Меркель рассказала, почему была против Украины в НАТО.
Глава крупного мирового сырьевого трейдера Trafigura Джереми Вейр уверен в росте стоимости нефти до $150 за баррель и выше
. При этом он предрек разрушение спроса и сокращение добычи, сообщает Financial Times.
Активы украинских чиновников и военных, причастных к обстрелам территорий России и Донбасса, предлагают национализировать. Об этом стало известно «Известиям».
На какие цели могут быть потрачены конфискованные средства — в нашем материале: «Причастная собственность»
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В Молдавии могут ввести особые правила экспорта продовольствия, чтобы избежать кризиса, сообщила пресс-служба администрации президента республики.
«Известия» сообщили, что Минсельхоз РФ готовится повысить вывозную пошлину на зерно на 10%.
Как это скажется на внутреннем рынке и ценах на пшеницу — в нашем материале
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Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли ДНР, выпустив 543 боеприпаса, погиб один мирный житель, еще шесть ранены — представительство республики в СЦКК.
Украина выразила желание
приобрести у Израиля систему ПВО «Железный купол».
В Херсонской области будут давать паспорта РФ жителям со всей Украины. Теперь гражданство России могут получить жители Днепропетровской, Одесской, Николаевской и других областей Украины, сообщил нам глава ВГА Владимир Сальдо.
«Известия» публикуют видео работы командного пункта сил и средств ПВО в Донбассе.