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Организаторы конкурса в Италии предложили скрипачкам отречься от РФ ради участия

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Daniel DeSlover
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Итальянский музыкальный конкурс скрипачей имени Родолфо Липицера в итальянской Гориции предложил трем скрипачкам из России выразить несогласие с российской политикой на Украине и публично продемонстрировать протест против действий руководства РФ, если они хотят участвовать в конкурсе. Об этом 8 июня сообщает «РИА Новости» со ссылкой на одну из музыкантов Лидию Кочарян.

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Артистка получила письмо на английском языке от президента культурной ассоциации Lipizer Лоренцо Куалли. В нем предлагалась «возможность возвращения» в число конкурсантов, чтобы «не наказывать несправедливо российских граждан из-за их рождения».

Кроме того, организатор конкурса заявил, что «провел консультации с почетным консулом Италии во Львове». Также скрипачкам предлагается распространить свою позицию через СМИ. На ответ россиянкам дали три дня.

«Конкурс должен быть аполитичен. А они делают всё наоборот, показывая, что они на самом деле за политику», — Кочарян.

По ее мнению, предложение прислали, чтобы «потом сказать, что мы сами не согласились участвовать», но выставили свои условия. В правилах конкурса не говорится, что для участия в нем нужно высказывать свою политическую позицию и взгляды, напомнила скрипачка.

Отвечать Куалли артистка не намерена.

2 июня сообщалось, что три российские скрипачки подадут в суд на организаторов музыкального Конкурса скрипачей имени Родольфо Липицера. По мнению исполнительниц, организаторы нарушили свой же устав, так как, согласно ему, участвовать в конкурсе могут люди всех национальностей.

Конкурс должен состояться в сентябре текущего года. Президент ассоциации Lipizer Лоренцо Куалли отметил, что решение об отстранении россиянок было принято в соответствии с международными санкциями в связи с ситуацией на Украине и отменено быть не может. В письме, отправленном россиянкам, он написал, что «ничего не имеет против них» и будет рад принять их после урегулирования ситуации.

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