«В области культуры не может быть никакой конфронтации»

Русскую музыку дискриминировать нельзя и невозможно: никаких ограничений для настоящих артистов существовать не должно. Музыканты из разных стран продолжают общаться и есть надежда, что в РФ вновь зазвучат интересные произведения наших композиторов. А вот тенденция передачи власти директору в творческих коллективах — неправильная. Обо всем этом народный артист России, дирижер Павел Коган рассказал «Известиям» в первом интервью после ухода с поста худрука Московского государственного академического симфонического оркестра. Комментировать причины своей отставки маэстро отказался, но поделился мыслями о влиянии сложившейся международной ситуации на искусство и сообщил, что планирует продолжить концертную деятельность.

Гражданин мира

— Как планируете отмечать юбилей? Будут ли какие-то большие концерты, приуроченные к этой дате?

— Я решил встретить свое 70-летие в узком кругу. Всегда относился к пышным общественным юбилеям достаточно настороженно, а сейчас, учитывая тревожное время, мне тем более не хочется устраивать ничего подобного. Предпочту объединиться с тем узким кругом людей, которые мне приятны. Это мои близкие друзья и хорошие добрые знакомые из разных уголков мира — и из России, и из других стран.

— Запланированы ли у вас какие-то выступления за рубежом? Если да, не сорвутся ли они из-за нынешней ситуации?

— Да, у меня запланированы концерты в разных странах, и ко всем выступлениям я всегда тщательно готовлюсь. Хочу надеяться, что моя концертная деятельность будет продолжаться и приносить мне и слушателям истинную радость. Высокое искусство принадлежит миру.

Фото: РИА Новости/Простяков Павел Коган на репетиции, 1987 год

— И всё же, не боитесь ли стать жертвой «культуры отмены»? Всё чаще поступают новости о том, что русских исполнителей и композиторов отлучают от западных сцен.

— Русская музыкальная культура является неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры. Артист по определению — гражданин мира. Я абсолютно убежден, что в области культуры, в частности музыкальной, не может быть никакой конфронтации. Более того, мы, дирижеры, инструменталисты, вокалисты из разных стран, продолжаем общаться. Никаких преград между нами нет.

Надеюсь и даже уверен в том, что ни у кого не будет возможности отменить любую великую культуру, будь она русской, немецкой, итальянской и так далее. Взять наше музыкальное наследие — Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Прокофьева... Это величайшие личности, которые светом своего таланта озарили путь всему человечеству. Здесь не может быть никакой дискриминации. Это моя позиция, я абсолютно убежден в ней.

Не замыкаться на Азии

— Насколько перспективно, на ваш взгляд, для российских оркестров и солистов азиатское направление?

— Артист должен выступать там, где его хотят слышать. Поэтому, мне думается, что замыкаться только на одном направлении — в данном случае на азиатском — в корне неверно. Тем более если речь идет о том, что это только часть региона — например, Китай и страны Ближнего Востока. Скажем, японская публика всегда любила и продолжает любить российские коллективы. Конечно, они должны выступать и в Японии тоже.

— Но что делать, если сейчас их там не ждут? Уместны ли вводимые здесь ограничения?

— Артист принадлежит миру, здесь не может быть никаких географических запретов. Российский артист должен выступать и у себя в стране, и везде за рубежом — в Европе, в Северной Америке, и в Южной, и в Австралии, и в Азии. Никаких ограничений для настоящих востребованных артистов существовать не должно.

— Вы много лет руководили одним из крупнейших симфонических оркестров. В последнее же время появилась тенденция, когда в творческих коллективах, в том числе в оркестрах, власть переходит от дирижера либо худрука к директору, то есть административному руководству. Что вы об этом думаете?

— Действительно, перевес в сторону такого управления сейчас налицо. Происходит это потому, что именно административные руководители оркестров — директора — имеют договоры и контракты с учредителем, министерством культуры. Но я всё равно являюсь убежденным сторонником того, что симфоническим оркестром руководить должен дирижер, музыкант, поскольку то, что происходит в организации в период подготовки к выступлениям, это, как говорится, средство доставки. Главные же события всё равно разворачиваются на сцене, блистать на которой — основная функция оркестра, и всё должно быть посвящено только этому. Если идет перевес в сторону административного руководства, это очень печально, поскольку это убивает, уничтожает музыкальное творчество.

Павел Коган Главный дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра Павел Коган Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Можно ли сказать, что эта проблема системная?

— Да, мне кажется, что система на сегодняшний день недостаточно сбалансирована. Единственной фигурой, определяющей практически всю политику внутри коллектива, должен быть художественный руководитель и дирижер оркестра. Конечно, финансовая и хозяйственная деятельность могут осуществляться его заместителем, который должен в этом хорошо понимать, разбираться, отвечать за свою деятельность перед учредителем и в согласии с музыкальным руководителем коллектива делать всё возможное для процветания оркестра. Только в таком случае, на мой взгляд, будет создана атмосфера настоящего творческого развития коллектива и большого движения его вперед. Надеюсь, к этому будут стремиться в дальнейшем.

Разворот от авангарда

— Вы входите в экспертный совет конкурса современной симфонической музыки «Партитура». А МГАСО, еще когда вы его возглавляли, играл все произведения лауреатов, пусть и с другим дирижером. Можете ли выделить какую-то тенденцию после ознакомления с сочинениями победителей этого года? Вы познакомились с их творчеством?

— Я, конечно, интересовался партитурами, которые были исполнены МГАСО и награждены на «Партитуре». Если говорить о тенденции, я для себя отметил, что там практически не была представлена атональная музыка (имеется в виду авангард, продолжение экспериментальной линии второй половины XX века. — «Известия»). В этом плане произошел некоторый разворот. Видимо, настало такое время, когда подобного рода тенденции стали востребованными.

В любом случае победители конкурса «Партитура» — талантливые молодые люди, у них интересное творческое будущее. То, что их поддерживают, очень и очень важно. В противном случае был бы застой, и мы все оказались бы в будущем в такой ситуации, при которой российская композиторская школа никак не проявляла бы себя. Сейчас же благодаря такого рода масштабным соревнованиям есть надежда, что на российской, а возможно, и мировой сцене вновь зазвучат интересные произведения наших композиторов. Мы движемся вперед, нам необходимо обеспечить себе будущее.

— Мы все переживаем сейчас непростой в эмоциональном плане период. Что лично вас поддерживает, вдохновляет, заряжает силами?

— Я не буду оригинален: это семья и творчество. Что мне очень важно в творчестве? То, что я старался на протяжении своей многолетней деятельности никогда не останавливаться на достигнутом. Я имею в виду свой большой репертуар, который я постоянно старался расширять. Сейчас мне большое удовлетворение доставляет то, что я изучаю партитуры произведений, ранее мной не исполнявшихся. Надеюсь продирижировать ими в будущем.

А еще сейчас началось лето. Как и для любого человека искусства, для меня имеет большое значение красота природы, это меня вдохновляет. Вкупе с творчеством и общением с близкими это держит меня в определенном тонусе.

— Вы оптимист?

— Стараюсь смотреть в будущее с определенной долей оптимизма.