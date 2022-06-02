Три скрипачки из РФ подадут в суд на организаторов конкурса в Италии

Три российские скрипачки подадут в суд на организаторов музыкального Конкурса скрипачей имени Родольфо Липицера в итальянской Гориции. Их не допустили к участию из-за гражданства РФ. Об этом рассказала одна из скрипачек, Лидия Кочарян, в беседе с «РИА Новости» в четверг, 2 июня.

«Мы обратились к адвокату, который заверил нас в успешной перспективе дела. Нас поддерживают местные власти и местные жители», — подчеркнула Кочарян.

По ее мнению, организаторы нарушили свой же устав, так как, согласно ему, участвовать в конкурсе могут люди всех национальностей.

Кроме того, как подчеркнула музыкант, адвокат выяснил, что руководство состязания в Гориции несколько лет назад покинуло Всемирную федерацию международных музыкальных конкурсов — World Federation of International Music Competitions. Теперь конкурс никак не связан с распоряжением федерации о недопустимости дискриминации российских и белорусских музыкантов.

«Музыка — это общий язык. Почему нас исключают из-за нашего паспорта, я не понимаю. Мы играем на инструментах и пытаем развиваться, и тут человек решает нас исключить. Сейчас нам втроем надо обсудить дальнейшие шаги. Возможно, мы привлечем других юристов», — заявила Кочарян.

Конкурс должен состояться в сентябре текущего года. Президент ассоциации Lipizer Лоренцо Куалли отметил, что решение было принято в соответствии с международными санкциями в связи с ситуацией на Украине и отменено быть не может. В письме, отправленном россиянкам, он написал, что «ничего не имеет против них» и будет рад принять их после урегулирования ситуации. Он также призвал скрипачек публично высказаться против спецоперации России.

Музыкальный коллектив FVG Orchestra, который несколько лет сопровождал выступления скрипачек, сам отказался участвовать в Конкурсе скрипачей имени Родольфо Липицера. Мэрия Гориции также поддержала россиянок и пригласила их на концерт, который запланирован на конец июля.

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