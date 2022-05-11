Машков рассказал об отношении к «отмене» Западом русской культуры

Российский актер и режиссер Владимир Машков рассказал «Известиям» об отношении к спецоперации РФ и проводимой странами Запада «культурой отмены» в отношении России.

В частности, он прокомментировал, как театр может помочь людям пережить такое непростое время.

«А театр и был задуман для того, чтобы быть с людьми в самые разные и в самые сложные моменты жизни. Когда нет места для каких-то чувств, кроме, допустим, страха, который парализует человека и не дает ему жить. Бесспорно, в театре можно получить маленький ключ к надежде, вере и, в итоге, — к любви», — заявил Машков.

Российский актер также объяснил, как относится к людям, не разделяющим его позицию по спецоперации.

«У меня нет рекомендаций людям, которые не любят воздух того места, где они родились, не любят звук русского слова, не любят нашу чувственность. Русские люди никогда не были подлыми. Могли быть убежденными в одной идее, могли заблуждаться. Но это было искренне», — отметил артист.

Он добавил: есть те, кто готов продать все на родине, чтобы купить что-то «там».

«Все мечтают о гробах с карманами, но с собой ничего не унесешь. А война с лицемерием и злом всегда шла, идет и будет продолжаться», — подчеркнул Машков.

Он заметил, что вкладывает в слово «патриот» понятие человека, который «не отделяет себя от того пространства, в котором он родился, будь это малая родина или большая наша Земля».

«Я воспитан русским словом. И для меня патриотизм связан, прежде всего, с моим дедом и отцом. Папа мой в 1941 году в 17 лет пошел в танковое училище. А дедушка с разведротой в Кенигсберге воевал. Они патриоты, люди, которые любили свою страну и меня так воспитали. Мои предки Родину от нацизма защищали, и я буду защищать», — заметил российский артист.

Он заметил, что русская культура — неотъемлемая и важнейшая часть мировой культуры.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мои предки Родину от нацизма защищали, и я буду защищать»