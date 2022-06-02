«Россия будет участвовать и в Олимпиаде, и в чемпионатах мира. Не скажу, что завтра»

Россия не намерена идти на «агрессивные шаги» в отношении международных федераций, отстранивших наших спортсменов от соревнований. «Сжечь мосты мы всегда успеем», — заявил в интервью «Известиям» министр спорта России Олег Матыцин. При этом никто не останется без соревновательной практики — будут придуманы новые форматы внутренних турниров, а международный календарь расширят за счет сотрудничества с дружественными странами. В беседе с «Известиями» Олег Матыцин также рассказал о проекте Игр стран ШОС, которые могут объединить полмира, высказался о рисках применения «закона Родченкова» в отношении наших тренеров и спортсменов, новых лимитах на легионеров в футболе и хоккее, участии спортсменов ДНР и ЛНР в российских соревнованиях и проявлениях спортсменами своей гражданской позиции.

«Дружба всех против одного не ведет к развитию»

— Давайте начнем с главного: есть ли у России шансы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, чемпионате Европы по футболу – 2024 и других больших стартах ближайшего времени?

— Мы должны делать для этого всё необходимое. Прежде всего не тратить ресурсы на борьбу с кем-то, а выстроить и укрепить национальную спортивную систему, создать новые форматы соревнований, повысить конкуренцию среди российских спортсменов. Это будет важным сигналом и для международного сообщества, которое поймет, что санкциями Россию не сломить, что из любых трудностей мы выходим еще более сильными.

Международный спорт более интересен с сильной Россией, чем со слабой. Это вопрос и бизнеса, и спортивной конкуренции. Мы все видели, как проходили сейчас без сборной России чемпионаты мира по хоккею, фигурному катанию. Это признают и президенты международных федераций. Есть очень много видов спорта, где мы сильны, имеем спортсменов высокого уровня. Это и гимнастика, и художественная гимнастика, и борьба, и фехтование, и теннис, и многие другие.

Наша задача — сделать так, чтобы мы доносили эту мысль не в одиночку, чтобы голос был консолидированный и мощный. Если мы ее решим через такие, например, международные объединения, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), БРИКС, то я уверен, что Россия будет участвовать и в Олимпиаде, и в чемпионатах мира. Говорить о том, что это произойдет завтра, я не буду.

Важно понимать: деструктивный путь приведет к развалу спортивного мира. Дружба всех против одного никогда не приводила к развитию.

— Но как вести международную деятельность в условиях практически тотального бана нашего спорта?

— Важно укреплять сотрудничество с нашими традиционными партнерами — с дружественными странами. Не так давно я был с визитами в Армении и Узбекистане. В Ереване мы встречались с президентом, с председателем правительства, министром спорта. Обсуждали совместные тренировочные сборы, участие наших спортсменов в соревнованиях на территории Армении и наоборот. Такой опыт у нас уже есть. Учитывая наши отношения, дружбу, мы видим большой потенциал во взаимодействии.

Предметно рассмотрели вопрос использования базы Цахкадзор, построенной для подготовки к Олимпийским играм в Мехико 1968 года. Она уникальна, находится на высоте 2000 м. Часть наших сборных команд, в частности по плаванию и тяжелой атлетике, проводят там сборы. Но база требует реконструкции. Она начнется в ближайшее время.

Россия будет участвовать_7 Бассейн на территории спортивной базы Цахкадзор, Армения Фото: спортивные-базы.рф

— Что нам дает эта база?

— Прежде всего подчеркну, что при поддержке правительства акцент мы делаем на программу строительства и развития учебно-тренировочных баз на территории России. Уже вышли с этими предложениями на Совет при президенте России по развитию физической культуры и спорта. У нас уникальные климатические условия, мы видим необходимость в том, чтобы обеспечить самодостаточность, не зависеть от выездов на сборы за рубеж.

При этом Армения стоит особняком, учитывая отношения между нашими странами. Мы будем активно сотрудничать в подготовке кадров, обмене научным опытом. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы российские команды проходили сборы в таких уникальных условиях, как на базе Цахкадзор с ее энергетикой, опытом персонала.

— А с какой целью вы ездили в Ташкент?

— В Узбекистане впервые прошла встреча министров спорта стран ШОС. Население членов этой организации вместе со странами-наблюдателями составляет около 4 млрд человек (Шанхайская организация сотрудничества объединяет Россию, Китай, Индию, Киргизию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан. — «Известия»). Это серьезный потенциал.

Делегация Киргизии выступила с инициативой проведения Игр стран ШОС. Мы ее поддержали. Надеюсь, в ближайшее время будет разработан их формат. Это дополнительная возможность расширить для наших спортсменов международный календарь, который ввиду санкций сокращен.

Мы договорились поддерживать друг друга в том числе на международных форумах, не допускать политизации спорта, дискриминаций по национальному признаку. К сожалению, сейчас это происходит. Общая позиция стран ШОС — мы против этого. Мы за консолидацию спорта.

— Когда могут пройти первые Игры стран ШОС?

— Киргизия предлагает провести игры на ее территории в октябре. Но окончательного решения пока нет. Мы ждем предложения по формату, видам спорта и конкретным датам. Затем финальное предложение будет представлено на обсуждение главам государств ШОС. Думаю, если в этом году по тем или иным причинам не удастся их организовать, то в любом случае заинтересованность стран в этом сохранится.

Подчеркну, это не альтернативная конструкция в спортивном календаре. Это дополнительная соревновательная возможность для стран ШОС и наблюдателей, еще одна площадка для спортивной конкуренции, обмена опытом.

Россия будет участвовать_7 Встреча министров спорта стран ШОС в Ташкенте Фото: Министерство спорта РФ

— Коллеги из стран ШОС говорили вам, насколько сильно давление на них со стороны организаторов и сторонников антироссийских санкций?

— Как такового давления на министерства спорта этих стран от международного сообщества нет. В основном эти рекомендации поступают на уровне национальных олимпийских комитетов или национальных спортивных федераций.

Мы знаем позицию наших китайских друзей, знаем позицию всех наших партнеров по ШОС. Она конкретна — не допустить политизации спорта. Чуть более сдержанная позиция от наших индийских коллег, но и она очень конструктивна.

— Возможно через коллег из стран ШОС воздействовать на их национальные олимпийские комитеты и федерации, чтобы они активно выступали против санкций?

— Мы должны быть не просто активными, а проактивными. Задействовать потенциал МИДа, ОКР, наших представителей за рубежом. Наша задача — определить точки опоры, те дружественные страны, которые реально думают о будущем спорта. С ними надо объединяться. Наш голос должен быть мощным, должен быть представлен странами БРИКС, ШОС, Европы, Африки и так далее.

Речь идет о сохранении международного спортивного движения. Если допускаются нарушения принципов олимпийского движения, то это в конечном счете ведет к нарушению правил. Президент МОКа Томас Бах часто говорит о необходимости строить мосты между странами. Но сейчас я вижу, что эти мосты сжигаются. И восстанавливать их будет очень сложно.

Мы видим понимание наших коллег. От многих федераций звучит голос, что отстранение российских спортсменов и исключение российских представителей деструктивно. Как, например, в случае Елены Вяльбе, которую не так давно не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Сейчас крупным федерациям важно всё четче заявлять на уровне МОКа, что международное спортивное движение в опасности.

«Решения судов формируются под политическим давлением»

— У России забрали право на проведение ЧМ-2022 по волейболу, молодежного и взрослого ЧМ-2023 по хоккею, неопределенная ситуация с летней Универсиадой-2023 в Екатеринбурге. Возможны ли иски, чтобы компенсировать затраты на организацию этих соревнований?

— Ряд мероприятий у нас еще не забрали. Универсиада перенесена по времени, новая дата определится позднее. Что касается уже перенесенных соревнований, то соответствующие национальные федерации направили в адрес международных федераций обращения о компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы. Диалог идет, иски поданы, направлены обращения. Мы будем по максимуму защищать интересы страны и спортивных организаций.

Стандарты проведения соревнований в России очень высокие. Не думаю, что в мире есть много стран, которые могут конкурировать с нами в этом вопросе. Абсолютно уверен, что и в тех городах, в которых планировался чемпионат мира по волейболу, будут проведены российские и международные соревнования. Инфраструктура в любом случае останется в России, и это вклад в развитие спорта. Больше здесь пострадало международное сообщество и те страны, которые могли бы стать частью большого праздника в нашей стране.

Что касается перенесенных соревнований, то мы продолжаем готовиться. Речь идет о строительстве объектов в Екатеринбурге, они будут готовы в запланированные сроки.

Россия будет участвовать_1 Строительная площадка одного из объектов деревни Универсиады-2023 в районе Новокольцовский, Екатеринбург Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— По поводу исков: определены ли суммы?

— Речь идет не только об организационных взносах, но и о затратах на строительство, имиджевых потерях. Мы говорим пока не о судебных разбирательствах, а о взаимодействии с международными федерациями. Отправлены письма о компенсациях. Как только будет получен формальный ответ «да» или «нет», тогда можно говорить об обращении в судебные инстанции. Надеемся на разумность наших коллег из-за рубежа, которые примут наши доводы.

— А можем ли мы отсудить компенсацию морального вреда спортсменам и командам, которых отстранили от проходящих в этом году соревнований?

— Теоретически можем, но практически, к сожалению, судебные решения формируются под определенным политическим давлением. Соответствующие иски были поданы многими федерациями, но по большинству из них получили отрицательный ответ. В дальнейшем будет работа с адвокатами. Но рассчитывать на справедливое решение крайне сложно.

Однако это не значит, что не надо подавать иски. Мы будем продолжать это делать во всех случаях, когда видим нарушение прав наших спортсменов и федераций, будем реагировать незамедлительно. Это дело принципа. Мы живем в цивилизованном мире и по цивилизованным правилам выстраиваем наши отношения.

— Не пришло ли время присоединять к российской юрисдикции спортивные федерации и команды Крыма? Начнем ли подобную интеграцию соответствующих структур Донбасса?

— Спортсмены, которые проживают на территории Крыма, а это российская территория, принимают участие во всех российских соревнованиях. Нет никаких ограничений. Что касается ДНР и ЛНР, мы сейчас активно с ними взаимодействуем, приглашаем для участия в наших соревнованиях, через федерации оказываем помощь в организации спортивных лагерей. Те форматы, которые мы предлагаем, позволяют людям с признанных нами территорий быть активными участниками спортивной жизни России.

Права людей не должны быть ограничены ни в коем случае. В данном случае права на участие в соревнованиях, права детей на занятия спортом. Это принципиальная позиция президента и правительства. И мы как Министерство спорта делаем всё, чтобы эти права для людей сохранить.

Россия будет участвовать_2 Матч Открытого чемпионата Республики Крым между ФК «Орбита» и ПФК «Ялта» Фото: Республиканская федерация футбола Крыма/Катерина Зоткина

— А что делать со спортом высших достижений, например футболом? Восемь лет РФС не принимал в свой состав Федерацию футбола Крыма — сдерживал риск санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Стоит ли по-прежнему оглядываться на них?

— Есть формальная сторона, а есть реальная. Мы делаем всё возможное, чтобы спортсмены могли участвовать в соревнованиях. С точки зрения юридических шагов мы сторонники соблюдения всех регламентов, несмотря на претенциозное отношение к РФС. Мы не будем в одностороннем порядке нарушать договоренности и регламенты. Мы за взаимодействие и дорогу с двусторонним движением.

Работа ведется, в ближайшее время мы достигнем и юридических решений. С одной стороны, есть ряд ограничений со стороны ФИФА и УЕФА, с другой — есть и движение вперед. Например, команды из студенческой лиги могут участвовать в российских соревнованиях.

Нет безвыходных ситуаций. Да, многое изменилось. Но агрессивных шагов, которые нарушают договоренности или регламенты, в данном случае футбольные, наверное, пока делать не нужно.

— Существует мнение, что раз на нас и так наложены крайне серьезные санкции в том же футболе, то нет смысла оглядываться на текущие регламенты.

— Здесь общего подхода пока нет. Каждая ситуация рассматривается отдельно. Мнения международных федераций по разным видам спорта неоднозначны. Где-то это агрессивная позиция, где-то более сдержанная. Сжечь мосты мы всегда успеем. Сказать, что «вы нарушаете, значит, и мы все будем нарушать», — неверно. Я бы не стал так делать. Я поддерживаю позицию Владимира Путина: мы не уходим в изоляцию, мы открыты для диалога. При этом будем жестко отстаивать свои интересы и самодостаточность.

«Поддерживаем позицию ФХР по лимиту на легионеров»

— Почему Минспорт поддержал новый лимит на легионеров в российском футболе — формулу «13+12» для РПЛ?

— После долгих консультаций пришли к мнению, что эта форма наиболее оптимальна. Как она будет работать в дальнейшем, увидим, когда начнется новый чемпионат. Да во многих клубах столько легионеров и не будет. Но после многократных консультаций с РФС и РПЛ мы дали согласие на этот формат, ориентируясь на их мнение. Надеюсь, что это как минимум не навредит ни зрелищности, ни конкурентоспособности российского футбола.

Россия будет участвовать_3 Игрок «Спартака» Шамар Николсон в матче чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между ФК «Спартак» и ФК «Рубин» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг недавно заявил о намерении федерации ужесточить лимит на легионеров в КХЛ, чтобы с сезона-2023/24 их число в заявке команды на матч сократилось с нынешних пяти до трех. Ваше мнение?

— Мы также проводили встречи с представителями ФХР и КХЛ. И поддерживаем позицию по сокращению числа легионеров до трех со следующего года.

— Насколько серьезно можно рассматривать вариант с переходом наших спортивных федераций из европейских в азиатские конфедерации?

— Он продолжает рассматриваться. Вернусь к позиции, что с каждой федерацией вопрос нужно рассматривать отдельно. Всё зависит от регламентов, уставов, отношений с международной федерацией, роли континентальной федерации. Где-то это целесообразно, как, например, в шахматах. Где-то, как с РФС, более сдержанная позиция. В других видах спорта идет диалог с мировыми федерациями.

Важно не принимать эмоциональных решений. Как минимум надо сохранить статус взаимодействия с мировыми структурами. Соблюдать принцип «не навреди». Не навредить спортсменам, их возможностям конкурировать, выступать на международных соревнованиях. Ряд видов спорта активнее развивается в Европе, ряд — в Азии. Надо учитывать все факторы, чтобы максимально компенсировать те потери, которые несет российский спорт из-за санкций.

«Не ставим под сомнение спортивные результаты Валиевой»

— Санкции оставили в тени тему допинга, включая разбирательства вокруг Камилы Валиевой и ее положительной пробы. Как там продвигаются дела?

— Да, допинговая история ушла на второй план. Но тема противодействия применению запрещенных веществ остается в приоритете. Мы взаимодействуем с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), продвигаем наши интересы через международные площадки, в частности ЮНЕСКО. Видим результаты и конструктивное взаимодействие с международными структурами, той же WADA.

Что касается дела Валиевой, расследование ведет РУСАДА в полном соответствии с регламентами WADA. Точная информация, как только появятся результаты, будет анонсирована. Мы оказываем здесь полное содействие расследованию. Камила — лицо российского спорта, выдающаяся спортсменка, и мы не ставим под сомнение ее спортивные результаты.

Россия будет участвовать_4 Член сборной команды ОКР Камила Валиева выступает в короткой программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Ее тренер Этери Тутберидзе сейчас находится в США. Многие стали опасаться, не применят ли в отношении нее «закон Родченкова» (позволяет уголовно преследовать за нарушение антидопинговых правил даже иностранцев. — «Известия»)? Как защитить наших спортсменов, тренеров и врачей, если они поедут туда на соревнования? Нужно ли им воздерживаться от поездок в Америку без профессиональной необходимости?

— Жизнь вообще опасная штука (смеется). Надо быть максимально внимательными, не допускать рисков, учитывать, в каких реалиях мы живем. Поэтому мы не рекомендуем участие наших спортсменов в соревнованиях на территории части стран. Предупреждаем и тренеров, и спортсменов, чтобы не отвечали на провокации и руководствовались исключительно спортивными принципами поведения.

Какие действия могут быть предприняты, мне сложно говорить. Каждый человек конкретно в своей ситуации должен ставить на первое место ценность жизни, а затем регламенты текущих соревнований, не нарушать их. Тогда ни у кого не возникнет реальных аргументов для санкций или претензий.

Россия будет участвовать_5 Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— В условиях транспортной логистики есть ли проблемы у РУСАДА с доставкой проб, которые они берут у спортсменов?

— Проблемы есть. Все службы экспресс-доставки практически перестали работать на территории России. Но все вопросы решаются. Где-то это дополнительное удорожание, но никаких срывов по нашим обязательствам нет.

«Недопустимо наказывать за гражданскую позицию»

— Гимнаст Иван Куляк дисквалифицирован на год за наклейку с буквой Z на форме. Пловец Евгений Рылов получил девять месяцев международного бана за посещение концерта в честь годовщины присоединения Крыма к России. Стоит ли нашим спортсменам сдерживать себя из опасения подобных санкций?

— Все спортсмены — люди взрослые. Каждый имеет право на гражданскую позицию. Считаю, что недопустимо политизировать эти ситуации. Решения международных федераций в отношении наших спортсменов были дискриминационными. Никто не имеет права ограничивать спортсмена в его праве принимать участие в митинге на территории своей страны. И наказывать за это совершенно недопустимо. Мы остаемся на принципе «Спорт вне политики». А подобные санкции, как в случае с Куляком и Рыловым, — вмешательство иностранных коллег в наши внутренние дела и в частную жизнь спортсменов.

Россия будет участвовать_6 Иван Куляк выполняет упражнения на брусьях в финале чемпионата России по спортивной гимнастике в отдельных видах среди мужчин в Казани Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Есть ли проблемы в вопросе импортозамещения спортивной амуниции и инвентаря?

— Неделю назад в комитете Госдумы по физической культуре и спорту мы проводили совещание с производителями спортивного инвентаря, оборудования, одежды. Мы выработали позицию и дорожную карту по части импортозамещения. В прошлом году Минспорт и Минпромторг утвердили стратегию по импортозамещению в спортивной индустрии до 2035 года. Работа ведется. В основном по инвентарю для массового спорта. Часть позиций типа текстиля можно начать производить очень легко. Часть требует более тяжелой проработки для производств в НИИ.

— В декабре закончится срок запрета на выступление наших спортсменов под российским флагом. Есть вероятность, что возникнут новые дела, под предлогом которых на нас наложат новые санкции?

— Здесь принцип «надеяться на лучшее, а готовиться к худшему» самый приемлемый. Нам надо быть ответственными перед самими собой. Не нарушать антидопинговых правил, выстраивать систему юридической защиты, максимально выстраивать диалог с международными федерациями. Все эти факторы окажут влияние на то, будут ли продлены санкции.

На том же основании (обвинение в редактировании базы данных Московской антидопинговой лаборатории. — «Известия») их вряд ли продлят — два раза за то же самое не наказывают. Решение принято, двухгодичный срок определен. Он закончится 16 декабря. По каким-то другим причинам — исключать нельзя.

Но для этого мы и работаем над новыми форматами соревнований, над обеспечением материальной защиты, над сохранением мотивации спортсменов. Надеемся, что международное сообщество заинтересовано в России как в надежном партнере в большей мере, чем в деструктивном развитии событий.