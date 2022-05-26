«Пытаемся привить нашим командам советский хоккей»

Минувший сезон КХЛ стал очень успешным для магнитогорского «Металлурга». Подопечные Ильи Воробьева выиграли регулярный чемпионат и были близки к победе в плей-офф. В финале Кубка Гагарина «Магнитка» вела 3:1 в серии с московским ЦСКА. Для триумфа ей оставалось выиграть всего один матч, но преимущество было упущено, и по итогам семи матчей армейцы праздновали успех (4:3).

Тем не менее это был первый столь удачный сезон для уральского клуба за последние пять лет. Команда порадовала своих болельщиков крайне зрелищной атакующей игрой. Одним из творцов успеха стал в прошлом нападающий «Металлурга» легендарный Сергей Гомоляко, с которым команда в 1999 году выиграла свое первое чемпионство в Суперлиге. В начале 2021 года он занял пост спортивного директора клуба и комплектовал состав на минувший сезон.

На церемонии закрытия сезона КХЛ Гомоляко дал интервью «Известиям», в котором рассказал, как меняется игра команды, описал селекцию на следующий чемпионат, проинформировал о ситуации с контрактом звездного вратаря Василия Кошечкина и сложностях с получением импортного инвентаря и амуниции в условиях санкций.

— Можете объяснить, что произошло с «Магниткой» в последних трех матчах сезона?

— Пока объяснить это сложно. Надо сделать более глубокий анализ, а тренерский штаб пока находится в отпуске, отдыхает.

— Перед прошедшим сезоном «Металлург» сменил концепцию игры с силовой на более комбинационную, состав комплектовался под это. Первый вице-президент клуба Сергей Ласьков говорил, что всё это делалось по вашей инициативе. Почему избрали такую стратегию?

— Сам играл в такой хоккей. Выступал в таких командах, которые всегда предпочитали именно такой стиль. И выигрывали за счет него. В последние годы я очень много смотрел НХЛ, где, в принципе, маленькие, юркие, быстрые, техничные игроки показывали, что можно выигрывать благодаря такому хоккею. Возьмите ту же «Тампу» с Никитой Кучеровым. Решили пойти по такому пути, старались прививать «Металлургу» комбинационный хоккей. Увы, немного не хватило для завоевания Кубка Гагарина. Но будем надеяться, что на следующий год всё получится. У ребят опыта игры в финале будет уже достаточно. Это сейчас, когда мы играли против ЦСКА, большая часть «Магнитки» не имела такого опыта. Теперь же его стало больше. Так что ждем, что всё будет по-другому.

— В последние годы Кубок Гагарина выигрывали команды, больше заточенные на жесткую систему, обилие силовой борьбы. Вы не боялись этого риска, когда пошли другим путем?

— Опасений никаких не было. Просто был уверен в тех ребятах, которых мы подписали. И за которыми мы следили.

— Насколько обновится команда в межсезонье?

— Мы пытаемся ее не обновлять, а сохранить тот коллектив, который у нас был. Понятно, что не будет у нас Линуса Хульстрема. Ушел Миша Пашнин. Это два очень сильных защитника. Но ищем молодых ребят, 1999–2000 годов рождения. Будем их подпускать к основе. А в целом костяк сохранится.

— Защитники нужны атакующие или с большим акцентом на оборону и силовую игру?

— Защитники нужны всякие. И те, кто будет обороняться, и те, кто будет играть в большинстве. Нужны мощные игроки. Но рынок неограниченно свободных агентов так скуден, что не приходится выбирать.

— В марте «Металлург» сумел избежать массового ухода легионеров, потеряв только вратаря Юху Олкинуору. Сейчас ушел Хульстрем. Остальные иностранцы — Джош Карри, Брендан Лайпсик, Филипп Майе — остаются?

— Мы с ними разговариваем каждый день. Нет такого, что они хотят уехать. Наоборот, говорят, что готовы приехать назад в Россию после отпуска, играть дальше и выигрывать.

— Руководство ФХР заявляет о возможном ужесточении лимита на легионеров в КХЛ с 2023 года с пяти до трех иностранцев в одной команде. Будете к этому готовиться или всё же заполните две легионерские вакансии?

— Если будут контракты с иностранцами, то их подпишем на один год. Поэтому волноваться нам не о чем. Сыграем ближайший сезон — дальше будем смотреть.

— В текущей обстановке насколько стал скуден рынок иностранцев? Есть шансы подписать кого-то серьезного?

— Он, конечно, оскудел. Но надо искать, работать. Да, нет шведов и финнов. Наверное, не будет и чехов. И вообще у каждого легионера наверняка есть какие-то мысли по поводу всей ситуации, которая сейчас происходит. Но мы пытаемся искать игроков. Кого найдем — того подпишем, если договоримся. Наши канадцы — Карри, Лайпсик и Майе — пока не отказались играть за «Магнитку». Поэтому мы сейчас довольны, что ребята хотят приехать в команду после отпуска.

— Есть варианты с новичками из Северной Америки?

— Мы работаем над этим. Переговоры ведутся.

— Вас устраивает игра молодежной команды «Металлурга» «Стальных лисов» в прошедшем сезоне?

— Да, устраивает. Ребята хорошо провели сезон.

— Это соответствует той концепции, которую привили главной команде?

— Я пришел в клуб в прошлом году и сразу сказал, что мы будем прививать более игровую концепцию, чем была раньше. Это касалось и молодежки, которая ранее играла чуть по другой схеме. Пытаемся и школу переучивать, прививать нашим командам советский хоккей. Концепцию будем продолжать.

— Василий Кошечкин остается вратарем «Металлурга»? Он не завершает карьеру?

— Кошечкин не подписал еще новый контракт, но подпишет. Во всяком случае, я надеюсь на это. Переговоры ведутся. Просто Вася сейчас уехал в отпуск, сказал, что немножко отдохнет. Потом будем разговаривать о будущем.

— Кто планируется на роль его конкурента? Иван Налимов останется в клубе?

— Думаю, Налимов не останется. Мы будем искать вратаря такого же уровня, как Вася. Но за границей. Потому что в России вратарей такого уровня нет.

— Вы сказали насчет подтягивания к основе молодых. В прошедшем сезоне в основной команде всё чаще появлялся Данила Юров. Помимо него, кого-то собираетесь брать на предсезонные сборы в основу?

— На сборах обязательно будут молодые. Никита Гребенкин, Богдан Крохалев будут — это 2003 год рождения. Из 2002-го, наверное, будут Максим Кузнецов, Егор Пензин. Где-то 5–6 человек привлечем.

— Когда в марте начались санкции, пошли разговоры, что возникнут проблемы с хоккейным инвентарем и амуницией, которые в основном импортные. Эти трудности уже ощущаются?

— Естественно, ощущаются. Но пытаемся решать. Ребята из клубной администрации работают, выходят на разные зарубежные фирмы. Тяжело это, но двигаемся.

— Можно ли хоть как-то заместить эту продукцию внутри страны?

— Внутри России, конечно, уже не найдешь ничего в том объеме, который нам нужен. Придется работать и ввозить через третьи страны. Наверное, так и будем делать.