«Сейчас в КХЛ должно быть больше игр»

В КХЛ близка развязка сезона. Во вторник в Магнитогорске состоится пятый матч финала плей-офф. Если его выиграет местный «Металлург», то он в третий раз в истории завоюет Кубок Гагарина. Пока уральский клуб ведет в серии у московского ЦСКА 3:1. Серия идет до четырех побед одной из команд. В начале недели в Магнитогорске прошли два первых матча. Первый выиграл ЦСКА (3:1). Затем победила «Магнитка» (6:4). А в пятницу и воскресенье в Москве состоялись третья и четвертая игра. В них победы одержал «Металлург» (4:0 и 1:0). Теперь он в шаге от триумфа. После третьего матча «Известия» пообщались с одним из создателей и идеологов этой команды, первым вице-президентом и директором клуба Сергеем Ласьковым. Он рассказал, как собирался нынешний состав, чем сильны легионеры «Металлурга» — нападающие Брендан Лайпсик, Джош Карри и Филипп Майе, а также высказал мнение, что санкции в отношении России не повлияют на жизнь клуба и его владельца — «Магнитогорский металлургический комбинат».

— Удивлены таким превосходством вашей команды?

— Нет, ну по игре такого превосходства не было. По исполнительскому мастерству — да, превосходство было. А игра довольно-таки напряженная. Она не должна никого расслаблять. ЦСКА — не такая команда. Серия идет до четырех побед, бороться надо будет. Но ребята молодцы, что не стали ввязываться в эти ужимки и прыжки, как я их называю, которые возникли после определенного счета. Наши игроки не стали отвечать, сыграли в общем-то нормально.

— В чем изменился «Металлург» по сравнению с проигранным первым матчем финала?

— Давно не играли с ЦСКА, нужно было привыкнуть к их стилю. Одно дело их просматривать, а другое — работать с ними на льду. В первом матче наш тренерский штаб увидел определенные вещи, которые надо было убрать. Вторая игра уже получилась у нас. Естественно, и после нее убрали некоторые неудачные вещи, поэтому третий матч получился еще лучше. Команда прибавляет по ходу серии.

— «Магнитка» идет к трофею вопреки общей тенденции команд КХЛ на силовой и схематичный хоккей. Ваша команда старается действовать в атакующей манере, хотя иногда и побеждает за счет терпения. В клубе осознавали этот риск, когда формировали состав на нынешний сезон?

— Мы это понимали. Когда у нас стал работать Сергей Юрьевич Гомоляко (спортивный директор «Металлурга», назначен в середине прошлого сезона. — «Известия»), каждый игрок подбирался именно под этот игровой стиль, невзирая уже на габариты, размеры. И в общем, всё это себя оправдало. Вы помните, как было в начале сезона? Кто такой Майе? Кто такой Карри? Неизвестные ребята. Но они оказались бойцами, которые сейчас у нас в Магнитогорске очень популярны — их майки покупают пацаны. И ходят с ними. Молодцы парни, каждую шайбу выцарапывают. А Лайпсик — это вообще отдельная тема. Человек, прошедший через большой опыт. Человек, который любит игровой хоккей. Да, бывают у него ошибки, но то, что он делает… Наверное, это тот русский хоккей, которым мы раньше славились. Когда и играли, и обыгрывали, и шли на риск. Вот и сейчас наша команда играет в свою игру. Надо ее сохранить, не потерять.

— В условиях санкций в отношении России можно рассчитывать, что «Металлург» сохранится в нынешнем виде? Не придется сокращать бюджет?

— Да нет. У «Магнитки» амбиции всегда большие. Я думаю, что мы вышли из того застоя, что немножко был в предыдущие годы. Прорвались. Поэтому амбиции сохранятся. И мы стараемся сохранить свой лучший состав уже на следующий год.

— Есть опасения, что из-за санкций пострадает «Магнитогорский металлургический комбинат», а значит, и финансируемый им ХК «Металлург»?

— По поводу комбината не скажу, потому что сейчас там не работаю. Но комбинат проходил и худшие времена. Поэтому думаю, там есть опытные специалисты, которые решат все проблемы. Тем более с таким президентом клуба и владельцем комбината (Виктор Рашников. — «Известия»). Комбинат будет работать. Там всегда была направленность на внутренний рынок. И работоспособность там большая. А значит, не будет проблем и у клуба.

— «Металлург» не отходит от идеи создать собственный фарм-клуб и заявить его в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ)?

— В этом году мы не будем делать команду в Вышке. Отсрочили пока эту историю. Заключили договор с клубом «Южный Урал». Но глобально не отказываемся от собственного фарм-клуба.

— Вас устраивает то, что показали в плей-офф МХЛ «Стальные лисы», которые выдали яркую серию с «Омскими ястребами» во втором раунде, но упустили в решающем матче победу (4:5 ОТ), ведя 4:1?

— В принципе «Лисы» да, нравятся. Направление у них правильное. У них стиль игры коррелируется с основной командой. Тоже игровой хоккей. Быстрый, много молодежи. В этом году у нас много будет оттуда ребят в «Южном Урале», хотя они еще по возрасту могут играть в «Лисах». Летом поучаствуют в сборах с основной командой. Будем двигаться дальше. В принципе я считаю, что Шумик (Станислав Шумик, главный тренер «Стальных лисов». — «Известия») нормально сработал. Даже отлично. Чуть-чуть только не хватило. Даже это упущенное преимущество в пятом матче с «Ястребами» не смутило. Если посмотреть ту игру, то там просто немножко не получилось у вратаря, такое бывает. Думаю, всё у них впереди.

— Как теперь развиваться КХЛ в новых условиях? Может быть, сделать другой календарь, где будет поменьше пауз на сборные, если бан продлится долго?

— Считаю, что сейчас в КХЛ должно быть больше игр в связи с тем, что всё-таки нет европауз. Хотя ФХР настаивает, чтобы они там были. Но думаю, толочь воду в ступе в турнирах, где будет играть три государства, не очень правильно. А большее количество игр в КХЛ — это нормально. Плохо, что сейчас в МХЛ будет меньше матчей у «Стальных лис». Мы это уже проходили, и я считаю, что молодежи всегда надо больше играть, а не тренироваться. Тренироваться можно всю жизнь. Только игровой опыт приходит лишь со временем и через матчи.