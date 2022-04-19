Армейцы в порядке: как ЦСКА повел в финале Кубка Гагарина

Первая игра решающей серии плей-офф КХЛ оказалась за московским ЦСКА. В понедельник, 18 апреля, армейцы одержали на выезде победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 3:1. Все решили два гола красно-синих в начале второго периода.

День старта финала Кубка Гагарина встретил болельщиков потеплением в Магнитогорске. Если рано утром, когда большинство московских гостей из числа фанатов ЦСКА и журналистов прилетели в город, температура была +3 градуса, то к обеду она поднялась до +16, а к вечеру, когда начинался матч, было +11.

Днем при небольшом дожде значительная часть болельщиков гостей прогуливалась вдоль набережной реки Урал. Ближе к началу матча вокруг «Арены Металлург» скопились тысячи людей в атрибутике «Магнитки». Казалось, аншлаг обеспечен, но небольшая пустота на трибунах была заметна. Как оказалось, до стартового вбрасывания не было реализовано более 900 билетов при вместимости стадиона в 7700 зрителей. Итого, по официальным данным, матч посетило 6997 человек.

В составе хозяев главным событием стало возвращение в строй защитника Артема Минулина. Серебряный призер недавней Олимпиады в Пекине пропустил три недели и не выходил на лед со времен второго раунда против омского «Авангарда», не проведя ни одного матча в финале Восточной конференции против челябинского «Трактора».

— Поначалу тяжеловато было после большого перерыва, — сказал Минулин по окончании матча. — Но вкатился, сыграл. В любом случае надо играть лучше, прибавлять и помогать команде.

В остальном обе команды не стали удивлять неожиданными перестановками в составах и звеньях. С самого начала встречи ЦСКА начал играть в свой фирменный хоккей с надежной обороной и высоким прессингом. «Металлург» интереснее действовал в атаке, но что-то выжать из этого не смог.

При этом именно гости дважды могли забить в первые пять минут. Сначала у Константина Окулова не получилось замкнуть прострел на пятак в исполнении Владислава Каменева, а затем вратарь «Магнитки» Василий Кошечкин отбил бросок Максима Соркина. Тут же ответил «Металлург». Он едва не поразил ворота ЦСКА с помощью бывших игроков армейцев. Брендан Лайпсик сместился справа в центр и бросил, но Иван Федотов спас свою команду, а Николаю Голдобину помешали сыграть на добивании.

Затем хорошо бросал Максим Карпов, но голкипер ЦСКА снова спас, а Денис Зернов не успел сыграть на пятаке. Он же, а также Андрей Чибисов стреляли еще по разу, но Федотов снова был на высоте. А два опасных броска Филиппа Майе прошли мимо ворот.

На перерыв команды ушли при счете 11:8 по броскам в створ в пользу «Металлурга». ЦСКА продолжал держать свой фирменный стиль игры вторым номером, который сработал вскоре после начала второго периода. Антон Слепышев совершил проход и отпасовал в центр на Сергея Андронова. Его бросок отбил Кошечкин, но повторный удар капитана армейцев оказался голевым.

Вскоре чуть мимо ворот пробил Слепышев, но уже через три минуты преимущество ЦСКА удвоил Никита Нестеров. После редкой позиционной атаки он сумел удачно пробить, когда к нему срикошетила шайба после прострела Михаила Григоренко.

«Металлург» мог довольно быстро отыграться. До конца второго периода магнитогорцы трижды получали большинство и всякий раз были близки к его реализации, но в итоге забили лишь однажды — Максим Карпов удачно сыграл на пятаке, когда Федотов отбил удар Лайпсика. Мог забить и ЦСКА, когда Окулов и Артем Сергеев вдвоем вышли на Кошечкина, но бросок Сергеева Василий отразил.

Третий период прошел при тотальном территориальном преимуществе хозяев. Ближе к концу встречи счет по броскам в створ был 7:0 в пользу «Магнитки», но ничего выжать из этого уральская команда не смогла. ЦСКА уверенно оборонялся, а за две с половиной минуты до конца, когда «Металлург» заменил вратаря на шестого полевого игрока, Сергей Плотников поразил пустые ворота своей бывшей команды.

— Строгая игра в обороне ЦСКА сыграла решающую роль в этом матче, — заявил «Известиям» бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов. — Армейцы вообще давно славятся высоким уровнем дисциплины. Не скажу, что «Металлург» в этом смысле сильно хуже, но в таких матчах, когда соперники равные, всё решают мелочи, игра вратарей. Поскольку оба голкипера сегодня сыграли хорошо, всё должна была решить одна ошибка. И ее совершила «Магнитка». Думаю, вся серия так и будет идти — кто избежит ошибок, тот и победит.

Второй матч серии пройдет в среду в Магнитогорске. Затем финал переедет в Москву, где в пятницу и воскресенье состоятся третья и четвертая игры. Если к этому моменту не определится победитель серии (она идет до четырех побед одной из команд), то клубы вернутся в Магнитогорск, где 26 апреля пройдет пятый матч. В случае необходимости их ждет шестая встреча 28 апреля в Москве и заключительная, седьмая 30 апреля.