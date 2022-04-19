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Армейцы в порядке: как ЦСКА повел в финале Кубка Гагарина

Красно-синие обыграли в гостях «Металлург» в первом матче серии
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Первая игра решающей серии плей-офф КХЛ оказалась за московским ЦСКА. В понедельник, 18 апреля, армейцы одержали на выезде победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 3:1. Все решили два гола красно-синих в начале второго периода.

День старта финала Кубка Гагарина встретил болельщиков потеплением в Магнитогорске. Если рано утром, когда большинство московских гостей из числа фанатов ЦСКА и журналистов прилетели в город, температура была +3 градуса, то к обеду она поднялась до +16, а к вечеру, когда начинался матч, было +11.

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Днем при небольшом дожде значительная часть болельщиков гостей прогуливалась вдоль набережной реки Урал. Ближе к началу матча вокруг «Арены Металлург» скопились тысячи людей в атрибутике «Магнитки». Казалось, аншлаг обеспечен, но небольшая пустота на трибунах была заметна. Как оказалось, до стартового вбрасывания не было реализовано более 900 билетов при вместимости стадиона в 7700 зрителей. Итого, по официальным данным, матч посетило 6997 человек.

В составе хозяев главным событием стало возвращение в строй защитника Артема Минулина. Серебряный призер недавней Олимпиады в Пекине пропустил три недели и не выходил на лед со времен второго раунда против омского «Авангарда», не проведя ни одного матча в финале Восточной конференции против челябинского «Трактора».

— Поначалу тяжеловато было после большого перерыва, — сказал Минулин по окончании матча. — Но вкатился, сыграл. В любом случае надо играть лучше, прибавлять и помогать команде.

В остальном обе команды не стали удивлять неожиданными перестановками в составах и звеньях. С самого начала встречи ЦСКА начал играть в свой фирменный хоккей с надежной обороной и высоким прессингом. «Металлург» интереснее действовал в атаке, но что-то выжать из этого не смог.

При этом именно гости дважды могли забить в первые пять минут. Сначала у Константина Окулова не получилось замкнуть прострел на пятак в исполнении Владислава Каменева, а затем вратарь «Магнитки» Василий Кошечкин отбил бросок Максима Соркина. Тут же ответил «Металлург». Он едва не поразил ворота ЦСКА с помощью бывших игроков армейцев. Брендан Лайпсик сместился справа в центр и бросил, но Иван Федотов спас свою команду, а Николаю Голдобину помешали сыграть на добивании.

Затем хорошо бросал Максим Карпов, но голкипер ЦСКА снова спас, а Денис Зернов не успел сыграть на пятаке. Он же, а также Андрей Чибисов стреляли еще по разу, но Федотов снова был на высоте. А два опасных броска Филиппа Майе прошли мимо ворот.

На перерыв команды ушли при счете 11:8 по броскам в створ в пользу «Металлурга». ЦСКА продолжал держать свой фирменный стиль игры вторым номером, который сработал вскоре после начала второго периода. Антон Слепышев совершил проход и отпасовал в центр на Сергея Андронова. Его бросок отбил Кошечкин, но повторный удар капитана армейцев оказался голевым.

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Вскоре чуть мимо ворот пробил Слепышев, но уже через три минуты преимущество ЦСКА удвоил Никита Нестеров. После редкой позиционной атаки он сумел удачно пробить, когда к нему срикошетила шайба после прострела Михаила Григоренко.

«Металлург» мог довольно быстро отыграться. До конца второго периода магнитогорцы трижды получали большинство и всякий раз были близки к его реализации, но в итоге забили лишь однажды — Максим Карпов удачно сыграл на пятаке, когда Федотов отбил удар Лайпсика. Мог забить и ЦСКА, когда Окулов и Артем Сергеев вдвоем вышли на Кошечкина, но бросок Сергеева Василий отразил.

Третий период прошел при тотальном территориальном преимуществе хозяев. Ближе к концу встречи счет по броскам в створ был 7:0 в пользу «Магнитки», но ничего выжать из этого уральская команда не смогла. ЦСКА уверенно оборонялся, а за две с половиной минуты до конца, когда «Металлург» заменил вратаря на шестого полевого игрока, Сергей Плотников поразил пустые ворота своей бывшей команды.

— Строгая игра в обороне ЦСКА сыграла решающую роль в этом матче, — заявил «Известиям» бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов. — Армейцы вообще давно славятся высоким уровнем дисциплины. Не скажу, что «Металлург» в этом смысле сильно хуже, но в таких матчах, когда соперники равные, всё решают мелочи, игра вратарей. Поскольку оба голкипера сегодня сыграли хорошо, всё должна была решить одна ошибка. И ее совершила «Магнитка». Думаю, вся серия так и будет идти — кто избежит ошибок, тот и победит.

Второй матч серии пройдет в среду в Магнитогорске. Затем финал переедет в Москву, где в пятницу и воскресенье состоятся третья и четвертая игры. Если к этому моменту не определится победитель серии (она идет до четырех побед одной из команд), то клубы вернутся в Магнитогорск, где 26 апреля пройдет пятый матч. В случае необходимости их ждет шестая встреча 28 апреля в Москве и заключительная, седьмая 30 апреля.

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