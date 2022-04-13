Голевой порог: Капризов бьет рекорды, Овечкин в погоне за Хоу

До старта плей-офф НХЛ меньше месяца, и становится понятно, какие команды разыграют Кубок Стэнли. В Восточной конференции восьмерка лучших уже определилась. Мы увидим в плей-офф все команды, в которых играют российские звезды: «Вашингтон», «Тампу», «Питтсбург» и «Рейнджерс». На Западе интрига пока сохраняется. Под вопросом попадание в плей-офф «Далласа», «Вегаса» и «Ванкувера». Но самая русская команда Западной конференции в борьбу за Кубок Стэнли вступит точно: «Сент-Луис» с четырьмя нашими игроками по праву считается одним из фаворитов плей-офф.

Стал своим и бьет рекорды

«Миннесота», в которой играет Кирилл Капризов, также числится среди претендентов на главный трофей НХЛ. В последнем матче с «Эдмонтоном» случился показательный момент, когда произошла стычка между Капризовым и Эвандером Кейном. «Вся пятерка подъехала защищать Капризова, а у «Эдмонтона» никто не вступился за Кейна. Не думаю, что кто-то в этой команде будет его защищать. Если меня оштрафуют за средний палец, то это того стоило», — отметил на пресс-конференции нападающий «Миннесоты» Райан Хартман.

Именно с передачи россиянина Хартман забил в этой игре два гола («Миннесота» победила 5:1). То, что Кирилла признали своим в «Миннесоте», стало понятно еще в дебютном сезоне. Но в нынешнем Капризов вышел на новый уровень и первым среди российских игроков достиг отметки в 90 очков.

Это с запасом клубный рекорд, а вот по голам (42) за один регулярный чемпионат Капризов пока делит первую строчку с Марианом Габориком и Эриком Стаалом. Впрочем, у «Миннесоты» впереди еще 10 матчей регулярки. Кирилл же вполне может стать лучшим российским бомбардиром — сейчас он на три очка опережает Артемия Панарина и на шесть — Александра Овечкина.

— Капризов показывает прекрасную результативность, — отметил в беседе с «Известиями» бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев. — Доказывает, что он игрок с большой буквы. Не думаю, что Кирилл гоняется за какими-то персональными результатами. Не зря он получил такой контракт — талантливый парень, хороший человек. Возможно, обгонит Овечкина по заброшенным шайбам в этом сезоне. Но суть не в этом. Главное, что он делает игру для своей команды и своих партнеров.

Погоня Овечкина

13 апреля «Вашингтон» разгромил «Филадельфию» (9:2), а гол в ворота «Флайерз» стал для Овечкина 46-м в сезоне и 776-м за карьеру в регулярных чемпионатах. Свою голевую серию Александр продлил до четырех матчей. От занимающего второе место в исторической гонке Горди Хоу капитан «Вашингтона» отстает всего на 25 шайб, от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки — на 118. К тому же Овечкин в 131-й раз в карьере открыл счет в матче НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Бреттом Халлом. Чаще забрасывать первую шайбу получалось только у одного игрока — Яромира Ягра (135).

В другой снайперской гонке вечный рекорд для Овечкина еще ближе. Дело в том, что все свои голы российский снайпер забил в составе «Вашингтона». Только Горди Хоу отличался чаще, выступая за одну команду. В составе «Красных крыльев» «Мистер Хоккей» забил 786 раз. То есть от достижения легендарного канадца Александра Великого отделяет 10 точных бросков.

Среди ветеранов, преодолевших 36-летний рубеж, Овечкин уже превзошел Хоу и занимает второе место по сезонной результативности. 15 лет назад 36-летний на тот момент финн Теему Селянне забросил 48 шайб — на две больше, чем Ови в нынешнем сезоне.

— Овечкин — главная российская звезда в мировом спорте, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. — Не только сегодня, он был им всегда. Тем более наши ребята из НХЛ — одни из немногих, кто продолжает выступать на международной арене. Молодцы! Все играют здорово, но Саша особенно молодец.

Бобровский и Панарин снова в деле

Победа «Флориды» над «Анахаймом» (3:2 ОТ) стала для Сергея Бобровского 35-й в нынешней регулярке НХЛ. Вратарь «пантер» делит второе место в сезоне по числу выигранных матчей с соотечественником Андреем Василевским и датчанином Фредериком Андерсеном. Больше побед одержал только финн Юусе Сарос из «Нэшвилла» — 36.

«Флорида» приятно удивляет в этом сезоне — несмотря на увольнение главного тренера Джоэла Кенневилля из-за скандала 10-летней давности, «Пантерз» показывают очень яркий хоккей и лидируют не только в Восточной конференции, но и во всей НХЛ. Велик вклад в этом и Бобровского, который наконец-то по полной отрабатывает свой 10-миллионный контракт (прошлый сезон выдался для Сергея крайне неудачным).

По общему числу выигранных матчей в НХЛ (332) Бобровский занимает 28-е место, уступая всего двум нашим вратарям. Причем от Николая Хабибулина Сергея отделяет всего одна победа. Лучший российский результат принадлежит Евгению Набокову, который добился успеха 353 раза. Скорее всего, уже в следующем сезоне Бобровский его превзойдет. Рекорд НХЛ удерживает (и вряд ли отпустит в ближайшие годы) Мартин Бродер. У канадца 691 победа.

Матч против «Питтсбурга» (3:0) стал для Артемия Панарина 500-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард отметил юбилей голом, набрав 558-е очко в регулярке. Результативнее нападающего «Рейнджерс» первые полтысячи проводили только пять россиян — легенды 1990-х Александр Могильный, Сергей Федоров, Павел Буре и звезды последних 15 лет Александр Овечкин и Евгений Малкин. Лидеров своего поколения Артемий уверенно превзошел: Никиту Кучерова на 31 очко, Владимира Тарасенко на 138, Евгения Кузнецова на 156.

С начала сезона-2015/16, когда Панарин дебютировал в НХЛ, лучшую результативность показали лишь три игрока — лидеры «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, а также бывший партнер Артемия по «Чикаго» Патрик Кейн.