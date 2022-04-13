Седьмого один ждет: «Металлург» еще не знает соперника по финалу КХЛ

Финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется уже в понедельник, но кто в нем сыграет, в данный момент известно лишь наполовину. Магнитогорский «Металлург» по итогам пяти матчей выиграл финал Восточной конференции у челябинского «Трактора» (4:1). Теперь он ждет соперника с Запада, где идет упорная борьба между двумя армейскими коллективами.

12 февраля московский ЦСКА со счетом 3:1 выиграл дома шестой матч серии у петербургского СКА. Счет в противостоянии — 3:3. И теперь всё решится в заключительной, седьмой встрече, которая пройдет в четверг в Санкт-Петербурге.

СКА–ЦСКА

ЦСКА очень уверенно прошел предыдущие два раунда, не проиграв ни одного матча в сериях с ярославским «Локомотивом» (4:0) и московским «Динамо» (4:0). СКА, напротив, очень тяжело выигрывал матчи у московского «Спартака» во втором раунде — всего в одну шайбу, а в первой встрече и вовсе было домашнее разгромное поражение (1:6).

Поэтому московские армейцы считались фаворитами. И поначалу подтверждали этот статус. Они выиграли стартовый матч в гостях 3:1. Затем проиграли там же, в Питере, вторую игру (1:2). Но казалось, что после переезда серии в Москву красно-синие спокойно возьмут инициативу в свои руки. В третьем матче они провалили второй период, после которого проигрывали 0:2, но в третьем — забросили шесть шайб и разгромно победили 6:2.

В четвертой встрече вновь был провален второй период, когда СКА за три минуты забросил три шайбы. В последней 20-минутке ЦСКА опять мог отыграться, но забил лишь два гола, в итоге потерпев поражение со счетом 2:3. При равенстве в серии команды переехали в Питер, где СКА за минуту до конца основного времени вырвал победу (3:2).

В этих пяти играх невыразительно выглядело первое звено московских армейцев, в частности один их лидеров нападающий Михаил Григоренко, олимпийский чемпион – 2018, вице-чемпион недавней Олимпиады в Пекине и один из героев победного для ЦСКА Кубка Гагарина – 2019. В тех встречах серии в основном себя проявляла третья атакующая тройка во главе с 41-летним Александром Поповым.

Но во вторник Григоренко взял дело в свои руки, когда поражение было чревато вылетом его команды. Михаил открыл счет ближе к концу первого периода. За минуту до конца второго Валентин Зыков сравнял, но в начале третьей 20-минутки Виталий Абрамов вновь вывел ЦСКА вперед. А в концовке встречи Григоренко сделал дубль, забив в пустые ворота. Седьмой матч серии пройдет в четверг вечером.

— ЦСКА в шестом матче стал играть более агрессивно, более остро под воротами, — поделился мнением с «Известиями» вице-президент КХЛ по развитию, легендарный отечественный хоккеист Валерий Каменский. — И забил Миша Григоренко, который давно не отмечался голами. Почувствовал свой ритм. И вообще, первое звено неплохо сыграло, а в таких матчах именно лидеры должны выходить на первый план и показывать тот хоккей, который от них ждут, решать исход матчей. Это и произошло в прошедшей игре. Но вообще, все звенья ЦСКА отработали на максимуме. Хотя игра была равная, могла пойти по-другому. СКА действовал здорово, имел много моментов. Но в плей-офф побеждает тот, кто меньше ошибается. В этот раз меньше ошибся ЦСКА. И теперь трудно что-то прогнозировать на седьмой матч. Будет захватывающая игра двух равных команд с равными шансами.

«Металлург»–«Трактор»

Две лучшие команды регулярного чемпионата устроили напряженные первые три матча. «Трактор» лучше выглядел в первом выездном, но класс исполнителей «Магнитки» сказался, что принесло ей победу (3:2), хотя челябинцы дважды вели в счете. Зато они взяли второй матч со счетом 6:4, выдав одну из самых ярких игр в этом плей-офф.

После переезда серии в Челябинск «Трактор» мог выйти вперед. Он вел в счете к середине первого периода третьего матча (1:0), но «Металлург» с интервалом в две минуты забил два гола и повел в серии 2:1. А в четвертом матче устроил разгром (6:0). В понедельник всё решалось в Магнитогорске.

«Трактор» был близок к тому, чтобы довести игру до овертайма, но на последних секундах основного времени после броска Григория Дронова шайба неожиданно задела Ника Бэйлена, и отскок от челябинского защитника дезориентировал вратаря Романа Вилла, через плечо которого снаряд залетел в ворота. «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина впервые за пять лет и ждет, когда определится соперник с Запада.

— Получилась очень боевая серия, несмотря на то что она быстро закончилась, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Сказалось мастерство «Металлурга», плюс заочное противостояние таких двух талантов, как Николай Голдобин у «Магнитки» и Виталий Кравцов у «Трактора», осталось за Николаем. Хотя Виталий провел яркую серию, но в паре моментов был не очень хорош при реализации. В остальном «Трактор» дал бой, все матчи, кроме четвертого, были «на тоненького». Да и в четвертом матче не сказать, что челябинцы были сильно хуже, просто у «Металлурга» залетало в ворота всё, что он бросал. Но в целом «Магнитка» заслужила финал Кубка Гагарина. И имеет хорошие шансы на победу в нем.

Первый матч финала Кубка Гагарина пройдет 18 апреля в Магнитогорске.