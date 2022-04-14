«Сегодня условия такие, что выигрывать надо или явно, или досрочно»

Рано утром 16 апреля по московскому времени в Сан-Хосе (Калифорния, США) Вадим Немков будет защищать титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Соперник — Кори Андерсон. Это финал Гран-при, на кону — миллион долларов. В интервью «Спорт-Экспрессу» и «Известиям» Вадим рассказал о сложной подготовке к бою и расслабленной обстановке в Калифорнии, дал характеристику сопернику, высказал жесткое мнение насчет судейства в поединке Петра Яна и Алджамейна Стерлинга, а также ответил на вопрос, действительно ли Bellator не хочет давать бои участникам из России.

«Перевод в партер, попытка вылезти наверх и забивать»

— Как строилась подготовка к бою?

— Изначально я должен был подраться 19 февраля в Коннектикуте. Мы забронировали базу в Кисловодске, нашли спарринг-партнеров. Надо было выезжать в Кисловодск, и тут я зашел в интернет и увидел, что главный бой вечера — Грейси с кем-то. Мы сразу туда позвонили [в Bellator], и они сказали, что нам перенесли бой на неопределенный срок. А я тогда тренировался, форму поднабрал. В январе–феврале продолжил тренироваться дома. В январе чуть-чуть коронавирусом, «Омикроном» переболел — несильно. В феврале помогал пацанам с подготовкой, Кирилл Сидельников дрался, Виталий Немчинов. В марте мы уехали в Кисловодск, в среднегорье, там уже загрузились как следует и затем продолжили тренироваться дома, а потом прилетели сюда. Получился четырехмесячный лагерь, и это, конечно же, очень тяжело. Поэтому пораньше решили сделать подводку.

— Андерсон — рекордсмен по числу тейкдаунов в полутяжелом весе UFC. Борцы были на твоем сборе?

— Получилось так, все из нашей команды — борцы… Это связано с тем, что под февраль (планировавшийся бой с Андерсоном 19 февраля. — «Известия») мне получилось собрать нормальную банду, но прям борцов не было. Еще Виталий Бигдаш должен был помочь, который хорошо борется. А потом, когда уже перенесли бой, получилось так, что пацаны либо уже подрались, либо после боев у них были всякие проблемы. В принципе нагрузились своими силами, и этого должно быть достаточно. Сбор у меня идет четыре месяца, поэтому за это время я и наборолся, и набоксировал, и накачался. В конце сбора уже апатия была. Силы закончились.

— Главное, чтобы на бой остались. Кори Андерсон, судя по его интервью, досконально разбирает своих соперников. У него еще и тренер Марк Генри. А вы насколько хорошо изучили Андерсона?

— Пересматривал его бои — когда он дрался в UFC и Bellator. Его поединки в Bellator особого ничего не скажут. Единственное, в бою с Давлетджаном [Ягшимурадовым] было на что посмотреть. А так — нужно смотреть его в UFC. С Латифи у него долгий бой был. С Федором [Емельяненко] обсуждали и с Васильевичем (Александром Мичковым, тренером Fedor Team. — «Известия»), с братом Виктором.

— В чем главное оружие Андерсона?

— Перевод в партер, попытка вылезти наверх и забивать. В принципе на руках он тоже неплох и ногами бьет. Универсальный боец. И меня это не пугает, потому что я уже встречался с такими, как он, — Фил Дэвис, Райан Бейдер. В Bellator у меня все оппоненты были примерно такими бойцами, как он.

— А если говорить о слабостях Андерсона?

— Честно, даже не знаю.

— Четыре раза он падал в нокаут. Причем два раза после удара правой рукой (коронный удар Немкова — правый прямой).

— Посмотрим.

«Стараюсь выигрывать не потому, что он плохой или американец»

— Самый показательный бой Андерсона, который ты посмотрел?

— С Ягшимурадовым. Думаю, от него стоит ждать того же, что и в этом бою. Ничего нового он не придумает. С Давлетджаном я разговаривал перед турниром, который в октябре был. Мы же тогда в одном карде дрались. И он сказал, что Кори был чем-то намазан, потому что в первом раунде он нормально с ним боролся, а во втором, говорит, тот прям очень скользкий был. Ну не знаю, правда это или нет. Может быть, такой состав пота бывает у людей.

— Совсем недавно был турнир UFC 273. Как думаешь, засудили Петра Яна или нет?

— Если честно, я не смотрел бой. По нарезкам скажу, что там доминировали и Стерлинг, и Ян. Как я понял, второй и третий раунды забрал Стерлинг, четвертый и пятый — Петя, а первый раунд был равным, но победу всё равно отдали туда. Тут уже, конечно же, политический момент помог Стерлингу. Мы сейчас в таких условиях деремся, что надо либо явно выигрывать, либо досрочно.

— Думаешь, реально политика могла вмешаться? Например, на пресс-конференции Дана Уайт сказал, что, по его мнению, Ян выиграл.

— Ну, Дана Уайт же ничего не решает. Там же судьи всё решают.

— Сама по себе победа Стерлинга удивила или не видишь в этом большой сенсации?

— Ну, Петя и остальные дерутся на очень высоком уровне, уже читают друг друга, бойцы универсальные, которые могут и ударить, и побороться. Если честно, я не удивлен тому, что выиграл Стерлинг. Он же не просто боец из топ-10, топ-15 или топ-20. Он до этого побил всех претендентов, потом выиграл Петю, получив запрещенный удар. Нельзя было ожидать, что он выйдет и даст Пете легкую прогулку. Плюс у них есть первый бой, после которого нужно было убрать свои ошибки. Так что это уже серьезный уровень, где бьются профессионалы, мастера со своими заготовками. Может быть, кто-то лучше подготовился, может быть, кто-то где-то переболел.

— Выходит так, что в двух ведущих иностранных лигах остался один чемпион из России — это ты. Есть дополнительная ответственность?

— Есть большая ответственность. Сейчас такие бои, что каждый из них дает для продолжения карьеры очень многое. И в денежном плане, и в целом для меня как бойца. Побеждая в таких поединках, ты и поднимаешься высоко, и держишься на высоком уровне.

— Порой спорту любят придавать особое значение: что-то вроде Россия против Америки и т.д. Ты этот бой воспринимаешь как Россия против Америки? Или это просто поединок, в котором сойдутся Вадим Немков и Кори Андерсон за титул Bellator и победу в Гран-при?

— Такой вопрос провокационный… Стараюсь выигрывать не потому, что он плохой или американец, а просто чтобы выигрывать.

— Боец Анатолий Токов сказал, что пока россиянам не будут давать титульные бои в Bellator. Твоей команде об этом уже сообщили?

— Я видел это интервью Толика, но мне пока ничего такого не говорили. У меня же есть титульный бой, главный бой вечера.

— Ну у тебя же титул чемпиона!

— Может быть, ситуация связана с тем, что Джонни Эблен, который бьется в среднем весе, давно ждет боя за титул. А Толик же выбывал из-за травмы на год или два. Может быть, с этим это связано. Решили в ту сторону отдать титульный бой. Честно, я не знаю, но прям такого заявления я не слышал.