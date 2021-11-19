Половой вопрос: МОК порекомендовал трансгендерам участвовать в Олимпиадах

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал свод советов для международных федераций по вопросу трансгендеров и спортсменов, заявляющих гендерную идентичность, противоположную своему полу. Фактически, этот документ рекомендует трансгендерам принимать участие в Олимпиадах, однако эксперты уже сравнили его с «ящиком Пандоры» в связи с массой потенциальных проблем. В подробностях и возможных последствиях решения МОК разбирались «Известия».

Новые рекомендации МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал свод советов для международных федераций по вопросу трансгендеров и спортсменов, заявляющих гендерную идентичность, противоположную своему полу. Документ размещен на сайте МОК.

Согласно новым рекомендациям, теперь «ни один спортсмен не может быть исключен из соревнований на основании трансгендерной идентичности или половых различий». В то же время, МОК подчеркнул, что не имеет полномочий выпустить правила, которые определяли бы критерии допуска для каждого вида спорта — решение будут принимать федерации.

Внедрение критериев будет осуществляться в рамках подхода, «основанного на уважении международных прав человека». При этом, отмечается в документе, важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не нанести вред здоровью и благополучию других спортсменов.

Рекомендации позволят отойти от старой политики, когда трансгендерам разрешалось участвовать в соревнованиях, если их уровень тестостерона находился ниже определенного предела за год до первого турнира. По мнению медицинского директора МОК Ричарда Баджета, теперь спортсменам «не нужно использовать тестостерон, чтобы решить, кто может соревноваться».

Новая концепция была представлена после Олимпиады в Токио, где новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард стала первым трансгендером в истории Игр, а канадская футболистка Ребекка Куинн стала первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль.

Документ получил одобрение исполкома МОК на заседании организации 12 ноября. Он начнет действовать после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

О чем говорится в своде

Разработка новых рекомендаций МОК заняла два года, при этом в своде учитывались мнения более 250 спортсменов. Документ, получивший название «Основы справедливости, интеграции и недискриминации на основе гендерной идентичности и половых вариаций», состоит из 10 принципов.

Первый из них — «инклюзивность». То есть, любой спортсмен, вне зависимости от гендерной идентичности, имеет право соревноваться в «безопасной и комфортной обстановке». Федерации должны пресекать любые виды дискриминации.

Второй принцип — «предотвращение вреда». Согласно ему, спортивные организации должны предотвратить возможный вред, который грозит спортсменам при принятии и интерпретации правил, защищать их физическое и психологическое здоровье.

В третьем пункте говорится об «отсутствии дискриминации». Спортсмену предлагается разрешить участие в той гендерной категории, где он «чувствует себя лучше». При этом не исключается, что при подозрениях на наличие у человека нечестного соревновательного преимущества может потребоваться проверка его физической силы и способностей.

Третий пункт граничит с четвертым («честность»): разрабатывая правила допуска, спортивные организации должны быть уверены, что ни один спортсмен не получил преимуществ (например, в результате изменения тела) и исключить риски остальных, в том числе, в части безопасности. При этом, по утверждению экспертов МОК, важно не допускать, чтобы участники соревнований намеренно заявляли, что их гендер отличается от пола «только для того, чтобы сменить категорию».

В пятом принципе говорится об «отсутствии презумпции преимущества» — нельзя не допускать атлетов к соревнованиям «только на основании предположительных сведений о том, что они имеют нечестное преимущество на основании трансгендерности», для этого нужны «веские доказательства».

Согласно шестому пункту («важность подхода, основанного на доказательствах»), любые запреты должны быть основаны на исследованиях, подтверждающих, что атлет имеет «нечестное преимущество или может нанести вред другим спортсмена». В случае, если человеку запретят выступать в желаемой категории, он будет иметь право соревноваться в других.

В седьмом принципе подчеркивается «главенство здоровья» — федерации не должны принуждать спортсменов к необязательным медицинским процедурам только ради допуска (например, гинекологическому осмотру) .

В восьмом принципе говорится о «главенстве заинтересованных сторон» — при разработке правил должно учитываться мнение спортсменов, которым может быть нанесен вред.

Девятый защищает право спортсменов на приватность — согласно ему, спортивные организации должны обеспечить прозрачность допуска, но при этом хранить персональные данные спортсменов и медицинскую информацию, включая уровень тестостерона.

В заключительном, десятом пункте, отмечается, что правила допуска могут быть пересмотрены в будущем — это важно для того, чтобы отражать изменения в областях прав человека, медицины и права.

«Предательство женского спорта»

По мнению главного редактора портала skirun.ru Майи Гусейновой, выпустив новые критерии допуска атлетов в женскую категорию, МОК «предал женский спорт». Журналистка считает, что директивы о трансгендерах, которые будут работать на Зимней Олимпиаде в Пекине, означают полное «отрицание биологической и спортивной реальности».

— МОК заявил, что теперь трансженщинам, т.е. биологическим мужчинам, которые идентифицируют себя как женщины, не нужно будет снижать уровень тестостерона, чтобы участвовать в женских соревнованиях, — пишет она на своей странице в Facebook. — То есть, желание трансгендера соревноваться в женской категории важнее, чем принцип соревнования. Не трансгендерам, (…) а женщинам надо доказывать в судах, что у мужских тел есть физическое преимущество. Это сложно и дорого. Для маленьких федераций может быть вообще неподъемно.

Далее журналистка ссылается на данные исследований, доказывающих, что снижение тестостерона до 10 и даже до 5 нмолей/литр в течение двух лет не убирает физическое преимущество мужчин. По ее утверждению, «вся история спорта доказывает, что мужчины имеют огромное преимущество перед женщинами: от 10-12% в длинном беге до 150% в силе удара в боксе».

— Самые быстрые бегуньи мира не выполняют даже квалификационный норматив для участия в Олимпийских Играх среди мужчин, не то, что бороться за выход в следующий круг. То же самое — у метательниц и прыгуний. (…) МОК поставил прежде всего инклюзивность, пожертвовав честным соревнованием и безопасностью женщин, — заключает Гусейнова.

«Ситуация сродни допингу»

Мнение журналистки разделяет российская пловчиха, олимпийская чемпионка Лариса Ильченко, по словам которой, ситуацию можно сравнить с допинговыми скандалами, когда спортсмены подделывали справки, чтобы принимать препараты, придающие сил и выносливости.

Как считает Ильченко, разрешение трансгендерам соревноваться в любой категории также может привести к массовым злоупотреблениям, от которых, прежде всего, пострадают женщины-спортсменки.

— Я сомневаюсь, что девушки, не добившиеся успехов в женском виде, пойдут участвовать в мужском. А вот с мужчинами может случиться обратное, — говорит олимпийская чемпионка. — И те, кто захочет надеть медаль любой ценой, будут иметь больше шансов стоять на пьедестале, чем те, кто шел к этому с самого детства, превозмогая боль и теряя здоровье.

В случае, если обычная женщина будет соревноваться с трансгендером, ее шансы на победу будут значительно ниже, уверена спортсменка. Это можно понять, даже посмотрев на таблицу мировых рекордов: в любом виде спорта у мужчин будут «совсем другие цифры».

— Такие рекомендации убивают желание соревноваться. Какая мотивация у женщины, стремящейся к высшим достижениям, выйти на легкоатлетическую дорожку вместе с бывшим мужчиной? То, что одним спортсменам достаются привилегии, а другим — нет, нечестно и неправильно, — заключает Ильченко.

Бывший главный женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов в беседе с «Известиями» назвал инициативу МОК «дикостью и глупостью», наносящей ущерб и женскому, и мужскому спорту.

— Как вы себе представляете: я почувствовал себя женщиной, надел платье и пошел с вами соревноваться? Явно, что я выиграл у вас 2-3 метра, 10 секунд, потому что мужчина есть мужчина, — говорит Трефилов. — Я всегда говорю спортсменкам, что мы работаем по мужскому графику, но выполняем только 60-70% от него. И это нормально, потому что у женщин своя физиология.

По мнению тренера, правила МОК, вероятно, навеяны «модой и тенденциями к толерантности», но отношения к большому спорту они иметь не должны.

«В отдельной категории»

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) поддержала инициативу МОК по борьбе с дискриминацией по гендерной идентичности, однако посчитала, что трансгендерам лучше выступать в отдельной категории. Таким мнением в беседе с «Известиями» поделился глава ФТАР Максим Агапитов.

— Мужчина, сменивший пол, явно будет иметь физическое преимущество перед женщинами, — уверен Агапитов.

В качестве примера глава ФТАР привел трансгендерную спортсменку Лорел Хаббард. Будучи мужчиной, она завершила карьеру в возрасте 35 лет, не показав выдающихся результатов. А восемь лет спустя Хаббард вернулась в спорт в образе женщины и стала участницей Олимпийских Игр-2020.

— Стоит задуматься, что дало неизвестному, не впечатляющему спортсмену в 43 года вдруг стать участником Игр, что само по себе определяет высочайший уровень? — отмечает он.

Правильным решением, по мнению Агапитова, стало бы создание отдельной группы для трансгендеров, в которой они могли бы соревноваться друг с другом. Как считает тяжелоатлет, это было бы как минимум «справедливо по отношению к женщинам».

Такого же мнения придерживается член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Как считает парламентарий, для людей, изменивших пол, должны существовать отдельные дисциплины, чтобы от этого «не страдали другие спортсмены»

— Люди могут экспериментировать со своим телом, как хотят. Но если МОК поддерживает такого рода эксперименты и относится к ним толерантно, то пусть это будут отдельные соревнования, — говорит он в беседе с «Известиями». — Не надо мешать развиваться женскому, мужскому плаванию, женской гимнастике. Есть историческое разделение нагрузок, снарядов, тренажеров. Для каждого пола есть свои правила. Если трансгендеры будут выступать в тех или иных видах спорта, для них нужны специальные правила допуска.

При этом, по мнению парламентария, для такой категории спортсменов должна быть разработана понятная и четкая система допуска и допинг-контроля.

— Вопрос допуска к соревнованиям, в том числе, на общих основаниях, должен быть детально проработан, — заключает собеседник «Известий».

«Спорное решение»

Отношение к рекомендациям МОК спорное хотя бы потому, что история с выступлением на Олимпиаде в Токио мужчины, ставшего женщиной, «ничем не закончилась» (спортсменка не сумела поднять ни одну штангу на турнире в весе свыше 87 кг), считает депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

По словам Журовой, новые принципы вызывают много вопросов: большинству стран надо менять спортивное законодательство, потому что они пока просто не готовы к допуску трансгендеров в спорт. Даже в Америке пока не все штаты допускают трансгендеров на соревнования к женщинам. И МОК, давая этим людям такие возможности, не может обязать страны ввести у себя в законодательстве эти нормы — каждая страна сама будет принимать для себя такое решение.

— Пока речь о том, что, если трансгендеры появятся на Олимпийских Играх, их просто допустят к соревнованиям. Но пройдут ли они национальные отборы, поменяют ли ради них законодательство, особенно в мусульманских странах? Пока со стороны МОК есть лишь рекомендации. Главное, чтобы потом не началось давление на страны — мол, поменяйте законодательство, иначе вы не толерантны и бесчеловечны , — говорит Журова.

Как отмечает депутат, трансгендеры — это «история в обе стороны». Как мужчины, ставшие женщинами, могут оказаться на женских соревнованиях, так и наоборот. Но реакция спортсменов обоих полов на таких новичков — пока большая загадка. По словам Журовой, подобными рекомендациями МОК открыл настоящий «ящик Пандоры» и последствия этого пока не понятны до конца.

— Конечно, оптимальным решением было бы выделить трансгендеров в отдельную категорию — но их для этого слишком мало, — говорит собеседница «Известий».