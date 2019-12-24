Войти в транс: в чем обвиняют Джоан Роулинг

Прошедший уикенд оказался тяжелым испытанием для знаменитой писательницы Джоан Роулинг: создательницу Гарри Поттера обвинили едва ли не в мракобесии, а многие поклонники объявили у нее в Twitter, что отныне переходят в категорию «бывших» . Поводом стал вполне невинный, по иным стандартам, твит писательницы в поддержку уволенной с работы (и совершенно ей незнакомой) женщины. Что же случилось — разбирались «Известия».

Не болтай!

Началось все еще год назад с довольно тривиальной истории: руководство международной НКО «Центр глобального развития» (базируется в Вашингтоне и Лондоне, занимается вопросами борьбы с бедностью) отказалось продлевать контракт с налоговым консультантом Майей Форстейтер. Дело неприятное, но житейское: мало ли налоговых консультантов сократили под Новый год. Форстейтер, однако, была уверена, что трудовые отношения с ней были прекращены из-за серии твитов, опубликованных ей осенью 2018 года, и обратилась с иском к работодателю в британский суд по трудовым спорам. Форстейтер потребовала возмещения за дискриминацию из-за ее убеждений.

Представитель НКО подтвердил, что госпожа Форстейтер действительно была уволена из-за ее позиции по некоторым вопросам, которую она озвучила в соцсети. Казалось бы, суд должен был стать на сторону работника, пострадавшего за свободу слова, но, к удивлению самой истицы (и, как выяснилось, радости прогрессивной общественности) судья Тэйлер в удовлетворении требований отказал, постановив, что исповедуемые Форстейтер взгляды «не совместимы с человеческим достоинством и фундаментальными правами окружающих» и, таким образом, «не заслуживают уважения в демократическом обществе».

мир Майя Форстейтер Фото: twitter.com/MForstater

Что же за ужасное мнение неосторожно высказала Форстейтер? Оправдывала геноцид, призывала к насилию, оскорбляла людей другой расы или национальности? Отнюдь нет. Список ее прегрешений сводится, в целом, к трем пунктам. Она отрицательно относится к поправкам к Акту о признании гендерной идентичности (Gender Recognition Act 2004), позволяющим заявлять о своей гендерной принадлежности по собственному желанию, без каких-либо медицинских показаний либо привязки к биологическому полу или морфологическим изменениям тела. Она неоднократно наносила нравственные страдания «гендер-флюидным» лицам, употребляя в их отношении местоимения согласно их биологическому полу — в частности, использовала мужской род в отношении Филиппа «Пипса» Банса.

Здесь, вероятно, стоит сделать маленькое отступление. Топ-менеджер банка Credit Suisse, женатый мужчина и отец двоих взрослых детей, в какой-то момент пришел к выводу о своей «гендер-флюидности», начал именовать себя в женском роде «Пиппой» и периодически ходить на службу в женском платье. Еще десяток лет тому назад это, вероятно, вызвало бы скандал с возможным увольнением, но ныне экстравагантный директор по глобальным рынкам стал звездой — не только бульварных газет, но и деловой прессы. В 2018 году Банс вошел в список 100 самых влиятельных женщин в бизнесе авторитетного издания Financial Times (с каковой победой его/ее поздравила и собственная компания). Банс при этом остается гетеросексуальным мужчиной со всеми полагающимися половыми признаками.

Именно это и вызвало недоумение убежденной феминистки Форстейтер — и привело к самому жуткому из ее «мыслепреступлений». Она прямо заявила (и повторила свои слова в суде), что «пол является биологическим фактом и не может быть изменен. Существуют два пола, мужской и женский . Мужчины и мальчики относятся к мужскому. Женщины и девочки — к женскому. До самых недавних пор это принималось как основные факты жизни почти всеми».

Женская солидарность

На следующий день после решения судьи Тэйлера свое мнение по делу высказала популярная и самая высокооплачиваемая (во всех гендерных номинациях) писательница Джоан Роулинг. «Одевайся как хочешь. Называй себя как хочешь. Спи со взрослыми, которые выразили согласие. Живи и радуйся в мире и безопасности. Но увольнять женщин за то, что они заявляют, что пол — это реальность?» — написала в Twitter создательница «поттерианы» , одна из культовых фигур современного феминизма и, кстати, активная сторонница равноправия и равного представительства для меньшинств всякого рода (можно вспомнить оперативно объявленного геем профессора Дамблдора и внезапно оказавшуюся чернокожей Гермиону Грейнджер).

Dress however you please.

Call yourself whatever you like.

Sleep with any consenting adult who’ll have you.

Live your best life in peace and security.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill — J.K. Rowling (@jk_rowling) 19 декабря 2019 г.

книга Фото: Global Look Press/Jens Kalaene

В комментариях к твиту (которых уже набралось под 200 тысяч — к чести Роулинг она не испугалась и не стала удалять сообщение) писательницу обвинили в трансфобии, поддержке дремучего мракобесия и даже припомнили давнишние подозрения в расизме (до того, как Гермиона сменила цвет кожи, Роулинг ставили в вину отсутствие расового разнообразия в ее романах и неявное одобрение рабства, олицетворенного домовыми эльфами). «Хорошо еще, что она не назвала транс-людей "грязнокровками"», — возмущается пользовательница с дивным ником «Волатильная русалка».

Правда, раздавались и отдельные голоса разума: так, одна поклонница поблагодарила Роулинг, написав, что «сейчас страшные времена для женщин, которые отстаивают свое право на признание объективной реальности». Несколько российских пользователей Twitter даже предложили писательнице переехать к нам страну. Но большая часть ответов балансировала на грани истерики: «мы так вам верили, товарищ Роулинг!» Многие комментаторы заявили, что более не будут покупать и читать книги Роулинг; до угроз сжигать ее сочинения пока, кажется, не дошло, но, судя по общему настрою, подобное вполне возможно.

.@jk_rowling says she's opposed to fundamentalism in any form, but she's promoting a harmful fundamentalism that endangers the LGBTQ community — particularly transgender youth. She should apologize. https://t.co/2Acq4S77SW — Alphonso David (@AlphonsoDavid) 19 декабря 2019 г.

Воспоследовала и суровая отповедь со стороны правозащитников. Альфонсо Дэвид, адвокат и президент «Кампании за права человека», одной из крупнейших ЛГБТ-организаций США, написал, что Роулинг «пропагандирует вредоносный фундаментализм, опасный для ЛГБТ-сообщества — особенно трансгендерной молодежи. Она должна извиниться». Риторика чудесным образом напоминает то ли Китай времен культурной революции, то ли СССР конца 1930-х — пока без призывов покарать отступников «по всей строгости пролетарского закона» и «разбить собачьи головы предателей».

мир Фото: Global Look Press/John Milner

Ситуация выглядит трагикомической, но имеет вполне материальную подоплеку. «Традиционный» феминизм ХХ века всегда стоял на стороне угнетаемых меньшинств — будь то ЛГБТ, транссексуалы или этнические группы. Как пел в начале 1970-х Джон Леннон, «женщина — ниггер этого мира». С тех пор в ходе борьбы за права женщин были достигнуты всем известные результаты — включая и существующие во многих странах мира квоты на представительство в различных областях профессиональной деятельности.

Феминистки обычно признавали за «своих» транссексуальных женщин — по крайней мере, морфологически человек, сменивший пол, приобретает все вторичные половые признаки (хотя и не способность вынашивать и вскармливать детей). Но развитие дискурса привело уже в нашем столетии к тому, что понятие гендера отделилось от понятия пола. И, как результат, заработанные феминистками прошлого в тяжелой борьбе бонусы и преференции стали вдруг доступны любому мужчине, которому взбредет в голову объявить себя «гендер-флюидным».

После закрепления на законодательном уровне ситуация может просто стать угрожающей для обычных женщин: в Великобритании уже вовсю отменяют раздельные туалеты, а насильники после задержания объявляют о внезапном осознании своей трансгендерности.

«Старший транс следит за тобой»

Никакого научного обоснования возможности гендерной самоидентификации — кроме заклинаний многочисленных шарлатанов от психологии и «гендерных наук» — не существует. Сторонники «мультигендерного» мира любят приводить как пример открытый в 2007 году феномен одной семьи в Хорватии, где по женской линии уже несколько поколений передается мужской кариотип 46,XY. Женщины в этой семье имеют детей, будучи, в строго генетическом смысле, мужчинами.

Однако рекламируя этот действительно до конца еще не объясненный учеными факт как доказательство того, что и мужчины могут забеременеть, а, следовательно, ничто не мешает им становиться женщинами «по своему хотению», защитники мультигендерности обычно забывают привести название наделавшего в 2008 году много шума исследования: «Доклад о фертильности женщины с преимущественным кариотипом 46,XY в семье с множественными расстройствами сексуального характера» (выделено «Известиями»). Впрочем, сам термин «расстройства сексуального характера» скоро, похоже, станет в западном мире не менее оскорбительным, чем мнение о существовании лишь двух полов.

мир Фото: Global Look Press/Sue Dorfman

Роулинг пока держит оборону — как саркастически заметил один из комментаторов, «Джоан просто знает, что заклинаниями сменить пол можно только в сказочном мире». Пострадавшая за правду Форстейтер заявила, что «должна быть осторожной и избегать ненужного антагонизма. Но если люди считают элементарные истины биологии — "женщины — это взрослые человеческие самки" или "транс-женщины остаются самцами" — оскорбительными, то пусть оскорбляются дальше».

Пока на стороне Роулинг и Форстейтер выступают не только обычные здравомыслящие люди, но и многие правоведы: к примеру, известный британский адвокат Джон Холбрук назвал решение суда «неприемлемым и противоречащим основным принципам демократии и свободы слова». Однако не исключено, что пройдет совсем немного времени и с подобными им «диссидентами» начнут поступать примерно как с тем несчастным пьяницей из Айовы, севшим на 15 лет за сожженный «радужный» флаг ЛГБТ.

Пару десятков лет назад такое было возможно разве что в диковатых антиутопиях — сегодня для многих жителей планеты наказание за «мыслепреступления» стало реальностью. Без всякой диктатуры, тайной полиции и даже миллионов доносов.