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Войти в транс: в чем обвиняют Джоан Роулинг

Создательница Гарри Поттера вызвала гнев «прогрессивной общественности»
Фото: Global Look Press/Hubert Boesl
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Войти в транс: в чем обвиняют Джоан Роулинг
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2019-12-23 16:26:34
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Прошедший уикенд оказался тяжелым испытанием для знаменитой писательницы Джоан Роулинг: создательницу Гарри Поттера обвинили едва ли не в мракобесии, а многие поклонники объявили у нее в Twitter, что отныне переходят в категорию «бывших». Поводом стал вполне невинный, по иным стандартам, твит писательницы в поддержку уволенной с работы (и совершенно ей незнакомой) женщины. Что же случилось — разбирались «Известия».

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Не болтай!

Началось все еще год назад с довольно тривиальной истории: руководство международной НКО «Центр глобального развития» (базируется в Вашингтоне и Лондоне, занимается вопросами борьбы с бедностью) отказалось продлевать контракт с налоговым консультантом Майей Форстейтер. Дело неприятное, но житейское: мало ли налоговых консультантов сократили под Новый год. Форстейтер, однако, была уверена, что трудовые отношения с ней были прекращены из-за серии твитов, опубликованных ей осенью 2018 года, и обратилась с иском к работодателю в британский суд по трудовым спорам. Форстейтер потребовала возмещения за дискриминацию из-за ее убеждений.

Представитель НКО подтвердил, что госпожа Форстейтер действительно была уволена из-за ее позиции по некоторым вопросам, которую она озвучила в соцсети. Казалось бы, суд должен был стать на сторону работника, пострадавшего за свободу слова, но, к удивлению самой истицы (и, как выяснилось, радости прогрессивной общественности) судья Тэйлер в удовлетворении требований отказал, постановив, что исповедуемые Форстейтер взгляды «не совместимы с человеческим достоинством и фундаментальными правами окружающих» и, таким образом, «не заслуживают уважения в демократическом обществе».

мир
Майя Форстейтер

Майя Форстейтер

Фото: twitter.com/MForstater
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Что же за ужасное мнение неосторожно высказала Форстейтер? Оправдывала геноцид, призывала к насилию, оскорбляла людей другой расы или национальности? Отнюдь нет. Список ее прегрешений сводится, в целом, к трем пунктам. Она отрицательно относится к поправкам к Акту о признании гендерной идентичности (Gender Recognition Act 2004), позволяющим заявлять о своей гендерной принадлежности по собственному желанию, без каких-либо медицинских показаний либо привязки к биологическому полу или морфологическим изменениям тела. Она неоднократно наносила нравственные страдания «гендер-флюидным» лицам, употребляя в их отношении местоимения согласно их биологическому полу — в частности, использовала мужской род в отношении Филиппа «Пипса» Банса.

Здесь, вероятно, стоит сделать маленькое отступление. Топ-менеджер банка Credit Suisse, женатый мужчина и отец двоих взрослых детей, в какой-то момент пришел к выводу о своей «гендер-флюидности», начал именовать себя в женском роде «Пиппой» и периодически ходить на службу в женском платье. Еще десяток лет тому назад это, вероятно, вызвало бы скандал с возможным увольнением, но ныне экстравагантный директор по глобальным рынкам стал звездой — не только бульварных газет, но и деловой прессы. В 2018 году Банс вошел в список 100 самых влиятельных женщин в бизнесе авторитетного издания Financial Times (с каковой победой его/ее поздравила и собственная компания). Банс при этом остается гетеросексуальным мужчиной со всеми полагающимися половыми признаками.

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Именно это и вызвало недоумение убежденной феминистки Форстейтер — и привело к самому жуткому из ее «мыслепреступлений». Она прямо заявила (и повторила свои слова в суде), что «пол является биологическим фактом и не может быть изменен. Существуют два пола, мужской и женский. Мужчины и мальчики относятся к мужскому. Женщины и девочки — к женскому. До самых недавних пор это принималось как основные факты жизни почти всеми».

Женская солидарность

На следующий день после решения судьи Тэйлера свое мнение по делу высказала популярная и самая высокооплачиваемая (во всех гендерных номинациях) писательница Джоан Роулинг. «Одевайся как хочешь. Называй себя как хочешь. Спи со взрослыми, которые выразили согласие. Живи и радуйся в мире и безопасности. Но увольнять женщин за то, что они заявляют, что пол — это реальность?» — написала в Twitter создательница «поттерианы», одна из культовых фигур современного феминизма и, кстати, активная сторонница равноправия и равного представительства для меньшинств всякого рода (можно вспомнить оперативно объявленного геем профессора Дамблдора и внезапно оказавшуюся чернокожей Гермиону Грейнджер).

книга
гарри поттер
Фото: Global Look Press/Jens Kalaene
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В комментариях к твиту (которых уже набралось под 200 тысяч — к чести Роулинг она не испугалась и не стала удалять сообщение) писательницу обвинили в трансфобии, поддержке дремучего мракобесия и даже припомнили давнишние подозрения в расизме (до того, как Гермиона сменила цвет кожи, Роулинг ставили в вину отсутствие расового разнообразия в ее романах и неявное одобрение рабства, олицетворенного домовыми эльфами). «Хорошо еще, что она не назвала транс-людей "грязнокровками"», — возмущается пользовательница с дивным ником «Волатильная русалка».

Правда, раздавались и отдельные голоса разума: так, одна поклонница поблагодарила Роулинг, написав, что «сейчас страшные времена для женщин, которые отстаивают свое право на признание объективной реальности». Несколько российских пользователей Twitter даже предложили писательнице переехать к нам страну. Но большая часть ответов балансировала на грани истерики: «мы так вам верили, товарищ Роулинг!» Многие комментаторы заявили, что более не будут покупать и читать книги Роулинг; до угроз сжигать ее сочинения пока, кажется, не дошло, но, судя по общему настрою, подобное вполне возможно.

Воспоследовала и суровая отповедь со стороны правозащитников. Альфонсо Дэвид, адвокат и президент «Кампании за права человека», одной из крупнейших ЛГБТ-организаций США, написал, что Роулинг «пропагандирует вредоносный фундаментализм, опасный для ЛГБТ-сообщества — особенно трансгендерной молодежи. Она должна извиниться». Риторика чудесным образом напоминает то ли Китай времен культурной революции, то ли СССР конца 1930-х — пока без призывов покарать отступников «по всей строгости пролетарского закона» и «разбить собачьи головы предателей».

мир
feminists
Фото: Global Look Press/John Milner
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Ситуация выглядит трагикомической, но имеет вполне материальную подоплеку. «Традиционный» феминизм ХХ века всегда стоял на стороне угнетаемых меньшинств — будь то ЛГБТ, транссексуалы или этнические группы. Как пел в начале 1970-х Джон Леннон, «женщина — ниггер этого мира». С тех пор в ходе борьбы за права женщин были достигнуты всем известные результаты — включая и существующие во многих странах мира квоты на представительство в различных областях профессиональной деятельности.

Феминистки обычно признавали за «своих» транссексуальных женщин — по крайней мере, морфологически человек, сменивший пол, приобретает все вторичные половые признаки (хотя и не способность вынашивать и вскармливать детей). Но развитие дискурса привело уже в нашем столетии к тому, что понятие гендера отделилось от понятия пола. И, как результат, заработанные феминистками прошлого в тяжелой борьбе бонусы и преференции стали вдруг доступны любому мужчине, которому взбредет в голову объявить себя «гендер-флюидным».

После закрепления на законодательном уровне ситуация может просто стать угрожающей для обычных женщин: в Великобритании уже вовсю отменяют раздельные туалеты, а насильники после задержания объявляют о внезапном осознании своей трансгендерности.

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«Старший транс следит за тобой»

Никакого научного обоснования возможности гендерной самоидентификации — кроме заклинаний многочисленных шарлатанов от психологии и «гендерных наук» — не существует. Сторонники «мультигендерного» мира любят приводить как пример открытый в 2007 году феномен одной семьи в Хорватии, где по женской линии уже несколько поколений передается мужской кариотип 46,XY. Женщины в этой семье имеют детей, будучи, в строго генетическом смысле, мужчинами.

Однако рекламируя этот действительно до конца еще не объясненный учеными факт как доказательство того, что и мужчины могут забеременеть, а, следовательно, ничто не мешает им становиться женщинами «по своему хотению», защитники мультигендерности обычно забывают привести название наделавшего в 2008 году много шума исследования: «Доклад о фертильности женщины с преимущественным кариотипом 46,XY в семье с множественными расстройствами сексуального характера» (выделено «Известиями»). Впрочем, сам термин «расстройства сексуального характера» скоро, похоже, станет в западном мире не менее оскорбительным, чем мнение о существовании лишь двух полов.

мир
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Фото: Global Look Press/Sue Dorfman
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Роулинг пока держит оборону — как саркастически заметил один из комментаторов, «Джоан просто знает, что заклинаниями сменить пол можно только в сказочном мире». Пострадавшая за правду Форстейтер заявила, что «должна быть осторожной и избегать ненужного антагонизма. Но если люди считают элементарные истины биологии — "женщины — это взрослые человеческие самки" или "транс-женщины остаются самцами" — оскорбительными, то пусть оскорбляются дальше».

Пока на стороне Роулинг и Форстейтер выступают не только обычные здравомыслящие люди, но и многие правоведы: к примеру, известный британский адвокат Джон Холбрук назвал решение суда «неприемлемым и противоречащим основным принципам демократии и свободы слова». Однако не исключено, что пройдет совсем немного времени и с подобными им «диссидентами» начнут поступать примерно как с тем несчастным пьяницей из Айовы, севшим на 15 лет за сожженный «радужный» флаг ЛГБТ.

Пару десятков лет назад такое было возможно разве что в диковатых антиутопиях — сегодня для многих жителей планеты наказание за «мыслепреступления» стало реальностью. Без всякой диктатуры, тайной полиции и даже миллионов доносов.

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