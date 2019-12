Войти в транс: в чем обвиняют Джоан Роулинг

Прошедший уикенд оказался тяжелым испытанием для знаменитой писательницы Джоан Роулинг: создательницу Гарри Поттера обвинили едва ли не в мракобесии, а многие поклонники объявили у нее в Twitter, что отныне переходят в категорию «бывших» . Поводом стал вполне невинный, по иным стандартам, твит писательницы в поддержку уволенной с работы (и совершенно ей незнакомой) женщины. Что же случилось — разбирались «Известия».

Началось все еще год назад с довольно тривиальной истории: руководство международной НКО «Центр глобального развития» (базируется в Вашингтоне и Лондоне, занимается вопросами борьбы с бедностью) отказалось продлевать контракт с налоговым консультантом Майей Форстейтер. Дело неприятное, но житейское: мало ли налоговых консультантов сократили под Новый год. Форстейтер, однако, была уверена, что трудовые отношения с ней были прекращены из-за серии твитов, опубликованных ей осенью 2018 года, и обратилась с иском к работодателю в британский суд по трудовым спорам. Форстейтер потребовала возмещения за дискриминацию из-за ее убеждений.

Представитель НКО подтвердил, что госпожа Форстейтер действительно была уволена из-за ее позиции по некоторым вопросам, которую она озвучила в соцсети. Казалось бы, суд должен был стать на сторону работника, пострадавшего за свободу слова, но, к удивлению самой истицы (и, как выяснилось, радости прогрессивной общественности) судья Тэйлер в удовлетворении требований отказал, постановив, что исповедуемые Форстейтер взгляды «не совместимы с человеческим достоинством и фундаментальными правами окружающих» и, таким образом, «не заслуживают уважения в демократическом обществе».

Что же за ужасное мнение неосторожно высказала Форстейтер? Оправдывала геноцид, призывала к насилию, оскорбляла людей другой расы или национальности? Отнюдь нет. Список ее прегрешений сводится, в целом, к трем пунктам. Она отрицательно относится к поправкам к Акту о признании гендерной идентичности (Gender Recognition Act 2004), позволяющим заявлять о своей гендерной принадлежности по собственному желанию, без каких-либо медицинских показаний либо привязки к биологическому полу или морфологическим изменениям тела. Она неоднократно наносила нравственные страдания «гендер-флюидным» лицам, употребляя в их отношении местоимения согласно их биологическому полу — в частности, использовала мужской род в отношении Филиппа «Пипса» Банса.

Здесь, вероятно, стоит сделать маленькое отступление. Топ-менеджер банка Credit Suisse, женатый мужчина и отец двоих взрослых детей, в какой-то момент пришел к выводу о своей «гендер-флюидности», начал именовать себя в женском роде «Пиппой» и периодически ходить на службу в женском платье. Еще десяток лет тому назад это, вероятно, вызвало бы скандал с возможным увольнением, но ныне экстравагантный директор по глобальным рынкам стал звездой — не только бульварных газет, но и деловой прессы. В 2018 году Банс вошел в список 100 самых влиятельных женщин в бизнесе авторитетного издания Financial Times (с каковой победой его/ее поздравила и собственная компания). Банс при этом остается гетеросексуальным мужчиной со всеми полагающимися половыми признаками.

Именно это и вызвало недоумение убежденной феминистки Форстейтер — и привело к самому жуткому из ее «мыслепреступлений». Она прямо заявила (и повторила свои слова в суде), что «пол является биологическим фактом и не может быть изменен. Существуют два пола, мужской и женский . Мужчины и мальчики относятся к мужскому. Женщины и девочки — к женскому. До самых недавних пор это принималось как основные факты жизни почти всеми».

На следующий день после решения судьи Тэйлера свое мнение по делу высказала популярная и самая высокооплачиваемая (во всех гендерных номинациях) писательница Джоан Роулинг. «Одевайся как хочешь. Называй себя как хочешь. Спи со взрослыми, которые выразили согласие. Живи и радуйся в мире и безопасности. Но увольнять женщин за то, что они заявляют, что пол — это реальность?» — написала в Twitter создательница «поттерианы» , одна из культовых фигур современного феминизма и, кстати, активная сторонница равноправия и равного представительства для меньшинств всякого рода (можно вспомнить оперативно объявленного геем профессора Дамблдора и внезапно оказавшуюся чернокожей Гермиону Грейнджер).

Dress however you please.

Call yourself whatever you like.

Sleep with any consenting adult who’ll have you.

Live your best life in peace and security.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill