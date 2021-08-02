Спортсменка-трансгендер назвала причину своего провала на ОИ

Причиной неудачного выступления тяжелоатлетки-трансгендера Лорел Хаббард из Новой Зеландии на Олимпиаде стало эмоциональное выгорание. Таким образом спортсменка объяснила свое поражение 2 августа в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в понедельник Хаббард на турнире в весе свыше 87 кг не смогла поднять штанги весом 120 и 125 кг. В результате тяжелоатлетка завершила свое выступление досрочно с нулем баллов.

«Я сама с трудом понимаю свои ощущения. Возбуждение от осознания самого факта участия в Олимпийских играх просто переполняет. Я буквально чувствовала бегущий по телу ток. Кажется, поэтому и перегорела», — сказала Хаббард.

27 июля врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова заявила «Известиям», что спортсмены-трансгендеры не должны соревноваться вместе с людьми нормального физиологического генотипа из-за физиологических, генетических и гормональных различий между мужчинами и женщинами.

Таким образом она прокомментировала выданное Международным олимпийским комитетом разрешение на участие в соревнованиях трансгендеров-мужчин, которые ощущают себя женщинами, даже если они не проводили хирургических манипуляций.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — Токио-2020 — сохранено.