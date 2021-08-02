Прямой эфир
Мир
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября
Мир
Путин поздравил Пашиняна с повторным назначением на должность премьера Армении
Общество
Дело возбудили после обнаружения детей в захламленной квартире в Ульяновске
Мир
Антонов заявил о способности США повлиять на Киев для переговоров с ЛНР и ДНР
Мир
Генконсульство подтвердило гибель троих россиян в ДТП на юге Турции
Спорт
Российские синхронистки прокомментировали ошибку с музыкой на ОИ
Мир
В Крыму оценили угрозу Киева о «камнях с неба»
Общество
Актер Ливанов назвал большой потерей смерть Анатолия Рудакова
Мир
РФ с начала года сделала 35 запросов США о происхождении кибератак
Сюжет:

Спортсменка-трансгендер назвала причину своего провала на ОИ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной неудачного выступления тяжелоатлетки-трансгендера Лорел Хаббард из Новой Зеландии на Олимпиаде стало эмоциональное выгорание. Таким образом спортсменка объяснила свое поражение 2 августа в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Финал с такой концовкой — это фильм, который останется в памяти»
Теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова — о золоте Олимпиады, музыке Чайковского вместо гимна и командной «химии»

Ранее в понедельник Хаббард на турнире в весе свыше 87 кг не смогла поднять штанги весом 120 и 125 кг. В результате тяжелоатлетка завершила свое выступление досрочно с нулем баллов.

«Я сама с трудом понимаю свои ощущения. Возбуждение от осознания самого факта участия в Олимпийских играх просто переполняет. Я буквально чувствовала бегущий по телу ток. Кажется, поэтому и перегорела», — сказала Хаббард.

27 июля врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова заявила «Известиям», что спортсмены-трансгендеры не должны соревноваться вместе с людьми нормального физиологического генотипа из-за физиологических, генетических и гормональных различий между мужчинами и женщинами.

Таким образом она прокомментировала выданное Международным олимпийским комитетом разрешение на участие в соревнованиях трансгендеров-мужчин, которые ощущают себя женщинами, даже если они не проводили хирургических манипуляций.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — Токио-2020 — сохранено.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021