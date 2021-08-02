Первый трансгендер в истории Олимпийских игр провалил выступление

Тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард, представляющая на Олимпийских играх Новую Зеландию, не сумела поднять ни одну штангу на турнире в весе свыше 87 кг.

В первой попытке спортсменка попыталась взять вес 120 кг и потерпела неудачу. Затем Хаббард сделала две попытки осилить вес 125 кг, которые тоже не увенчались успехом.

В результате тяжелоатлетка завершила свое выступление досрочно с нулем баллов.

27 июля врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова заявила «Известиям», что спортсмены-трансгендеры не должны соревноваться вместе с людьми нормального физиологического генотипа из-за физиологических, генетических и гормональных различий между мужчинами и женщинами.

Таким образом она прокомментировала выданное Международным олимпийским комитетом разрешение на участие в соревнованиях трансгендеров-мужчин, которые ощущают себя женщинами, даже если они не проводили хирургических манипуляций.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.