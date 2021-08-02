Место в пятерке: героями выходных стали фехтовальщики и теннисисты

Выходные на Олимпийских играх выдались не самыми результативными для российской команды. В субботу и воскресенье наши спортсмены взяли по одному золоту — в командной сабле у женщин и в теннисном миксте. Хотя наград высшего достоинства могло бы быть в два раза больше. Юлия Зыкова (в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м) лидировала почти весь финал, но в концовке уступила победу Нине Кристен из Швейцарии. Победы в России ждали и от теннисиста Карена Хачанова, демонстрировавшего отличную игру в Токио. Однако в финале он не нашел аргументов против немца Александра Зверева. А вот у гимнастки Анастасии Ильянковой серебро с золотым отливом. На своей дебютной Олимпиаде она стала второй в брусьях, опередив многих титулованных соперниц.

Таким образом, после первой соревновательной недели у нашей команды 11 высших наград и пятое место в неофициальном медальном зачете. Китай, США и Япония оторвались очень сильно. А вот до Австралии мы отстаем всего на два золота.

Один миг

В субботу российская команда взяла по одной медали каждого достоинства. Саблистки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева выиграли драматичный финал у команды Франции (45:41) и смогли защитить титул олимпийских чемпионов. Причем решающий вклад в победу внесла 22-летняя Ольга Никитина. К середине финала россияне разгромно уступали 14:21 (до 45), но затем Ольга выиграла поединок у второго номера соперниц Шарлотта Лембах со счетом 11:3. В дальнейшем Великая и Позднякова развили этот успех, а решающие уколы вновь сделала Никитина.

— Я старалась не думать о счете и помнить, что говорил мой тренер, — подчеркнула в беседе с «Известиями» Ольга Никитина. — Он просил не торопиться, работать ногами и быть посмелее. Самый сложный момент был уже в решающем бою, когда у нас стало 44 укола. Я в этот момент вспоминала слова Яны Егорян, когда она говорила: «Вот эта секунда — и всё, ты чемпионка». Очень сложно было себя заставить нанести этот последний удар. А потом как будто вообще ничего не помню: на меня налетели девочки с поздравлениями, их объятия — и вот я уже стою в смешанной зоне. Всё как один миг.

В стрельбе россиянки могли взять в столице Японии уже третье золото, но в самой концовке Юлия Зыкова уступила первое место швейцарке Нине Кристен (соперниц разделило всего два балла — 463,9/461,9). Бронза досталась и Юлии Каримовой.

Главное разочарование ждало зрителей на татами и теннисном корте. Сборная России по дзюдо уступила Израилю в поединке за третье место (1:4). Свою схватку проиграл даже Тамерлан Башаев — победитель великого Тедди Ринера в личном первенстве. А Елена Веснина и Вероника Кудерметова упустили четыре матчбола и проиграли бронзу бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани в парном разряде.

Русский финал

В отличии от Кудерметовой у Весниной была гарантированная медаль Олимпиады в миксте. В финале чемпионка Рио-2016 играла в паре с Асланом Карасевым против Анастасии Павлюченковой/Андрея Рублева. Первый русский финал Игр с 2008 года, когда Елена Дементьева обыграла Динару Сафину в Пекине.

Фаворитами решающего матча выглядела пара Веснина/Карацев. Во-первых, они недавно играли вместе на «Ролан Гаррос»-2021, когда дошли до финала, во-вторых, Веснина — одна из сильнейших парных игроков в мире. Павлюченкова и Рублева впервые встали в пару только в Токио, но их сумасшедший талант дал о себе знать. Они достаточно легко выиграли первый сет, когда особенно хороша была Павлюченкова, переигрывавшая Карацева на задней линии (6:3). Во второй партии соперники не ошибались на своих подачах. Дело дошло до тай-брейка, где сильнее были Веснина/Карацев (7:6). Таким образом, всё решалось на чемпионском тай-брейке до 10 очков (если счет становится 9:9, то надо добиться преимущества в два очка).

Завязалась упорная борьба, в которой сильнее все-таки оказались Павлюченкова/Рублев (13:11), которые при этом отыграли один матч-бол. Интересный момент: по пути к золоту Павлюченкова и Рублев выиграли все свои матчи на чемпионских тай-брейках.

— Получился исторический финал, — рассказал журналистам Андрей Рублев. — Нельзя было придумать лучшего сценария для нас и нашей страны. Финал с такой концовкой — это фильм, который останется в памяти на всю жизнь. Это не описать словами... Вся жизнь пролетает в такой момент: как ты рос, тренировался, смотрел за другими на Олимпиаде. И сейчас это случилось с нами. Это феерия настоящая.

Близкий друг Андрея Карен Хачанов также мог стать олимпийским чемпионом в воскресенье, но практически без шансов уступил финал немцу Александру Звереву. С другой стороны, Зверев чуть больше заслужил золото, выбив в полуфинале первую ракетку мира Новака Джоковича.

Прорыв Ильянковой

Также в воскресенье Россия взяла еще четыре медали. Боксер Андрей Замковой вчистую уступил в полуфинале до 69 кг кубинцу Роньелю Иглесиасу (0:5) и стал бронзовым призером Игр (бои за третьей место в боксе не проводятся). А его партнер по сборной Имам Хатаев (категория до 81 кг) проиграл полуфинал британцу Бенджамину Уиттакеру раздельным решением судей. После боя Хатаев выразил мнение, что его засудили.

— Я доволен собой, я сделал всё что мог, — отметил журналистам Имам Хатаев. — Со своей стороны я выполнил всё, чтобы выиграть этот бой. Думаю, что я выиграл. Я не согласен с решением судей. Первый раунд [судьи] мне отдали. Второй — ну ладно, туда. В третьем, считаю, я нанес больше ударов. Он просто бегал от меня.

Наши рапиристы — Тимур Сафин, Кирилл и Антон Бородачевы — сенсационно дошли до финала командного первенства. Им удалось одолеть сильную сборную Гонконга во главе с олимпийским чемпионом личного первенства Игр-2020 Ка Лун Чоном, а в полуфинале переломить ход борьбы с командой США. Правда, на финал с Францией сил уже не хватило (28:45).

— Кириллу и Антону Бородачевам всего по 22 года, они еще юниоры, — отметил «Известиям» тренер сборной России по фехтованию Руслан Насибуллин. — Для них серебро Игр — большой успех и стимул к тому, чтобы развиваться дальше. Париж-2024 не за горами.

Еще больше порадовала 20-летняя Анастасия Ильянкова, неожиданно ставшая второй в брусьях. Последние две Олимпиады в Лондоне и в Рио золото здесь выигрывала великолепная Алия Мустафина. Да и вообще брусья — коронный снаряд наших гимнастов, их любила еще Светлана Хоркина. Ильянкова безошибочно выполнила свой набор и выиграла серебро. О поражении в борьбе за золото тут точно речи не идет. По сложности Настя уступила бельгийке Нине Дерваль целых четыре десятых балла. Зато совсем чуть-чуть выиграла у ставшей бронзовым призером чемпионки многоборья американки Сунисы Ли.

Внимание на старте

Запомнится воскресенье и самым громким (пока) скандалом Игр в Токио. Незадолго до своих стартов 24-летняя белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская была отправлена домой собственным НОК. Спортсменка разместила в соцсетях, в котором сообщила, что решение по возвращению было принято против ее воли.

На Олимпиаде Кристина должна была выступить на дистанции 200 м. Накануне Тимановская возмутилась тем, что ее также заявили на эстафету 4x400 м, и раскритиковала руководство сборной страны.

В министерстве спорта и туризма Белоруссии сообщили, что решение было принято в связи с эмоционально-психологическим состоянием легкоатлетки. Сама Тимановская утверждает, что власти страны сводят с ней счеты и уже попросила политического убежища.