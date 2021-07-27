«Если вылетела из одиночного — фокусируюсь на парах и миксте»

На олимпийском теннисном турнире в Токио были высокие ожидания от наших пар, но в мужской сетке Андрей Рублев/Карен Хачанов и Даниил Медведев/Аслан Карацев не смогли преодолеть даже первого круга. Зато единственная российская пара у женщин — Елена Веснина и Вероника Кудерметова — оправдывает статус одних из главных фаворитов. В первом круге они прошли Лауру Зигемунд/Анну-Лену Фридзам из Германии, а в понедельник обеспечили себе выход в четвертьфинал в противостоянии с мощными голландками — Кики Бертенс/Деми Схюрс. Все решилось только в решающем третьем сете.

В интервью «Известиям» финалистки Уимблдона-2021 Веснина и Кудерметова поделились впечатлениями от баталий на кортах олимпийской столицы.

— Как настроение после игрового дня? Вы проиграли итальянке Камиле Джорджи в одиночном разряде, но зато выиграли в паре.

Елена Веснина: Я сегодня в одиночном разряде не чувствовала той свежести, потому что вчерашний матч [с Еленой Остапенко] вытащил из меня много сил. Жара и влажность очень утомляют. Плюс Джорджи играет широко и быстро. Она резкий игрок. Для этого нужны очень свежие ноги, у меня их сегодня не было. Не сложилось с одиночным матчем. Сразу же после игры я перестроила себя на пару. Все свои силы и мысли я отдала для того, чтобы выиграть.

У нас с Вероникой хорошая пара. Мы прошли непростой путь, чтобы играть здесь, на Олимпиаде. Очень рада, что получилось выиграть такой сложный матч против непростых оппонентов. Я знаю их давно. Это опасные соперницы, которые умеют побеждать в парных матчах.

— Может, и хорошо, что одиночный турнир завершился? Есть возможность сконцентрироваться на парных матчах.

Елена Веснина: Все, что ни делается, все к лучшему — я всегда руководствуюсь этим правилом. Вообще, я изначально не должна была играть здесь одиночный разряд (заявлялась Дарья Касаткина, но она решила отказаться от участия в Играх. — «Известия»). Когда мне сообщили, что я буду выступать в одиночном разряде, я ответила, что помогу, чем смогу. Конечно, я понимала, что выступать в трех разрядах очень сложно. Я сделала все, чтобы победить в одиночном. Я играю за свою страну и знаю, что отступать нельзя. Получилась хорошая тренировка — разминка. (Смеется.)

— Сегодня условия легче?

— Гораздо. Я бы даже сказала, что на одиночном было весьма прохладно: был легкий ветерок.

— Из-за дождей мало шансов, что завтра выйдете на корт. Чем планируете заняться?

— Восстановление — это номер один. В первую очередь сон. Все встали в семь утра. Вчера я не могла уснуть после такого тяжелого матча. Заснула в половину первого, а подъем уже в семь утра. Не получилось выспаться как следует. Завтра отдам все силы на сон.

— На кортах слышны цикады. Это не мешает?

— Мы в начале приехали, спрашивали: «Это что вообще?» Очень громко, но мы уже привыкли. Это как фон уже идет, как белый шум, когда ребенка убаюкиваешь.

— Даже слышно во время игры?

— Да, конечно. Звук очень громкий.

— Когда едете на Олимпиаду, вы проставляете приоритеты между одиночным разрядом, парами и микстом?

— Микст начинается только со среды, так что до него рука еще дойдет. Надо выходить на каждый матч и выкладываться. Я настраиваюсь, что все к лучшему. Если вылетела из одиночного, фокусируюсь на парах и миксте. Для нас не впервой совмещать на одном турнире. Микст добавляет сложности, но у меня был и такой опыт, я готова. Никаких секретов нет, просто выходишь и настраиваешься на каждый отдельный матч.

— Что скажете про украинскую пару — Надежду и Людмилу Киченок, с которой вам предстоит играть в четвертьфинале? Принципиальная игра?

Вероника Кудерметова: Тут каждая игра важна. Если допустишь ошибку, медалей тебе не видать. Мы настраиваемся на этот матч и постараемся сделать все для победы.

— Приехали только за медалями?

— Конечно!

— На этих играх ко всем сложностям добавляются еще и условия. После этой Олимпиады уже ничего не будет страшно?

— Сегодня погодные условия были вообще шикарные. Жара пошла на спад. Первые дни было очень тяжело, сейчас уже полегче.