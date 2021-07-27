«Рад, что быстро выступил и вернулся домой»

В понедельник в Москву вернулись первые российские спортсмены, участвовавшие в Олимпийских играх в Токио. Это два тхэквондиста — бронзовый призер среди мужчин в категории до 58 кг Михаил Артамонов и завоевавшая серебро в весе до 57 кг Татьяна Минина. После прилета в Шереметьево 24-летний Артамонов дал интервью «Известиям», в котором рассказал о выигранной медали, обстановке в Токио в условиях COVID-19 и о том, как попал в тхэквондо .

— Насколько тяжело было в Японии в бытовом плане в условиях ковидных ограничений?

— Добирались мы туда заранее, где-то за две недели до Олимпийских игр. Жили в деревне Анамидзу рядом с Токио, там проходили адаптацию и подготовку. Поэтому, когда приехали уже на саму Олимпиаду, было попроще.

— Как вам спалось на картонных кроватях в номерах Олимпийской деревни, на которые жаловались многие участники?

— Они, в принципе, нормальные. Видел на YouTube, как их тестировали другие спортсмены, прыгая на них. Вроде не ломались, поэтому всё в порядке.

— Насколько жестко вас контролировали организаторы, чтобы вы не выходили за пределы разрешенных территорий?

— Не знаю, лично я не пробовал выходить за пределы наших маршрутов. Там в принципе всё было огорожено забором, так что и возможностей таких не имелось. Но, грубо говоря, да, контроль приличный.

— Неожиданно было получить шанс дойти до бронзы через утешительный турнир, после того как проиграли в первой же схватке?

— Да, сложно представить такое, когда после поражения у тебя еще остается шанс на медаль. Но за такую возможность надо обязательно цепляться. Потом уже становится полегче, надо настраиваться на борьбу дальше, мыслить позитивней и проще.

— Выжали максимум из себя?

— Я настраивался на золото. Но рад, что сложилось так, поскольку после поражения в первой схватке могло вообще не предоставиться шанса на медаль . Осознал это только после того, как победивший меня соперник дошел до финала, что означало мое попадание в утешительный турнир. Тогда понял — надо цепляться, выжимать из себя максимум в каждой схватке. Сумел настроиться и до конца пройти на пределе возможностей.

— Вы меняли весовую категорию, еще пять лет назад выступали среди спортсменов до 54 кг. Нынешняя вам дается легче?

— Да, я уже давно в ней. Выиграл серебро чемпионата мира, золото чемпионата Европы, теперь бронзу Олимпиады. Хочу еще повышать категорию. В категории до 58 кг приходится постоянно сгонять вес — это непросто . И немало надо сгонять. Перед каждым соревнованием обычно по 5–6 кг . А в тхэквондо соревнования не так регулярно проходят. Бывает, перерывы до двух месяцев. В этих условиях еще сложнее.

— Участвовали в церемонии открытия Игр?

— Нет, я взвешивался, а потом восстанавливался. На следующий день были бои — не хотелось тратить силы.

— Хотелось бы пройти со всей делегацией во время церемонии?

— Да, конечно.

— Не обидно, что соревноваться пришлось в первые дни Олимпиады, и надо было лететь домой, не поучаствовав в церемонии закрытия?

— Нет, я хочу домой, хочу отдохнуть. Поэтому, честно говоря, даже рад, что так быстро выступил и поехал назад .

— Как попали в тхэквондо?

— Родители привели — мама с папой. Поначалу мне не нравилось заниматься. Но ближе к взрослому спорту я втянулся, стало нравиться.

— В каком возрасте?

— В 12 лет начал заниматься. К 17–18 годам начало нравиться.

— Не поздновато начали?

— Нет, я считаю, что попозже даже лучше. Некоторые рано начинают и рано заканчивают.

— В Санкт-Петербурги еще были варианты заняться спортом помимо тхэквондо?

— Много выбора. Футбол, тхэквондо, настольный теннис — этим занимался. Потом понял, что надо выбрать что-то одно.

— Как житель Петербурга следите за футбольным «Зенитом»?

— Равнодушен, если честно. Надо больше за собой следить.

— Каково было готовиться в ковидный период? Болели коронавирусом?

— Сначала пронесло. Потом привился — сейчас не болею.

— Во времена ковида сложнее тренироваться и соревноваться?

— Соревнования те же. Просто спорт меняется — надо к этому быть готовым. Тем более во время карантина у меня была возможность готовиться. И в домашних условиях, и на улице можно было потренироваться.