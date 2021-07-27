Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Продажи лекарств для пищеварительной системы выросли на 20%
Общество
В Подмосковье продлили предупреждение из-за риска возникновения пожаров
Наука
Ученые занялись поиском бактерий для утилизации медицинских масок
Экономика
При продаже жилья обяжут рассказывать о плате за ЖКУ
Мир
Экс-премьер Туниса заявил о готовности передать полномочия преемнику
Экономика
Мошенники придумали схему обмана с инвестициями в «Роскосмос»
Общество
Около трети российских школ переплачивают за интернет
Наука
Безос предложил NASA $2 млрд в обмен на участие в лунной программе
Армия
В Минобороны рассказали о планируемых военных учениях Ленинградской ВМБ

«Рад, что быстро выступил и вернулся домой»

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Михаил Артамонов — о настрое на золото, условиях жизни в Японии и выборе вида спорта
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В понедельник в Москву вернулись первые российские спортсмены, участвовавшие в Олимпийских играх в Токио. Это два тхэквондиста — бронзовый призер среди мужчин в категории до 58 кг Михаил Артамонов и завоевавшая серебро в весе до 57 кг Татьяна Минина. После прилета в Шереметьево 24-летний Артамонов дал интервью «Известиям», в котором рассказал о выигранной медали, обстановке в Токио в условиях COVID-19 и о том, как попал в тхэквондо.

— Насколько тяжело было в Японии в бытовом плане в условиях ковидных ограничений?

Добирались мы туда заранее, где-то за две недели до Олимпийских игр. Жили в деревне Анамидзу рядом с Токио, там проходили адаптацию и подготовку. Поэтому, когда приехали уже на саму Олимпиаду, было попроще.

— Как вам спалось на картонных кроватях в номерах Олимпийской деревни, на которые жаловались многие участники?

— Они, в принципе, нормальные. Видел на YouTube, как их тестировали другие спортсмены, прыгая на них. Вроде не ломались, поэтому всё в порядке.

— Насколько жестко вас контролировали организаторы, чтобы вы не выходили за пределы разрешенных территорий?

— Не знаю, лично я не пробовал выходить за пределы наших маршрутов. Там в принципе всё было огорожено забором, так что и возможностей таких не имелось. Но, грубо говоря, да, контроль приличный.

— Неожиданно было получить шанс дойти до бронзы через утешительный турнир, после того как проиграли в первой же схватке?

Да, сложно представить такое, когда после поражения у тебя еще остается шанс на медаль. Но за такую возможность надо обязательно цепляться. Потом уже становится полегче, надо настраиваться на борьбу дальше, мыслить позитивней и проще.

— Выжали максимум из себя?

Я настраивался на золото. Но рад, что сложилось так, поскольку после поражения в первой схватке могло вообще не предоставиться шанса на медаль. Осознал это только после того, как победивший меня соперник дошел до финала, что означало мое попадание в утешительный турнир. Тогда понял — надо цепляться, выжимать из себя максимум в каждой схватке. Сумел настроиться и до конца пройти на пределе возможностей.

— Вы меняли весовую категорию, еще пять лет назад выступали среди спортсменов до 54 кг. Нынешняя вам дается легче?

— Да, я уже давно в ней. Выиграл серебро чемпионата мира, золото чемпионата Европы, теперь бронзу Олимпиады. Хочу еще повышать категорию. В категории до 58 кг приходится постоянно сгонять вес — это непросто. И немало надо сгонять. Перед каждым соревнованием обычно по 5–6 кг. А в тхэквондо соревнования не так регулярно проходят. Бывает, перерывы до двух месяцев. В этих условиях еще сложнее.

— Участвовали в церемонии открытия Игр?

Нет, я взвешивался, а потом восстанавливался. На следующий день были бои — не хотелось тратить силы.

— Хотелось бы пройти со всей делегацией во время церемонии?

— Да, конечно.

— Не обидно, что соревноваться пришлось в первые дни Олимпиады, и надо было лететь домой, не поучаствовав в церемонии закрытия?

— Нет, я хочу домой, хочу отдохнуть. Поэтому, честно говоря, даже рад, что так быстро выступил и поехал назад.

— Как попали в тхэквондо?

— Родители привели — мама с папой. Поначалу мне не нравилось заниматься. Но ближе к взрослому спорту я втянулся, стало нравиться.

— В каком возрасте?

В 12 лет начал заниматься. К 17–18 годам начало нравиться.

— Не поздновато начали?

— Нет, я считаю, что попозже даже лучше. Некоторые рано начинают и рано заканчивают.

— В Санкт-Петербурги еще были варианты заняться спортом помимо тхэквондо?

— Много выбора. Футбол, тхэквондо, настольный теннис — этим занимался. Потом понял, что надо выбрать что-то одно.

— Как житель Петербурга следите за футбольным «Зенитом»?

— Равнодушен, если честно. Надо больше за собой следить.

— Каково было готовиться в ковидный период? Болели коронавирусом?

— Сначала пронесло. Потом привился — сейчас не болею.

— Во времена ковида сложнее тренироваться и соревноваться?

— Соревнования те же. Просто спорт меняется — надо к этому быть готовым. Тем более во время карантина у меня была возможность готовиться. И в домашних условиях, и на улице можно было потренироваться.

Справка «Известий»

Михаил Артамонов родился 20 июля 1997 года в Санкт-Петербурге. В 2016 году выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы в категории до 54 кг в швейцарском Монтре. В 2017 году стал победителем Гран-при и Открытого чемпионата России в категории до 58 кг. Тогда же стал серебряным призером чемпионата мира в южнокорейском Муджу. В 2018 году выиграл чемпионат Европы в Казани.

Тхэквондо входит в программу летней Олимпиады, начиная с Игр 2000 года в Сиднее. До бронзы Артамонова Россия четыре раза завоевывала олимпийские медали в этом виде спорта. В Сиднее серебро в категории свыше 67 кг выиграла Наталья Иванова. В Лондоне-2012 в аналогичном весе бронзу взяла Анастасия Барышникова. Там же Алексей Денисенко стал третьим в категории до 58 кг, а в 2016 году в Рио-де-Жанейро он был вторым в категории до 68 кг.

На Олимпиаде в Токио на счету наших спортсменов уже три медали в тхэквондо. После бронзы Артамонова и серебра Татьяны Мининой 26 июля выступающий в категории до 80 кг Максим Храмцов принес России золото. Соревнования тхэквондистов в Токио завершатся во вторник 27 июля. Два последних комплекта медалей разыграют в весовых категориях свыше 67 кг у женщин и 80 кг у мужчин. У мужчин Россию представит Владислав Ларин, чемпион мира 2019 года в категории свыше 87 кг.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021