«Я бы даже без глаза вышла бороться за бронзу»

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 70 кг. В поединке за третье место спортсменка встречалась с Барбарой Матич из Хорватии. Россиянка победила соперницу оценкой вазари. В интервью «Известиям» она рассказала о подробностях поединков, отношении к судьям и о том, каково бороться с подбитой бровью, практически не видя одним глазом.

Справка «Известий» 22-летняя Мадина Таймазова дважды брала бронзу на чемпионатах Европы (2020, 2021), а к Олимпиаде подошла, занимая 14-е место в мировом рейтинге. Сетка у Мадины была непростой. В 1/16 финала она встретилась с опытной Марией Бернабеу из Испании (серебряный призер ЧМ-2015) и победила с преимуществом в один вазари, а в 1/8 вышла на татами против бразильянки Марии Портелы, 10-го номера рейтинга. Поединок с Портелой получился исключительно упорным и закончился лишь в конце 11-й минуты дополнительного раунда. Показалось, что Таймазова задышала уже в конце основного времени, однако затем она грамотно распределила силы и одержала тактическую победу. В четвертьфинале соперницей Таймазовой стала гречанка Елизавета Телциду (28-я позиция в рейтинге), который россиянка выиграла быстрым броском в начале схватки. Гораздо более сложная соперница поджидала россиянку в полуфинале — японка Тидзуру Араи, двукратная чемпионка мира (2017, 2018). До этого Таймазова встречалась с ней дважды: в первый раз проиграла, а вот во второй победила — причем совсем недавно, на турнире Большого шлема в Казани в мае этого года. Схватка с Араи получилась такой, что поклонники дзюдо будут обсуждать ее и через год, и через два, и через несколько лет. Она продлилась даже дольше, чем поединок с Портелой, — 16 минут 41 секунду (с Портелой — 14,58). Когда силы уже были на исходе, Таймазова контратаковала так, что японка упала головой на татами и перевернулась через спину. Но судьи не дали оценку за этот бросок, поединок продолжился, и вскоре Араи поймала россиянку на удушающий. Мадина не постучала в знак сдачи, а отключилась. Тем не менее Таймазова нашла в себе силы, чтобы через полчаса победить хорватку Барбару Матич и взять бронзу. Большую часть турнира осетинка боролась с подбитой бровью: ее правый глаз полностью закрыла опухоль. К журналистам Мадина вышла с улыбкой. Держалась и во время интервью. Но вскоре после его окончания заплакала.

— Чего сейчас больше: радости или разочарования?

— 50 на 50. Я выходила за победой. Я очень сильно хотела завоевать золото в Токио. Выиграть в полуфинале для меня было главной целью сегодня. Я приложила максимум усилий. Всё, что могла, оставила на ковре. Но, к сожалению, не получилось попасть в финал.

— Расскажите про спорные ситуации в плане судейства.

— Я не могу судить, говорить что-то об этом. Я считаю, что когда в конце схватки рассматривали, давать оценку или нет, то там была оценка. Что касается партера, то она блокировала мне свободный переворот и ломала руку запрещенным приемом. Я закричала в этот момент. Но судьи и тогда посчитали, что ее не надо наказывать. Но для меня это не оправдание нисколько. И после этих моментов я была готова бороться — бороться до победного.

— Как удалось настроиться на схватку за бронзу после такого полуфинала?

— После этой схватки меня поддержали тренеры, сказали забыть, что было, что это уже не вернуть, что нужно забрать медаль во что бы то ни стало. И я тоже решила, что сейчас нужно забыть, что произошло, а потом провести работу над ошибками.

— Не было страшно, что врачи могут не допустить до схватки, учитывая травму глаза?

— Нет. Я бы даже без глаза вышла бороться.

— А правым глазом видите?

— Именно в данный момент я вижу только левым глазом. Но в схватке я вообще об этом не думала, забыла всё, что у меня болит, — еще ребра побаливали. Думаю, завтра у меня будет болеть всё.

— Рассечение из-за того, что головами столкнулись?

— Я уже точно не помню, но во второй схватке мне, кажется, прилетел ее локоть (Марии Портелы из Бразилии. — «Известия»). С каждой схваткой всё больше и больше обзор закрывался.

— В каком функциональном состоянии выходили на полуфинал, учитывая, что вторая схватка длилась 15 минут?

— Чувствовала себя хорошо. Даже если бы я чувствовала себя плохо, я всё равно вышла бы биться до конца.

— А чувствовали, что японка устала? Со стороны она смотрелась достаточно свежо.

— Были такие моменты. Иногда она вставала позже меня, иногда раньше. Безусловно, если столько бороться, устаешь. Но я понимала, что нельзя сдаваться, что нужно бороться до конца.

— И вы не сдались, не постучали. Это намеренно получилось? Или не было уже возможности стучать в той позиции?

— Я не могла себе позволить постучать.

— Что сейчас сказали бы судьям?

— Сказала бы: «Бог вам судья». Они тоже выполняют свою работу. Каждый выполнял сегодня свою работу. Они так посчитали.

— Но нет такого чувства, что это домашнее судейство и прочие подобные моменты?

— Не буду это комментировать. Пусть это будет на их совести. Я сделала всё, что я могла.