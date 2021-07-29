«Я бы даже без глаза вышла бороться за бронзу»
Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 70 кг. В поединке за третье место спортсменка встречалась с Барбарой Матич из Хорватии. Россиянка победила соперницу оценкой вазари. В интервью «Известиям» она рассказала о подробностях поединков, отношении к судьям и о том, каково бороться с подбитой бровью, практически не видя одним глазом.
— Чего сейчас больше: радости или разочарования?
— 50 на 50. Я выходила за победой. Я очень сильно хотела завоевать золото в Токио. Выиграть в полуфинале для меня было главной целью сегодня. Я приложила максимум усилий. Всё, что могла, оставила на ковре. Но, к сожалению, не получилось попасть в финал.
— Расскажите про спорные ситуации в плане судейства.
— Я не могу судить, говорить что-то об этом. Я считаю, что когда в конце схватки рассматривали, давать оценку или нет, то там была оценка. Что касается партера, то она блокировала мне свободный переворот и ломала руку запрещенным приемом. Я закричала в этот момент. Но судьи и тогда посчитали, что ее не надо наказывать. Но для меня это не оправдание нисколько. И после этих моментов я была готова бороться — бороться до победного.
— Как удалось настроиться на схватку за бронзу после такого полуфинала?
— После этой схватки меня поддержали тренеры, сказали забыть, что было, что это уже не вернуть, что нужно забрать медаль во что бы то ни стало. И я тоже решила, что сейчас нужно забыть, что произошло, а потом провести работу над ошибками.
— Не было страшно, что врачи могут не допустить до схватки, учитывая травму глаза?
— Нет. Я бы даже без глаза вышла бороться.
— А правым глазом видите?
— Именно в данный момент я вижу только левым глазом. Но в схватке я вообще об этом не думала, забыла всё, что у меня болит, — еще ребра побаливали. Думаю, завтра у меня будет болеть всё.
— Рассечение из-за того, что головами столкнулись?
— Я уже точно не помню, но во второй схватке мне, кажется, прилетел ее локоть (Марии Портелы из Бразилии. — «Известия»). С каждой схваткой всё больше и больше обзор закрывался.
— В каком функциональном состоянии выходили на полуфинал, учитывая, что вторая схватка длилась 15 минут?
— Чувствовала себя хорошо. Даже если бы я чувствовала себя плохо, я всё равно вышла бы биться до конца.
— А чувствовали, что японка устала? Со стороны она смотрелась достаточно свежо.
— Были такие моменты. Иногда она вставала позже меня, иногда раньше. Безусловно, если столько бороться, устаешь. Но я понимала, что нельзя сдаваться, что нужно бороться до конца.
— И вы не сдались, не постучали. Это намеренно получилось? Или не было уже возможности стучать в той позиции?
— Я не могла себе позволить постучать.
— Что сейчас сказали бы судьям?
— Сказала бы: «Бог вам судья». Они тоже выполняют свою работу. Каждый выполнял сегодня свою работу. Они так посчитали.
— Но нет такого чувства, что это домашнее судейство и прочие подобные моменты?
— Не буду это комментировать. Пусть это будет на их совести. Я сделала всё, что я могла.