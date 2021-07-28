Призеры 25 лет спустя: Россия впечатляет в гимнастике и плавании

Эта неделя пока волшебно складывается для сборной России на Олимпиаде в Токио. После суперуспешного понедельника завершился еще более крутой вторник. Рано утром по Москве случилось историческое событие: первая победа России в плавании за 25 лет. Больше того, получился настоящий победный дубль: 100 м на спине выиграл Евгений Рылов, у Климента Колесникова — серебро. Наших парней разделили всего 0,02 секунды. А уже ближе к окончанию соревновательного дня золотой запас нашей сборной пополнили тхэквондист Владислав Ларин (тхэквондо становится нашей коронной дисциплиной!) и женская сборная по спортивной гимнастике, которая обошла США в многоборье. Впервые в истории российского спорта. Также во вторник вновь отличились стрелки. Свою вторую медаль Игр-2020 завоевала Виталина Бацарашкина (серебро в дуэте с Артемом Черноусовом), а бронзу буквально выгрызли Юлия Каримова и Сергей Каменский (соревнование смешанных команд в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м).

0,5 см

После Игр в Атланте-1996, где блистал Алексей Немов, у России не было побед в командных соревнованиях у гимнастов. Столько же — четверть века — золотых медалей в плавании, со времен не менее великого Александра Попова. И теперь эта 25-летняя стена неудач сломана. В понедельник Нагорный и компания обошли Японию и Китай, а во вторник чудо совершили Рылов и Колесников.

В финале 100 м на спине Рылов и Колесников сражались между собой с первых метров. Климент, спринтер по природе, выигрывал после первого полтинника. Евгений, гений тактики и раскладки по дистанции, выдал всё лучшее на втором.

— Я перебрал. Шел на пределе, практически за гранью. Еще мгновение — и Климент бы «съел» меня, — рассказывал счастливый победитель после заплыва. — Испытываю очень крутые ощущения! Раньше американцы никогда не проигрывали спину, а тут мы вдвоем забираем у них первые два места.

Американец Райан Мерфи, на которого все делали ставки, остался третьим. А наших ребят разделили всего 0,02 секунды. Хронометристы рассказывали, что 0,04 секунды — это 1 см. Получается, Рылова и Колесникова разделили 0,5 см. Вот она, цена олимпийского золота.

— Проигрывать столько — безумно обидно, — не стал отрицать Климент Колесников. — Но главное, что мы никого не пропустили.

Впереди у Климента 100 м кролем, а у Рылова — 200 м на спине. Цель у обоих только одна — золото. И это абсолютно реально.

Космос от 16-летней Листуновой

Если триумф мужской команды в спортивном многоборье накануне был относительно предсказуем — наши гимнасты все-таки действующие чемпионы мира, то от девушек победы не ожидал никто. Самая опытная в нашей команде — 21-летняя Ангелина Мельникова. Также в составе две 16-летних юниорки: Виктория Листунова и Владислава Уразова. Лилии Ахаимовой 24, но для нее это дебют на Играх, а в личных соревнованиях она ни разу не брала медали на крупных турнирах. Так что расклады были точно не в нашу пользу. Повторение результата Рио-2016 — второе место вслед за США с неподражаемой Симоной Байлз — считалось пределом мечтаний.

Если в команде Байлз, то с американками бороться бесполезно, — это аксиома последних пяти-шести лет. Но в Токио Симона явно не в своей тарелке. Не впечатлила в квалификации на отдельных снарядах, а в командном многоборье, похоже, получила травму. На первом же снаряде четырехкратная олимпийская чемпионка допустила ошибку, а потом и вовсе переоделась в тренировочный костюм. Стало ясно, что она завершила свое выступление.

Наши девчонки получили уникальный шанс. Без Байлз американки превратились просто в хорошую команду. Сильную, но отнюдь не непобедимую. В отсутствие Симоны лидерство на себя взяла 18-летняя Сунина Ли, но ее превосходных выступлений хватило только на, чтобы отыграть у россиянок совсем немного. Перед бревном наши девушки выигрывали уверенные 2,5 балла. А вот дальше начались нервы.

Первой упала Уразова, за ней и Мельникова. Последней на бревно у нас вышла 16-летняя Виктория Листунова — самая молодая не только в этой команде, но и вообще в российской сборной в Токио. И от нее зависело, будут у нас еще шансы на золото или нет. И Виктория выстояла! Именно ее шикарные баллы позволили нам остаться в игре. Перед вольными упражнениями мы выигрывали у американок символические 0,8 балла.

В вольных упражнения Листунова поймала кураж и вновь была великолепна, а жирную точку в соперничестве с американками поставила Мельникова. Она была так уверена в себе, что даже не выражала никаких эмоций после объявления результатов. Впрочем, как и остальные наши девушки.

— Пока не могу описать словами, не могу поверить в то, что произошло, — сказала журналистам Виктория Листунова. — Мы не так громко радовались относительно масштаба этой победы, но мы просто не поверили до конца. Мы настолько выложились, что сейчас все стоять уже просто не могут. Что уж говорить, у нас мысли даже путаются. Мы правда максимально выложились, именно эмоционально. После квалификации на нас обрушился такой эмоциональный момент, потому что мы поняли, что это возможно. Мы правда боролись за золото сегодня. До этого мы боролись только за серебро и бронзу. А сегодня именно за золото, и этот момент эмоционально давил. Сейчас все опустошены. Признаюсь, что нас очень воодушевила вчерашняя победа ребят.

Ларин закрыл вопрос

Великолепное выступление сборной России по тхэквондо в Токио закончилось золотой медалью 25-летнего Владислава Ларина в самой тяжелой весовой категории — свыше 80 кг. Как и Максим Храмцов днем ранее, Ларин не испытал никаких проблем и подтвердил статус первого номера мирового рейтинга. Сначала он разобрался с представителем Тонга Питу Тофатофуа (24:3), затем вынес словенца Ивана Трайковича (16:3), а в полуфинале смял китайца Хонгуя Суя (30:3).

В финале его ждал македонец Деяну Георгиевски — главная сенсация олимпийского турнира по тхэквондо. 39 номер рейтинга убрал со своего пути сразу двух потенциальных претендентов на золото — кубинца Рафаэля Альба в 1/8 финала и корейца Ин Ке-дона в полуфинале. Своим выходом в финал Георгиевски перевыполнил все мыслимые и немыслимые планы, поэтому на решающую схватку македонец вышел без какого-либо давления. Он дрался в свое удовольствие. В итоге после второго раунда Ларин вел 9:7 — очень скользкое преимущество.

Но в начале заключительной двухминутки Влад выбросил великолепный хай-кик, а затем добавил еще несколько очков ударами ногой в корпус. Это позволило установить окончательный счет — 15:9.

— Мы брали во внимание опыт предыдущих Олимпийских игр, где уже случалось, что далеко проходили люди, от которых этого вообще никто не ожидал, — сказал Ларин на пресс-конференции. — Когда Деян дошел до финала, мы подготовили геймплан, я вышел с четким пониманием, что от меня требуется. Когда оставалась минута и я вел два балла, то четко понимал, что нужно делать. Можно так сказать — я был больше готов к победе, чем мой оппонент.

Так у России появилось второе золото в тхэквондо. Это что-то из области фантастики. До Токио у нас вообще не было наград высшего достоинства Игр в этом виде спорта.

Второе золото могла выиграть во вторник и Виталина Бацарашкина. Но еще раз чуда не случилось. Если в личном турнире последний выстрел из пневматического пистолета принес ей победу, то здесь они в дуэте с Артемом Черноусовым чуть дрогнули именно в последней попытке. Это позволило сборной Китая опередить нас на финише.