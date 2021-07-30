«Главное — не бить со всей дури, если ты играешь издалека»

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал олимпийского турнира в мужском одиночном разряде, обыграв в полуфинале испанца Пабло Карреньо-Буста , который накануне выбил из соревнований Даниила Медведева. 25-летний москвич стал всего вторым финалистом Олимпиады среди россиян в мужском одиночном разряде. Ранее до решающего матча Игр доходил Евгений Кафельников, обыгравший немца Томми Хааса в Сиднее-2000. Для Хачанова же это будет первый решающий матч в основном туре с ноября 2018-го, когда он взял «Мастерс» в Париже. За золото Карен сыграет с немцем Сашей Зверевым, сенсационно обыгравшим в полуфинале первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

После победы над Карреньо-Бустой Хачанов рассказал российским журналистам, за счет чего смог обыграть обидчика Медведева, и поблагодарил за поддержку во время игры представителей Федерации тенниса России.

«Я верил, что могу бороться за медали»

— За счет чего вам удалось дойти до финала?

— За прошедший год у меня было несколько обидных поражений, это морально давило. Но я начал работать на максимуме, работал над психологией. Это важный компонент: необходимо уметь настраиваться на разные ситуации. Я работал над этим вопросом, очень доволен, что удалось сделать то, что задумывал. Ты не можешь забыть, как играть в теннис, но нужно уметь использовать свои преимущества в различных обстоятельствах.

— Довольны, что уже гарантировали себе серебро?

— Олимпиада — особый турнир. Если на других стартах ты проигрываешь в полуфинале, то едешь домой и готовишься к следующим соревнованиям. Здесь же тебе на следующий день нужно бороться за бронзу. Для меня было важно выиграть сегодня. С одной стороны, мои мечты становятся реальностью, но мне необходимо подготовиться и настроиться на матч за золото. Не знаю, кто будет в финале, но есть целый день на отдых и подготовку (интервью состоялось до победы Зверева над Джоковичем. — «Известия»).

Главное Карен Хачанов пожимает руку Пабло Карреньо-Бусте Фото: REUTERS/Mike Segar

— Для вас принципиально, что в финале вы будете играть не под российским флагом, а под флагом ОКР?

— Я не буду отвечать на этот вопрос.

— Выход в финал — выполнение поставленной себе задачи-минимум?

— Я верил, что могу бороться за медали. Но опять же тебе надо выиграть пять матчей для того, чтобы играть в финале. Это не так просто. Я уже по-любому гарантировал себе медаль, но не хочу на этом останавливаться. Когда ты выходишь в финал, лишь один из вас может выиграть, поэтому буду настраиваться, буду бороться изо всех сил и попробую отдать всего себя.

— Видели, как Карреньо-Буста играл вчера с Медведевым? Какие-то выводы сделали?

— У каждого теннисиста свой стиль игры. У Дани, Андрея, у меня он отличается: у всех разная техника, разные удары, все по-разному стоят в корте. Что я видел по вчерашнему матчу Дани с Карреньо-Бустой: не то чтобы Даня удобно для него играл... Да, может быть, Карреньо-Буста показывал хороший теннис, но Даня тактически немного неправильно играл — далеко стоял, а я делал наоборот. Всегда старался быть в корте, играть быстрее, бить по углам, старался доминировать, атаковать.

Главное Член сборной ОКР Даниил Медведев в матче против Пабло Карреньо-Бусты Фото: REUTERS/Mike Segar

Главное — не бить со всей дури, если ты играешь издалека. Когда ты в корте, то играешь плотно, срезаешь углы, это то, что я и старался делать с начала турнира. С каждым матчем у меня получалось так действовать всё лучше и лучше. Думаю, этого Дане и не хватило. Во втором сете вчера он начал больше играть в корт, вел с брейком, но потом был неудачный гейм. Это теннис.

— Помогла сегодня поддержка нашей трибуны, на которой сидели Тарпищев, Рублев, Андреев и Куницын?

— Да, конечно. Вчера французов пришло человек 15 болеть за своего, и в один момент стало совсем грустно. А сегодня была уже другая история. Всё равно нет особой атмосферы, когда нет болельщиков, но чем больше народу тебя поддерживает, тем сильнее тебе передается энергетика.

Еще финал

Не менее приятная новость ждала нас в миксте. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса в полуфинале (5:7, 6:4, 13:11) и обеспечили себе минимум серебряные медали. Встреча длилась 1 час и 43 минуты. В финале олимпийского микста Павлюченкова и Рублев встретятся с победителями матча Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия).

— Сейчас настроение такое же лузерское, — прокомментировал свою победу в миксте Андрей Рублев. — Хочется в одиночке играть. Я в голове у себя что-то переключил. Стал агрессивнее играть и принимать. В правильные места, в корт, жестко. Так, как должно быть. Настя тоже начала здорово играть, принимать . В первом сете она могла в таких ситуациях засуетиться, но позднее стала очень умно играть. Они были у сетки, Настя могла отойти, дать мячу отскочить. Я бы, возможно, сыграл где-то под сеткой слета. И вот на этой волне мы словились. Стали лучше играть. Это был ключевой момент.

Главное Теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев Фото: REUTERS/Edgar Su

Оценила победу над австралийцами и Анастасия Павлюченкова. В одиночном первенстве первая ракетка России дошла до четвертьфинала, где обидно уступила швейцарке Белинде Бенчич. Зато теперь она в финале микста.

— Рублев и его настроение? В финале Олимпиады чувствует себя лузером. Всем бы так , — отметила Павлюченкова. — Я бы не простила себе, если бы ошиблась на тай-брейке. Уверена, что думала бы об этом очень долго. Я умру, но я не хочу проигрывать.

Финал и матч за третье место в миксте состоится в воскресенье 1 августа.