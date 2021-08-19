Клубный спорт: как в России создают секции для детей с ограниченными возможностями здоровья

В начале недели сразу несколько федеральных СМИ написали о небольшом футбольном клубе «Турбо» в Перми. Его создали двое супругов — Валерий и Александра Паньковы — для того, чтобы заниматься с детьми с синдромом Дауна. Теперь одна из немногих секций в городе, доступных для детей с таким диагнозом, столкнулась со сложностями при поиске площадки для занятий . «Известия» поговорили с организаторами о самом проекте, о том, как устроена их работа и с какими сложностями сталкиваются родители и тренеры детей с синдромом Дауна в регионах.

«Давай попробуем сами»

Первыми о «Турбо» и о трудностях, с которыми он столкнулся, рассказал региональный телеканал «Рифей». После этого про пермский клуб, в котором занимаются дети с синдромом Дауна, написали несколько федеральных СМИ.

Занятия год назад организовала молодая пара — Валерий и Александра Паньковы. Тренировки они проводят практически бесплатно, не считая денег, которые собирают с родителей на оплату арендованных площадок. Но найти подходящую в городе часто нелегко — из-за этого занятия иногда приходится приостанавливать. Клуб может снова оказаться в поиске уже этой осенью . Правда, рассказала «Известиям» Александра Панькова, журналисты, которые рассказали о возможном закрытии проекта, несколько сгустили краски.

— Нам сразу стали писать родители, которые испугались, что мы закрываемся. Но мы не говорили вообще о том, что закроется клуб. У нас да, есть проблемы, связанные с тем, что мы периодически не можем заниматься с детьми, но мы пытаемся их решать. Вопрос о закрытии пока не стоит, — говорит она.

Футбольный клуб «Турбо», названный так в честь героя известного мультфильма, появился в Перми в конце прошлого августа. Валерий Паньков, который серьезно увлекается футболом, тогда работал помощником тренера в одном из детских спортивных клубов города .

Фото: miloserdie.ru Футбольный клуб «Турбо» в Перми

Сам слабослышащий, он решил создать при своем клубе группу для слабослышащих детей. Договорился с руководством и разместил объявления в социальных сетях. Но на те объявления никто так и не откликнулся, и группа не собралась. Зато Валерию написали две мамы детей с синдромом Дауна.

— Они спросили, могут ли в группу взять таких детей. Муж сходил к руководству клуба, но там ответили отказом — может быть, побоялись, может быть, не было ресурсов, опыта для того, чтобы создать группу для таких деток. Я про всё это узнала и говорю: «А давай попробуем сами?» — вспоминает Александра.

Первые занятия, говорит она, проводили бесплатно, на обычной дворовой площадке . Родителям Александра и Валерий сразу объяснили, что не имеют опыта работы именно с такими детьми, но готовы попробовать. И те согласились. Сначала детей в группе было всего трое, но затем благодаря «сарафанному радио» стали приходить новые воспитанники.

К осени, когда заниматься на улице стало невозможно, им удалось взять в аренду закрытую площадку — чтобы отбить расходы, они собирали с родителей по 300 рублей за тренировку . На эти деньги покупали инвентарь, форму, иногда — организовывали праздники.

Сложнее стало с наступлением весны, когда тренеры попробовали найти открытую площадку, на которой могла бы заниматься увеличившаяся группа . «Аренда сумасшедшая и нет удобного свободного времени. Как правило, предлагали середину дня, а у нас все родители работают, и мы тоже работаем», — говорит Александра.

«Только вперед»

И она, и муж совмещают тренировки в «Турбо» с основной работой в ювелирной отрасли. Для Валерия тренерство — вторая профессия. Александра, по ее словам, до решения попробовать создать группу для детей с ограниченными возможностями здоровья, спортом в принципе профессионально не занималась.

Но за прошедший год Валерий прошел профессиональную переподготовку, и теперь у него есть диплом тренера по адаптивным видам спорта . Кроме того, зимой они за свой счет съездили в Петербург — посмотреть на работу другого подобного проекта, футбольного клуба «47 в игре», который объединяет около 20 детей с синдромом Дауна: «Там очень продвинутые ребята. Мы ездили посмотреть, что они делают, как они занимаются, и они зарядили нас энтузиазмом, мол, давайте, ребята, только вперед».

Клубный спорт Игроки ФК «Уфа» Василий Тыртышный и Денис Хайретдинов (слева направо) во время тренировки по футболу детей с синдромом Дауна Фото: ТАСС/Егор Алеев

Два первых летних месяца создатели клуба «отдыхали» из-за отсутствия площадки. Но потом пришли в местный детский футбольный клуб «Звезда». Там им пошли навстречу : «Мы шли площадку брать в аренду, но нам сказали: «Ребята, мы вам ее дадим бесплатно при условии, что вы не будете брать с родителей за тренировки денег».

Александра и Валерий, которые и так работали практически бесплатно, согласились, и клуб предоставил им закрытую площадку, которая летом оставалась невостребованной — в хорошую погоду тренировки воспитанников самой «Звезды» проходят на открытом поле. Но если наступает непогода, закрытую площадку приходится уступать основным владельцам. Что будет осенью, когда каникулы закончатся, а погода окончательно испортится, пока неясно — новой постоянной площадки у «Турбо» пока нет . В «Звезде», подчеркивает Анна, им рады бы помочь, но тоже ничего пока не могут сказать точно.

При этом «Турбо» — одна из немногих спортивных секций в городе, доступных для детей с синдромом Дауна , говорят и тренеры, и родители.

Шестилетний Саша занимается в «Турбо» уже около года — то есть почти с момента основания.

— Он и физически, и умственно развивается. Это крупная моторика, что очень важно. Поэтому, конечно, занятия хорошо сказываются и на здоровье, и на речи, и на всем, — рассказала «Известиям» его мама Юлия.

Занятия спортом — это эффективный способ улучшить не только физическое и психологическое состояние ребенка с особенностями развития, но и помочь ему в развитии социальных навыков. Социальная адаптация важна для детей с любыми серьезными нарушениями здоровья вне зависимости от конкретного диагноза, обращают внимание специалисты .

Клубный спорт Дети с синдромом Дауна во время тренировки по футболу Фото: ТАСС/Егор Алеев

В то же время для детей с синдромом Дауна спорт по-прежнему остается малодоступным . Так, по данным исследования, которое еще в 2020 году проводил фонд «Даунсайд Ап», не занимались спортом больше половины (64%) детей с синдромом Дауна в семьях, которые приняли участие в опросе (всего 700 участников из городов и сельской местности). Среди основных причин — отсутствие таких секций поблизости (39%) и низкая информированность или незнание о них (24%).

В другом опросе, результаты которого были опубликованы уже в апреле этого года, родители указали на дискриминацию в спортивных секциях или при использовании спортивного инвентаря как одни из наиболее актуальных проблем детей с синдромом Дауна в повседневной жизни.

Заниматься футболом Саша ходит два раза в неделю, еще два раза — на занятия в специализированную секцию для детей с ограниченными возможностями здоровья «Беговелик». Она появилась в городе еще в 2018 году. На этом, рассказывает его мама, варианты для ребенка с синдромом Дауна оказываются исчерпаны.

Нет подходящих спортивных секций и в коррекционной школе , в которую должен пойти Саша.

— Некоторые ребята, которые с нами занимаются, они тоже ходят в эту коррекционную школу, в первый класс. И я знаю, что [никаких занятий для здоровья] там нет, — говорит Юлия.

Правда, в самом «Беговелике», который появился в городе еще в 2018 году и успел разработать собственную авторскую программу занятий на беговеле для детей с различными нозологиями, «Известиям» рассказали, что такие возможности в городе постепенно появляются — например, некоторые из воспитанников с синдромом Дауна также ходят в бассейн и в инклюзивную секцию чирлидеров . Просто большинство этих проектов начали работать сравнительно недавно и о себе пока не заявили.

«Рады привести ребенка»

Сейчас в «Турбо», который начинался с трех человек, занимаются 17 детей в возрасте от шести до 14–15 лет. Летом половина разъехалась на каникулы, поэтому по факту на тренировки ходит около десяти человек , говорит Александра.

— Понятно, что они не показывают всех футбольных чудес. Но то, что они побегали, попрыгали, друг с другом поконтактировали, это уже для них очень важно. Поэтому родители к нам пробиваются по пробкам, они рады привести детей, просто чтобы те побегали, — говорит она.

При этом тренеры готовы работать в том числе и с маленькими — шести- или семилетними — детьми. Таких, по словам тренеров, в группе сейчас больше всего — подростков приводят намного реже .

Клубный спорт Дети с синдромом Дауна во время тренировки по футболу Фото: ТАСС/Егор Алеев

Взрослых людей с синдромом Дауна, желающих присоединиться к занятиям, пока не было . Но если они появятся, их тоже готовы принять в группу: «Мы бы и рады, у нас нет возрастных ограничений. Меньше шести лет мы не берем, это очень сложно. А старше да».

Пока «Турбо» предстоит найти подходящую площадку или решить организационный вопрос и оформить свою деятельность официально. У футбольного клуба, который помогал «Турбо», достраивается стадион, специально предназначенный для детей с ограниченными возможностями здоровья. Воспитанников Валерия и Александры готовы туда пустить, но только при условии, что они создадут собственную некоммерческую организацию, — это тоже требует времени, а главное — подготовки. «Мы готовы создать автономную некоммерческую организацию, но это сложно, — даже если нас кто-то проконсультирует — это уже будет огромной помощью», — отмечает Александра.

«Известия» также обратились в министерство социального развития Пермского края с просьбой уточнить, какие секции для детей с синдромом Дауна доступны в краевой столице, а также с вопросом о том, могут ли там оказать какую-либо поддержку «Турбо», если его создатели обратятся за помощью. К моменту публикации материала ответ получен не был.