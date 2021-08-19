 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Пострадавшие от паводков регионы получат более 400 млн рублей на закупку техники
Общество
Климатологи предупредили о возникновении новых природных аномалий
Общество
Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве 19 августа
Мир
Афганское сопротивление попросило Запад помочь оружием
Мир
Гражданская авиация США подключится к эвакуации из Афганистана
Общество
Православные верующие отмечают Яблочный Спас
Общество
МЧС сообщило о неблагоприятных погодных условиях в ряде регионов РФ
Недвижимость
Новые архитектурные проекты в Москве начнут согласовывать дважды
Общество
РФ планирует эвакуационный спецрейс в Кабул до конца августа
/

Клубный спорт: как в России создают секции для детей с ограниченными возможностями здоровья

С какими сложностями сталкиваются родители и тренеры детей с синдромом Дауна
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Главный слайд
Начало статьи
Клубный спорт: как в России создают секции для детей с ограниченными возможностями здоровья
2021-08-17 17:02:15">
2021-08-17 17:02:15
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В начале недели сразу несколько федеральных СМИ написали о небольшом футбольном клубе «Турбо» в Перми. Его создали двое супругов — Валерий и Александра Паньковы — для того, чтобы заниматься с детьми с синдромом Дауна. Теперь одна из немногих секций в городе, доступных для детей с таким диагнозом, столкнулась со сложностями при поиске площадки для занятий. «Известия» поговорили с организаторами о самом проекте, о том, как устроена их работа и с какими сложностями сталкиваются родители и тренеры детей с синдромом Дауна в регионах.

Видимые невидимые: как помочь с трудоустройством людям с синдромом Дауна
И о чем говорит опыт работы «солнечных» людей в банке и модельном агентстве

«Давай попробуем сами»

Первыми о «Турбо» и о трудностях, с которыми он столкнулся, рассказал региональный телеканал «Рифей». После этого про пермский клуб, в котором занимаются дети с синдромом Дауна, написали несколько федеральных СМИ.

Занятия год назад организовала молодая пара — Валерий и Александра Паньковы. Тренировки они проводят практически бесплатно, не считая денег, которые собирают с родителей на оплату арендованных площадок. Но найти подходящую в городе часто нелегко — из-за этого занятия иногда приходится приостанавливать. Клуб может снова оказаться в поиске уже этой осенью. Правда, рассказала «Известиям» Александра Панькова, журналисты, которые рассказали о возможном закрытии проекта, несколько сгустили краски.

— Нам сразу стали писать родители, которые испугались, что мы закрываемся. Но мы не говорили вообще о том, что закроется клуб. У нас да, есть проблемы, связанные с тем, что мы периодически не можем заниматься с детьми, но мы пытаемся их решать. Вопрос о закрытии пока не стоит, — говорит она.

Футбольный клуб «Турбо», названный так в честь героя известного мультфильма, появился в Перми в конце прошлого августа. Валерий Паньков, который серьезно увлекается футболом, тогда работал помощником тренера в одном из детских спортивных клубов города.

123

Фото: miloserdie.ru
Футбольный клуб «Турбо» в Перми
Человек, который поддержит: для чего нужен инклюзивный спорт
Как тренеры работают с детьми с особенностями развития и что от этого могут получить обычные спортсмены

Сам слабослышащий, он решил создать при своем клубе группу для слабослышащих детей. Договорился с руководством и разместил объявления в социальных сетях. Но на те объявления никто так и не откликнулся, и группа не собралась. Зато Валерию написали две мамы детей с синдромом Дауна.

— Они спросили, могут ли в группу взять таких детей. Муж сходил к руководству клуба, но там ответили отказом — может быть, побоялись, может быть, не было ресурсов, опыта для того, чтобы создать группу для таких деток. Я про всё это узнала и говорю: «А давай попробуем сами?» — вспоминает Александра.

Первые занятия, говорит она, проводили бесплатно, на обычной дворовой площадке. Родителям Александра и Валерий сразу объяснили, что не имеют опыта работы именно с такими детьми, но готовы попробовать. И те согласились. Сначала детей в группе было всего трое, но затем благодаря «сарафанному радио» стали приходить новые воспитанники.

К осени, когда заниматься на улице стало невозможно, им удалось взять в аренду закрытую площадку — чтобы отбить расходы, они собирали с родителей по 300 рублей за тренировку. На эти деньги покупали инвентарь, форму, иногда — организовывали праздники.

Разграниченные возможности: объекты для инвалидов будут рейтинговать
В России появится единая система доступных мест для этой категории граждан

Сложнее стало с наступлением весны, когда тренеры попробовали найти открытую площадку, на которой могла бы заниматься увеличившаяся группа. «Аренда сумасшедшая и нет удобного свободного времени. Как правило, предлагали середину дня, а у нас все родители работают, и мы тоже работаем», — говорит Александра.

«Только вперед»

И она, и муж совмещают тренировки в «Турбо» с основной работой в ювелирной отрасли. Для Валерия тренерство — вторая профессия. Александра, по ее словам, до решения попробовать создать группу для детей с ограниченными возможностями здоровья, спортом в принципе профессионально не занималась.

Но за прошедший год Валерий прошел профессиональную переподготовку, и теперь у него есть диплом тренера по адаптивным видам спорта. Кроме того, зимой они за свой счет съездили в Петербург — посмотреть на работу другого подобного проекта, футбольного клуба «47 в игре», который объединяет около 20 детей с синдромом Дауна: «Там очень продвинутые ребята. Мы ездили посмотреть, что они делают, как они занимаются, и они зарядили нас энтузиазмом, мол, давайте, ребята, только вперед».

Клубный спорт

Игроки ФК «Уфа» Василий Тыртышный и Денис Хайретдинов (слева направо) во время тренировки по футболу детей с синдромом Дауна

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Два первых летних месяца создатели клуба «отдыхали» из-за отсутствия площадки. Но потом пришли в местный детский футбольный клуб «Звезда». Там им пошли навстречу: «Мы шли площадку брать в аренду, но нам сказали: «Ребята, мы вам ее дадим бесплатно при условии, что вы не будете брать с родителей за тренировки денег».

Преодолеть барьеры: как меняется отношение к детям с инвалидностью
Специалисты по инклюзии оценили скандальный случай в Санкт-Петербурге

Александра и Валерий, которые и так работали практически бесплатно, согласились, и клуб предоставил им закрытую площадку, которая летом оставалась невостребованной — в хорошую погоду тренировки воспитанников самой «Звезды» проходят на открытом поле. Но если наступает непогода, закрытую площадку приходится уступать основным владельцам. Что будет осенью, когда каникулы закончатся, а погода окончательно испортится, пока неясно — новой постоянной площадки у «Турбо» пока нет. В «Звезде», подчеркивает Анна, им рады бы помочь, но тоже ничего пока не могут сказать точно.

При этом «Турбо» — одна из немногих спортивных секций в городе, доступных для детей с синдромом Дауна, говорят и тренеры, и родители.

Шестилетний Саша занимается в «Турбо» уже около года — то есть почти с момента основания.

— Он и физически, и умственно развивается. Это крупная моторика, что очень важно. Поэтому, конечно, занятия хорошо сказываются и на здоровье, и на речи, и на всем, — рассказала «Известиям» его мама Юлия.

Занятия спортом — это эффективный способ улучшить не только физическое и психологическое состояние ребенка с особенностями развития, но и помочь ему в развитии социальных навыков. Социальная адаптация важна для детей с любыми серьезными нарушениями здоровья вне зависимости от конкретного диагноза, обращают внимание специалисты.

Клубный спорт
Дети с синдромом Дауна во время тренировки по футболу

Дети с синдромом Дауна во время тренировки по футболу

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В то же время для детей с синдромом Дауна спорт по-прежнему остается малодоступным. Так, по данным исследования, которое еще в 2020 году проводил фонд «Даунсайд Ап», не занимались спортом больше половины (64%) детей с синдромом Дауна в семьях, которые приняли участие в опросе (всего 700 участников из городов и сельской местности). Среди основных причин — отсутствие таких секций поблизости (39%) и низкая информированность или незнание о них (24%).

Переучение — свет: инвалиды получат второе образование бесплатно
Какие категории граждан с ограниченными возможностями смогут претендовать на новые льготы

В другом опросе, результаты которого были опубликованы уже в апреле этого года, родители указали на дискриминацию в спортивных секциях или при использовании спортивного инвентаря как одни из наиболее актуальных проблем детей с синдромом Дауна в повседневной жизни.

Заниматься футболом Саша ходит два раза в неделю, еще два раза — на занятия в специализированную секцию для детей с ограниченными возможностями здоровья «Беговелик». Она появилась в городе еще в 2018 году. На этом, рассказывает его мама, варианты для ребенка с синдромом Дауна оказываются исчерпаны.

Нет подходящих спортивных секций и в коррекционной школе, в которую должен пойти Саша.

— Некоторые ребята, которые с нами занимаются, они тоже ходят в эту коррекционную школу, в первый класс. И я знаю, что [никаких занятий для здоровья] там нет, — говорит Юлия.

«Мы их не видим»: с чем сталкиваются семьи взрослых людей с тяжелой инвалидностью
И можно ли помочь им избежать изоляции и выгорания

Правда, в самом «Беговелике», который появился в городе еще в 2018 году и успел разработать собственную авторскую программу занятий на беговеле для детей с различными нозологиями, «Известиям» рассказали, что такие возможности в городе постепенно появляются — например, некоторые из воспитанников с синдромом Дауна также ходят в бассейн и в инклюзивную секцию чирлидеров. Просто большинство этих проектов начали работать сравнительно недавно и о себе пока не заявили.

«Рады привести ребенка»

Сейчас в «Турбо», который начинался с трех человек, занимаются 17 детей в возрасте от шести до 14–15 лет. Летом половина разъехалась на каникулы, поэтому по факту на тренировки ходит около десяти человек, говорит Александра.

— Понятно, что они не показывают всех футбольных чудес. Но то, что они побегали, попрыгали, друг с другом поконтактировали, это уже для них очень важно. Поэтому родители к нам пробиваются по пробкам, они рады привести детей, просто чтобы те побегали, — говорит она.

При этом тренеры готовы работать в том числе и с маленькими — шести- или семилетними — детьми. Таких, по словам тренеров, в группе сейчас больше всего — подростков приводят намного реже.

Клубный спорт
Дети с синдромом Дауна во время тренировки по футболу

Дети с синдромом Дауна во время тренировки по футболу

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Чувство изоляции: как осчастливить особенных детей
Семейные истории о жизненных трудностях, социальных препятствиях и их преодолении

Взрослых людей с синдромом Дауна, желающих присоединиться к занятиям, пока не было. Но если они появятся, их тоже готовы принять в группу: «Мы бы и рады, у нас нет возрастных ограничений. Меньше шести лет мы не берем, это очень сложно. А старше да».

Пока «Турбо» предстоит найти подходящую площадку или решить организационный вопрос и оформить свою деятельность официально. У футбольного клуба, который помогал «Турбо», достраивается стадион, специально предназначенный для детей с ограниченными возможностями здоровья. Воспитанников Валерия и Александры готовы туда пустить, но только при условии, что они создадут собственную некоммерческую организацию, — это тоже требует времени, а главное — подготовки. «Мы готовы создать автономную некоммерческую организацию, но это сложно, — даже если нас кто-то проконсультирует — это уже будет огромной помощью», — отмечает Александра.

«Известия» также обратились в министерство социального развития Пермского края с просьбой уточнить, какие секции для детей с синдромом Дауна доступны в краевой столице, а также с вопросом о том, могут ли там оказать какую-либо поддержку «Турбо», если его создатели обратятся за помощью. К моменту публикации материала ответ получен не был.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021