Преодолеть барьеры: как меняется отношение к детям с инвалидностью

Открытость и дружелюбие по отношению к детям с инвалидностью становятся нормой в современном обществе. Несмотря на это, еще случаются конфликты, вновь поднимающие проблему того, что многие россияне по-прежнему не понимают, как вести себя в одном пространстве с особенными детьми. Как дружить и общаться без оглядки на ограничения в здоровье, разбирались «Известия».

Сколько детей-инвалидов в России

Согласно Федеральному реестру инвалидов, на май 2021 года в России насчитывается более 717 тыс. детей-инвалидов до 17 лет, и з них — 304, 7 тыс. девочек и 412,9 тыс. мальчиков. Вместе э то почти 6% от общего числа людей с инвалидностью в стране.

Число детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) увеличивается с каждым годом. Пять лет назад, в 2017-м, таких ребят было более 638 тыс., или 5% от всех инвалидов в России. При этом нарушения здоровья у детей чаще всего проявляются в возрастной группе от 8 до 14 лет.

В последнее время вопрос дружеской инклюзивной среды все активнее поднимается как в культурном, так и в законодательном пространстве. Эксперты фиксируют изменения в благоустройстве, образовании и обслуживании детей с инвалидностью. На этом фоне особенно заметным оказался недавний инцидент на детской площадке Санкт-Петербурга.

В понедельник, 26 июля, местная жительница грубо высказалась в адрес детей-аутистов, которых привели поиграть тьюторы инклюзивного проекта «Какая разница!». Якобы дети с особенностями напугали внучку петербурженки, из-за чего та потребовала воспитанников центра «шуровать отсюда». По ее мнению, у ребят с аутизмом должны быть «карантины». Проверкой ситуации занялись правоохранительные органы.

Преодолеть барьеры Жительница Санкт-Петербурга, устроившая скандал на детской площадке Фото: соцсети

Инцидент привлек внимание не только СК, но и обычных пользователей, которые обрушились с критикой на жительницу района. Однако СМИ и авторы Telegram-каналов призвали направить силы не на травлю грубиянки, а на помощь проекту «Какая разница!». Сейчас он собирает средства на оборудование для регулярных классов. До 2 августа организация планировала накопить 400 тыс. рублей. Однако по состоянию на вечер 28 июля люди пожертвовали проекту уже более 1,3 млн рублей.

Как играть вместе

По общему мнению опрошенных «Известиями» специалистов, ситуация на площадке — исключение из правил, а не типичная стратегия взрослого, попавшая на камеру.

— Произошедшее не есть тенденция, иначе бы оно не наделало столько шума, — считает директор Института коррекционной педагогики РАО Татьяна Соловьева. — Наше отношения к другим, непохожим людям — признак зрелости. Если мы признаем приоритет детства, то учитываем и право на разнообразие, и полноценное развитие таких детей. Мы как общество самосохраняемся, поэтому и протестуем против грубых выпадов.

Проректор по инклюзивному образованию МГППУ Светлана Алехина также убеждена, что разные дети могут делить одну площадку. Другой вопрос, есть ли рядом родители и что они думают на этот счет.

— Это целая социальная ситуация, которая касается не только игры детей, но и убеждений взрослых, которые приносят свои взгляды на жизнь на детскую площадку. Вместе с ними в детскую среду попадают предрассудки и установки. И это большая проблема в развитии инклюзивных ценностей , — подчеркнула Алехина.

Преодолеть барьеры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По поводу резкой реакции жительницы Петербурга собеседница отмечает, что тревога, в принципе, обычное родительское состояние. Поэтому взрослые и находятся рядом со своими детьми на площадках и выстраивают ту культурную среду, которой сами придерживаются. Если родители заинтересованы и умеют вовлечь в игру разных детей, это может помочь наладить контакты. Однако, по оценке Светланы Алехиной, чаще взрослые просто наблюдают за происходящим, ничего не организовывая.

Более верным решением может стать аккуратное общение. Если на площадке есть ребенок с ОВЗ и обычные дети тянутся с ним поиграть, Татьяна Соловьева советует в любом случае сперва поговорить с родителями.

— Во-первых, стоит спросить разрешения — поиграть вместе и совместно использовать игрушки, после этого находиться с ребенком рядом. Если что-то тревожит или произошла конфликтная ситуация, важно не просто увести ребенка с площадки, но и объяснить, что случилось и почему. Например, сказать: «В следующий раз возьмем больше игрушек». Или: «Я буду играть вместе с вами». Дети более взрослого возраста, как правило, вступают в контакт самостоятельно, — объяснила эксперт.

Что делается для детей с ОВЗ

По мере развития идей инклюзивности доля россиян, дружелюбно относящихся к детям с инвалидностью, также увеличивается. Это подтверждают как простые наблюдения, так и глубокий анализ.

В 2017 году Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Высшей школой экономики провел социологическое исследование. Они изучили, как менялось общественное отношение к детям с ОВЗ. Выяснилось, что по сравнению с 2010 годом граждан стали намного чаще оказывать помощь детям-инвалидам. Если раньше число сочувствующих достигло 14% опрошенных, то в 2016-м — уже 50%.

Преодолеть барьеры Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Кроме того, подавляющее большинство россиян убеждены, что ребенок с инвалидностью должен воспитываться в семье — ему не место в школах-интернатах независимо от того, какова тяжесть его заболевания.

Проректор по инклюзивному образованию МГППУ Светлана Алехина соглашается с результатами опросов:

— Последние восемь-девять лет действительно можно говорить о позитивной тенденции. В 2012 году Россия ратифицировала конвенцию ООН о правах инвалидов, за это время мы очень многое успели, и даже зарубежные эксперты поражаются таким темпам. В этом есть и плюсы, и минусы. Госполитика системно ориентирована на инклюзивность. Сегодня каждый родитель может привести своего ребенка с любым состоянием развития в ту школу, которая находится у него по месту жительства. Посмотрите, сколько изменений происходит в транспорте, в культурных учреждениях. Мы видим, что любой человек имеет право прийти в театр или на концерт.

Изменения в сфере инклюзии можно проследить и по государственным инициативам. Тем же днем, когда произошел инцидент на детской площадке в Петербурге, вышел указ президента об обслуживании детей-инвалидов и их сопровождающих вне очереди в магазинах, кафе, социальных и других учреждениях.

За несколько дней до этого, 22 июля, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила оплачивать нянь детям-инвалидам из семей в трудной ситуации. В апреле она также предложила упростить процедуру признания инвалидности для детей, определив один-два дня в месяц, когда родители с детьми могли бы разом пройти всех необходимых специалистов.

Преодолеть барьеры Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Татьяна Соловьева кроме государственной выделяет также общественную активность. По ее словам, растет количество социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) и различных волонтерских объединений.

— Интерес возникает за счет большей открытости. Граждане видят вокруг себя разных людей и понимают, что само наличие заболевания не несет никакой опасности, — поясняет собеседница.

Вместе с тем эксперты опасаются, что некоторые изменения могут происходить слишком быстро, без вдумчивой проработки деталей. Так, в СМИ не раз появлялись истории о предоставлении инвалиду-колясочнику квартиры, в которую невозможно попасть: в доме банально отсутствовали лифт и пандус. Такие случаи мелькают от Челябинска до Рязани.

Те же детские площадки лишь в исключительных случаях имеют специальное игровое оборудование — модули, развивающие моторику, обязательные перила, удобные заезды и т. д. Таким образом сама среда может помещать социализации.