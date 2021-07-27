Скандал вокруг детей-инвалидов в Петербурге. Главное

В Санкт-Петербурге набирает обороты скандал вокруг детей с особенностями развития. Накануне местная жительница прогнала их с площадки, потому что они якобы напугали ее внучку. Следователи местного главка СКР уже заинтересовались инцидентом. Тем временем пользователи соцсетей заклеймили петербурженку и за сутки собрали деньги на новые классы для детского инклюзивного центра. Подробности читайте в материале «Известий».

Прогнала детей-аутистов с площадки

Жительница одного из домов Красносельского района Санкт-Петербурга возмутилась из-за того, что дети с особенностями развития гуляли на площадке с ее внучкой. Свое недовольство она в резкой форме высказала тьюторам центра «Какая разница!», которые сопровождают детей-аутистов. Центр занимается социальной интеграцией детей и взрослых с особыми потребностями. Видео инцидента, который произошел утром 26 июля, появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как петербурженка на повышенных тонах требует, чтобы дети с особенностями покинули площадку, потому что они якобы пугают ее внучку.

«Организовывайте свою площадку и там гуляйте <...> У вас свои должны быть карантины, всякая хрень, у вас всё свое должно быть», — заявила женщина.

Объяснение, что центр «Какая разница!» является арендатором помещений в соседнем с игровой площадкой доме и получил разрешение на прогулки от управляющей компании, женщину не устроил. Она угрожала, что центру придется съехать из арендуемого помещения.

«Я говорю, шуруйте в ваш третий корпус! Вы пугаете наших детей. Детей уводите отсюда. Больные дети должны… Они пугают наших детей», — заявила дама.

Помимо неоднозначных высказываний местная жительница также пыталась выбить смартфон из рук тьютора, которая снимала происходящее на камеру. Под конец видео недовольная детьми-аутистами женщина позвонила некой Маше из управляющей компании и потребовала, чтобы она спустилась и увела детей.

Соцсети

Главным фигурантом скандала оказалась некая Наталья, судя по всему, супруга бизнесмена, который занимается продажей стеклопакетов, пишет «Фонтанка».

Большинство пользователей социальных сетей осудило женщину за бесчеловечность и хамство. Зачастую люди не сдерживали эмоций и переходили на грубости и оскорбления. Женщине пришлось удалить свой аккаунт.

Сообщается, что у 4-летней внучки Натальи есть аккаунт в Instagram, она участвует в кастингах и модных фотосессиях. После публикации видео из жилого квартала «Балтийская жемчужина» аккаунт был закрыт.

Официальная реакция

После конфликта представители детской организации написали заявление в полицию. Следственное управление СРФ по региону начало проверку в день появления в Сети видео инцидента. Стражи правопорядка попытались достучаться до предполагаемой нарушительницы спокойствия, однако она не открыла дверь.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов назвал произошедшее жуткой новостью. При этом он отметил, что для петербуржцев поведение устроившей скандал женщины нехарактерно.

«Петербуржцы совсем не такие люди. Я думаю, что эта девушка, может быть, не так давно живет в Петербурге. Этот случай покажет всем, насколько подобное отношение к детям с особенностями нехарактерно для Петербурга и нашей страны. Такое позорное исключение никак не отображает точку зрения жителей Санкт-Петербурга. Это единичный случай», — рассказал Милонов в интервью «Пятому каналу».

Депутат выразил уверенность, что дети-аутисты не пугали внучку петербурженки.

Адвокат о правах людей с особенностями

Российская Конституция гарантирует инвалидам такие же права, как и всем остальным гражданам, рассказала «Известиям» адвокат Мария Ярмуш.

«Дети с особенностями, какие бы они у них не были, имеют право на всё то, что имеют остальные дети. В том числе гулять на общественной территории, на детских площадках, посещать музеи, лететь в самолете, пользоваться транспортом. Если каким-то гражданам не хочется смотреть на людей с особенностями, это говорит лишь об их очень низком культурном и нравственном уровне», — сказала Ярмуш.

У родителей детей-аутистов есть все шансы привлечь женщину к гражданско-правовой ответственности и получить возмещение морального вреда, сказала адвокат. В то же время на практике им это может выйти в буквальном смысле себе дороже, считает специалист.

«Компенсация морального вреда крайне мала. Могут назначить 15–20 тыс. рублей и возмещение судебных издержек — оплату услуг адвоката, почтовые расходы. Допустим, в Санкт-Петербурге такое дело юрист возьмется вести за 50 тыс. рублей в суде первой инстанции. А суд в итоге может взыскать за услуги адвоката 35 тыс. рублей. Времени на это дело уйдет месяца три. Получится потеря времени, сил, нервов. В итоге родители детей могут материально и потерять», — сказала Ярмуш.

Центр «Какая разница!»

Частный центр «Какая разница!» занимается комплексной помощью семьям, воспитывающим детей с особенностями развития. В центре работает лагерь выходного дня, проводятся занятия с дефектологом, арт-терапия, музыка, кулинарные занятия, занятия по адаптивной физкультуре, мастерские по работе с керамикой, деревом и другими материалами, имеется возможность выполнять школьные домашние задания под присмотром специалистов.

Как рассказала «Известиям» мама одного из детей центра Марина, в организации существуют индивидуальный подход.

«Эта летний лагерь дневного пребывания, в группе 6 детей и 6 тьюторов. Но взрослых там больше чем 6, есть еще волонтеры и другие помощники. Дети приходят с 10 до 16 с целью занятий и полезного проведения досуга, это не интернат​», — сказала Марина.

По ее словам, центр работает с детьми разных возрастов от 2 и до 18 лет. В день происшествия Марина отводила в центр своего семилетнего сына, также в лагере был мальчик 4 лет. Полный состав группы в тот день девушке неизвестен.

«Мы не живем в этом квартале, но с предвзятым отношением сталкиваемся повсеместно. Это не какая-то исключительная история, это жизнь. В каждом дворе можно с этим столкнуться», — заключила мама ребенка с особенностями развития.

После скандала в Петербурге инклюзивный центр «Какая разница!» всего за сутки собрал деньги на оборудование классов, сообщается на российской платформе краудфандинга Planeta.ru. Инклюзивному центру требовалось 400 тыс. рублей на оборудование классов, но потрясенные скандалом петербуржцы всего за сутки собрали более 900 тыс. рублей. Как заявили в центре, оставшиеся средства направят на погашение кредитов центра.