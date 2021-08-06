Быстрее, выше, дороже: в РФ зафиксировали рост интереса россиян к спорту вдвое

Спрос на занятия спортом в России вырос вдвое за первое полугодие 2021 года по сравнению с показателями прошлого года и втрое по сравнению с двумя годами ранее, утверждают аналитики. Специалисты пришли к такому выводу, изучив базу объявлений «Авито», касающихся персональных тренировок, секций и предложений фитнес-клубов, рассказали «Известиям» в компании. Наибольший рост спроса — в шесть раз — аналитики зафиксировали в горнолыжном спорте, они связывают тренд с развитием внутреннего туризма.

В здоровом теле

Спрос на занятия спортом и танцами в первом полугодии 2021-го вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и втрое по сравнению с 2019-м, рассказали «Известиям» в пресс-службе «Авито». Как уточнил представитель компании, в своей статистике сервис опирался на рост запросов контактов по соответствующим объявлениям. Их размещают как специалисты по индивидуальным тренировкам, так и сети фитнес-клубов. Всего эта база насчитывает свыше 8 тыс. объявлений.

Если говорить о конкретных видах спорта, то больше всего за последний год выросла популярность горнолыжного спорта, добавили в «Авито».

— Занятия с инструктором стали востребованнее в шесть раз, что связано в том числе с развитием внутреннего туризма. В условиях ограничений многие россияне выбрали в качестве маршрута для путешествия Красную Поляну, Шерегеш и другие горнолыжные курорты, — пояснили в компании.

Самый большой спрос на горнолыжный спорт наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Красноярске, отметил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков. Он также обратил внимание в целом на рост предложений по онлайн-тренировкам: многие спортивные тренеры освоили интернет-платформы еще во время изоляции 2020 года.

Также популярнее стали фигурное катание и теннис — спрос увеличился в четыре и в три раза соответственно, добавили в компании.

При этом занятия горнолыжным спортом и самообороной аналитики относят к самым дорогим. В среднем по стране одна тренировка по этим видам спорта обходится в 1,5 тыс. рублей. Для сравнения, занятия по танцам и йоге обычно обходятся в 500 рублей, добавили в компании.

— Активнее всего тренируются в Уфе, там соответствующих запросов стало в 3,3 раза больше по сравнению с I полугодием 2020 года. На втором месте — жители Калининграда (+215%), на третьем — Ижевск (+198%). В Москве спрос на спортивные и танцевальные тренировки повысился на 119%, а в Санкт-Петербурге — на 118%, — отметил представитель «Авито».

На открытый воздух

С начала пандемии коронавируса часть россиян предпочла заниматься спортом на дому с использованием онлайн-платформ, или индивидуально с тренером, или же самостоятельно на открытом воздухе, поэтому сети фитнес-клубов фиксируют отток клиентов примерно в 10% от показателей 2019 года. Об этом «Известиям» сообщила президент ассоциации операторов фитнес-индустрии, основатель сети клубов WorldGym Russia Ольга Киселева. По ее словам, в I квартале 2021 года продажи фитнес-клубов практически достигли показателей допандемийного уровня, но во II квартале продажи снова снизились. Точных цифр эксперт не привела.

— Таким образом, если рост спроса на занятия спортом фиксируется, то он наблюдается именно за счет каких-либо других занятий спортом, а не членства в фитнес-клубах. Динамика же с точки зрения именно фитнес-индустрии не сказать чтобы позитивна, — продолжила специалист.

Те же, кто сегодня занимается в фитнес-клубах, изменили предпочтения при выборе клубных карт, чаще выбирая абонементы на три или шесть месяцев, сказала эксперт.

— До пандемии превалировало годовое клубное членство. Оно было выгодно как клубу, поскольку вписывалось в бизнес-модель, так и клиенту, потому что стоимость одного месяца получалась низкой. Сейчас мы наблюдаем изменение потребительского поведения не только в фитнес индустрии: люди всё чаще предпочитают «короткие» продукты, будучи неуверенными в завтрашнем дне, — отметила Ольга Киселева.

По ее словам, если раньше среди всех проданных карт фитнес-клубов 20% были рассчитаны на короткий срок, то сейчас эта доля приближается к 40%. Также потребители стали чаще брать клубные карты в рассрочку, осуществляя плату за абонемент в несколько траншей, добавила эксперт.

Абонементы в фитнес-клубы с 2019 года подорожали на 7–10%, оценила Ольга Киселева. Она пояснила, что этот рост мотивирован увеличением себестоимости услуг, в частности, за счет арендных платежей и кредитной нагрузки на организации.

С начала августа в России вступил в силу закон о налоговом вычете за услуги, оказанные в сфере спорта и фитнеса. Вернуть можно будет 13% от расходов на занятия. Максимальная сумма расходов не может превышать 120 тыс. рублей, а максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

Вступление в силу этого закона должно стимулировать продажи в сетях фитнес-клубов в пределах 5–10%, уверена Ольга Киселева.

— Пока каких-то изменений мы не наблюдаем, так как вычет будет распространяться на карты, которые будут куплены в 2022 году, — отметила эксперт.

Однозначно, что осведомленность людей о налоговом вычете на спорт высокая, об этом активно пишут СМИ и рассказывают в эфирах на телевидении и радио, поэтому закон сыграет свою мотивирующую роль, добавила она.

«Известия» также направили запрос президенту «Национального фитнес-сообщества» Елене Силиной и в пресс-службу World Class.