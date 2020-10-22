Все в дом: продажи услуг фитнеса рухнули на 24%

В начале октября в России на 24% упали продажи услуг в фитнес-центрах и тренажерных залах по сравнению с сентябрем. В Москве большее снижение — на 32%. При этом россияне больше тратят на спортивные товары: средние чеки выросли на 10% в целом по стране и на 6% в столице. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия». Россияне опасаются распространения коронавируса и охотнее остаются дома, используя онлайн-тренировки, считают эксперты.

Тренировки — дома

Аналитики «Платформы ОФД» изучили потребительские предпочтения россиян с 1 по 15 октября по сравнению с аналогичным периодом нанешнего сентября, а также октября прошлого года. Компания обработала данные с 1 млн онлайн-касс магазинов, выдающих около 44 млн чеков в сутки.

Продажи услуг в фитнес-центрах в первой половине октября сократились на 24% в целом по стране в сравнении с 1-15 сентября, в Москве – на 32%. При этом средний чек за этот же период упал на 12% в целом по РФ, в столице — на 21%.

В сравнении с прошлым годом объемы продаж услуг фитнес-центров и тренажерных залов рухнули на 40% в целом по России и на 54% в столице. При этом средний чек покупки составил 2,5 тыс. рублей по стране (–21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), а в Москве — 3,8 тыс. рублей (–37%). В компании отметили, что с начала октября люди в основном покупали месячные, а не годовые абонементы на тренировки. Плюс к этому именно осенью фитнес-центры начали предлагать покупателям существенные скидки на свои услуги.

Все в дом2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тем временем россияне стали больше тратить на спортивные товары. В первой половине октября средний чек в этой категории вырос относительно начала сентября на 10% до 5 тыс. рублей. В Москве показатели составили 6% и 5,7 тыс. рублей. Правда, число покупок сократилось на 10% в целом по стране и на 12% в столице.

Если сравнивать с прошлым годом, продажи спорттоваров увеличились на 27% в России и на 20% в Москве. Средний чек подскочил на 7% по стране и на 8% в столице.

Самыми популярным покупками в октябре стали спортивная одежда, обувь и принадлежности для тренировок дома, отметили в компании. При этом люди чаще выбирали одежду спортивного стиля для повседневной носки дома, а не сезонные куртки и костюмы.

Вторая волна самоограничения

В первой половине октября россияне, особенно москвичи, ожидали нового длительного периода самоизоляции плюс более жестких ограничительных мер, считает представитель «Платформы ОФД». По идее, фитнес-центры могли закрыться, поэтому граждане спешили отказаться от посещения тренажерных залов, а в качестве компенсации стали активнее поддерживать себя в форме вне зала, сказал он.

— Это стало легче делать на фоне бурно развивающейся индустрии онлайн-тренировок и фитнес-марафонов в социальных сетях. Они способствовали росту количества домашних спортивных занятий, — заметили в компании.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии фиксирует такую же тенденцию, подтвердила президент организации Ольга Киселева. Динамика продаж услуг тренажерных залов становится отрицательной, сказала она «Известиям». В августе и сентябре их реализация просела на 30–50%, а с начала октября ситуация усугубилась, особенно в столице.

Все в дом1 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Доходы организаций постоянно падают. Расходы же увеличиваются: например, на средства индивидуальной защиты, дезинфекцию помещений, на перераспределенные выплаты по аренде помещений и по кредитам на заработную плату, — заметила специалист.

Пока сложно спрогнозировать, как ситуация будет развиваться дальше и какое количество заведений может завершить работу, сказала Ольга Киселева.

Новый спрос

Россияне активно скупают и другие потребительские товары, отметил представитель «Платформы ОФД». Продажи электроники и бытовой техники выросли на 22% в России и на 52% в Москве. Средний чек покупки составил почти 7 тыс. рублей (+23%) в целом по стране и 12,6 тыс. рублей (+14%) в Москве.

Продажи действительно выросли на уровне 20%, подтвердили «Известиям» в ассоциации производителей электроники и бытовой техники РАТЭК.

Также растет спрос на товары для хозяйства, ремонта и дачи, отметили в «Платформе ОФД». Объемы продаж год к году в России выросли на 41%, в Москве — на 64%. Плюс увеличился средний чек покупки: на 21% (до 3,4 тыс. рублей) по стране и на 56% (до 7,2 тыс. рублей) в столице.

Чаще всего в первой половине октября люди заказывали доставку стройматериалов, покупали сухие строительные смеси, а также электроинструменты и товары для мелкого бытового ремонта, следует из данных компании. Скачок реализации в этой категории представитель «Платформы ОФД» связал с очередным переходом на работу из дома. Мэр Москвы Сергей Собянин обязал бизнес перевести на удаленку 30% сотрудников с 5 по 28 октября.

Все в дом3 Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В октябре в «Ашане» действительно зафиксировали растущий спрос на некоторые потребительские товары, сказали «Известиям» в пресс-службе компании. Например, продажи спортивной продукции выросли в среднем на 10–15%. Из-за непростой эпидемиологической ситуации в стране многие отдают предпочтение домашним тренировкам, сказали в компании. Увеличение реализации товаров для дачи составило 15–20% в начале октября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнили в «Ашане». Это связано с хорошей погодой, которая позволила продлить дачный сезон, считают там.

С 28 сентября по 18 октября онлайн-гипермаркет «Перекресток Впрок» зафиксировал рост продаж товаров для ремонта на 76% и спортивных товаров на 72% по сравнению с прошлым годом, сказала «Известиям» коммерческий директор дивизиона Елена Матвеева. Покупатели стали больше времени работать удаленно, перешли на занятия спортом дома, а также получили возможность заняться обустройством жилья, полагает она.