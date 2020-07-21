Заплыв клиентов: как в бассейнах снижают риск заболеть COVID-19

Для бассейнов необходимо разработать новые правила, чтобы исключить заражение посетителей коронавирусом. Согласно исследованию итальянских ученых, для инактивации патогена необходима концентрация хлора 10 мг на литр воды. Однако отечественные специалисты пояснили, что плавание в такой воде невозможно, и рассказали о мерах, которые российские фитнес-центры принимают для снижения риска инфицирования. Среди них — тройная система очистки воды, частая уборка помещений, пропускная система с обязательным измерением температуры тела, соблюдение социальной дистанции и отказ от некоторых услуг. При этом, говорят эксперты, плавание в бассейнах менее опасно, чем купание в небольших пресных водоемах.

В свободное плавание

С 23 июня открыли свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Хорошая новость заключается в том, что в научной литературе случаев заражения SARS-CoV-2 через воду описано пока не было. Таким образом, наличие самого бассейна не представляет особой опасности, по крайней мере, согласно последней информации. Однако остается риск передачи инфекции через респираторные капли — частички биологических жидкостей человека, выделяемые, например, при дыхании или кашле.

Во всем мире сейчас идут исследования по возможностям дезактивации коронавируса, а также изучается время его живучести в водной среде. Одну из статей с разбором данной проблематики опубликовали итальянские ученые. В ней обсуждаются рекомендации Итальянского общества профилактической медицины и общественного здравоохранения, которое подготовило ряд указаний для профилактики заражения коронавирусом при занятиях плаванием.

фитнес Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Лабораторных испытаний по инактивации SARS-CoV-2 в условиях бассейнов пока нет. Зато есть информация о схожих коронавирусах. В частности, SARS-CoV (вирус-возбудитель тяжелого острого респираторного синдрома, или атипичной пневмонии, в 2002–2003 годах. — «Известия») был уничтожен в сточных водах хлором в концентрации 10 мг на литр воды в течение 10 минут или диоксидом хлора в количестве 40 мг на литр воды в течение получаса. Авторы работы подчеркивают, что, даже если вирус передается респираторным путем, всё равно лучше повышать уровень хлора до максимальных допустимых порогов.

— У нас концентрация хлора, согласно нормам, держится в пределах 0,4 мг/л. При 10 мг/л хлора в воде плавать будет невозможно, — сообщил техник по водоподготовке клуба World Class RedSide Артем Кабанов. — Для уничтожения болезнетворных бактерий и вирусов воду просвечивают ультрафиолетом. Далее она нагревается до необходимой температуры и в нее добавляют вещества, регулирующие жесткость. На следующем этапе происходит еще одно обеззараживание — хлорирование, в соответствии с требованиями СанПиН.

PR-директор сети клубов X-Fit Ольга Чинёнова пояснила, что повышенная концентрация хлора опасна для здоровья людей и ведет к аллергическим, астматическим, дерматологическим реакциям, проблемам с желудочно-кишечным трактом и другим осложнениям.

бассейн Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— В наших бассейнах используется трехступенчатая система очистки воды на уровне фильтрации, что обеспечивает безопасность тренировочного процесса , — добавила Ольга Чинёнова. — В воду также добавляют морскую соль, которая оказывает дополнительный антибактериальный эффект.

Еще одна возможная мера безопасности — использование полнолицевой маски и трубки для подводного плавания. Впрочем, плавать большинством стилей (баттерфляй, брасс, кроль) с такой экипировкой довольно неудобно. Тем не менее в Японии небольшая компания изобрела специальные маски для бассейна, и они стали пользоваться большим спросом. Изделие создано из прозрачного водонепроницаемого материала и закрывает нижнюю часть лица.

Выйти из воды

Стоит учесть, что бассейны, как правило, входят в состав комплексов, в которых есть раздевалки, спортивные залы, душевые кабины, кафе, спа-салоны, где также необходимо соблюдать меры безопасности.

Итальянские ученые предложили запретить проход в клубы людей с любыми симптомами COVID-19, организовать измерение температуры тела на входе. Кондиционирование всех помещений должно быть обустроено так, чтобы воздух постоянно обновлялся, а не просто циркулировал из одного зала в другой. Еще одно предложение — соблюдение социальной дистанции между занимающимися в 2 м — и не только на водных дорожках.

В пресс-службе сети фитнес-клубов World Class «Известиям» сообщили, что каждую ночь после закрытия проводится тщательная уборка помещений с использованием сильных дезинфекторов. Во всех зонах клуба установлены дозаторы с антисептиками для дезинфекции рук, в которых содержание спирта не менее 70%. Зоны рецепции оборудованы защитными экранами, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и проходят ежедневный термоконтроль, а также тестирование на коронавирус, согласно установленному графику. В зонах оказания фитнес-услуг полный воздухообмен происходит в течение 10 минут.

бассейн Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Временно придется отказаться от контактных тренировок, например спаррингов в боевых видах и грудничкового плавания, — пояснили в пресс-службе. — Посещение бассейнов возможно при условии, что на каждого посетителя будет отведено не менее 5 кв. м площади зеркала воды или 10 кв. м дорожки бассейна. Участие в групповых программах также будет регламентировано в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: во-первых, это ограничение количества одновременно тренирующихся, во-вторых, между классами будет увеличен промежуток времени на дезинфекцию и проветривание.

Аналогичные меры принимают и в сети клубов X-Fit. При входе посетителей встречает персонал, который обязан носить средства индивидуальной защиты, и бесконтактно проверяет температуру тела — людям с повышенными показателями или с признаками ОРВИ в доступе отказывают.

— Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, ведется предварительная запись на тренировки — забронировать место можно по телефону клуба, на сайте и в чат-боте Telegram, — сообщила «Известиям» Ольга Чинёнова. — Эта мера позволяет распределять потоки посетителей и соблюдать ограничения по количеству людей, когда в «сухих» зонах на человека должно приходиться не менее 4 кв. м площади помещения, а в бассейне — не менее 5 кв. м зеркала воды при занятиях аквааэробикой.

Между морем и рекой

Что касается плавания в открытых водоемах, то ранее Роспотребнадзор сообщил, что бояться заразиться COVID-19 во время купания не нужно — вирус погибает в воде, так как она подвергается воздействию большого количества солнечных лучей. Также главный специалист Минздрава по санаторно-курортному лечению Михаил Никитин отметил, что вероятность заразиться COVID-19 во время купания невелика.

— В обширном водоеме теоретически и практически концентрация вируса снижается, даже если вдруг оказался рядом кто-то из заболевших, — заявил Михаил Никитин

Однако существует ряд исследований, согласно которым патоген довольно долго (до 26 дней) обнаруживается в фекалиях выздоровевшего человека, после того как тест на COVID-19 становится отрицательным. Таким образом, SARS-Cov-2 через сточные воды может попасть в озера и реки, а время его активного существования в воде — 25 дней (согласно выводам ученых из Университета Глазго, Великобритания. — «Известия»). Следовательно, неочищаемый пресный водоем вполне может стать источником заражения.

пляж Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Морская вода является достаточно агрессивной средой, и вирус не сможет выживать там в течение длительного времени, — подчеркнул заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. — В то же время можно предположить, что в пресных водоемах вероятность заражения коронавирусной инфекцией существенно выше. Кроме того, объем озер и прудов несопоставим с морскими или океанскими, что также оказывает свое влияние.