До особого распоряжения: самарский фитнес готов на жесткие требования

На текущей неделе самарские фитнес-тренеры собрались у здания областного правительства и ждали выхода губернатора Дмитрия Азарова. Их интересовал один вопрос — когда откроются спортивные учреждения? В регионе уже начали работать гостиницы, внутренние залы кафе и ресторанов, торговые центры, парки и скверы. Но областное правительство и местное управление Роспотребнадзора не спешат давать добро на открытие фитнес-клубов. Почему — в материале «Известий».

Спорт в лесу

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 10 июля, Самарская область находится на первом этапе снятия ограничений. В регионе разрешили прогулки и занятия спортом на улице, открылись предприятия сферы услуг, например, парикмахерские, возобновилась торговля непродовольственными товарами.

Ограничения снимают неравномерно: открылись парки, скверы, основные залы кафе и ресторанов, частично работают гостиницы, санатории, пансионаты и дома отдыха, турбазы, крупные магазины и торговые центры. Им рекомендовано возобновить работу только на третьем этапе выхода из карантина. Кинотеатры, театры, музеи и фитнес-клубы не работают.

До особого распоряжения Фитнес-клуб, закрытый на карантин Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Представителям фитнес-индустрии пояснили, что спортклубы останутся закрытыми до особого распоряжения правительства. По словам директора сети фитнес-клубов «Фит Лайн» в Тольятти, менеджера компетенций «Физической культуры, спорта и фитнеса» Worldskills Russia Светланы Зиборовой, власти не сообщают даже примерной даты возобновления их работы.

— Что такое особое распоряжение и когда всё будет? Как нам вести себя с сотрудниками и клиентами, строить бизнес-планирование? Обрушились все варианты, потому что большей неопределенности, пожалуй, еще не было за все эти три с лишним месяца, — сказала она в беседе с «Известиями».

Зиборова отметила, что на фоне запретов в регионе активно работают подпольные качалки, а люди занимаются на улице и в лесах.

— У нас просто паломничество творится. Тольятти расположен таким образом, что здесь много лесных зон. Люди занимаются на детских и спортивных площадках. Никто их не контролирует, никто не обрабатывает эти турники, тренажеры. Сейчас в Самарской области жуткая жара. Тренеры всё равно работают в лесах. Проезжая по городу, видишь, как бедные дети стоят группами на остановках на жарище, ждут своих тренеров. Как они в лесу будут заниматься? А вдруг у детей случится тепловой или солнечный удар? Кто им там будет оказывать помощь? — поделилась она.

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Жесткие требования

Снятие ограничений согласовывается с региональным управлением Роспотребнадзора и проводится поэтапно, ответили «Известиям» в министерстве спорта Самарской области.

«В связи с эпидемиологической ситуацией ограничения на работу фитнес-центров сохраняются до особого распоряжения. Предприятия сферы фитнес-услуг входят в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, для которых разработаны меры государственной поддержки», — пояснили изданию в ведомстве.

До особого распоряжения Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В региональном управлении Роспотребнадзора на запрос оперативно не ответили. По данным самарского издания «Сова», специалистов смущает большое количество контактных поверхностей в фитнес-клубах, наличие общих санузлов, саун, а также возможность нахождения людей в непроветриваемом помещении.

На неформальной встрече с фитнес-тренерами 7 июля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил изучить требования надзорного органа и подготовить список дополнительных мер безопасности. Их рассмотрят в понедельник, 13 июля, на оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По словам министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина, предложения по работе фитнес-клубов предлагались на оперативном штабе еще 6 июля, но их не одобрили.

— Я вам честно скажу, сейчас всё будет зависеть от цифры всплеска. Если бы была цифра 35 на понедельник, я думаю, мы бы прошли [с нашими предложениями]. А как 135 рвануло, там никто даже разговаривать с нами не стал, — признался он на неформальной встрече (запись есть у «Известий»).

Представители фитнес-индустрии подготовили свои предложения правительству и Роспотребнадзору (письма есть у «Известий»). Они указали, на какие меры готовы пойти, чтобы им разрешили открыться.

«Обеспечить загруженность посещения фитнес-центров на уровне 15% от рекомендованных норм РПН от 04.06.2020 года и на первые две недели открытия до вашего особого распоряжения; исключить работу саун, хаммамов и бань; отменить выдачу полотенец, использование кулеров и фонтанчиков для воды, развести потоки обслуживающего персонала и клиентов клуба, учитывая социальную дистанцию, рекомендовать людям старше 65 лет, имеющим хронические заболевания, не посещать клуб до момента улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, обеспечить расстояние между шкафчиками для переодевания не менее 1,5 м», — сказано в письмах.

До особого распоряжения Наклейка о соблюдении дистанции на полу фитнес-клуба Фото: РИА Новости/Антон Денисов

По словам Светланы Зиборовой, загруженность в 15% — это путь к банкротству для отрасли.

— А остальные 85–90% клиентов придут за возвратами? Люди-то в основном покупают длительные абонементы. Они говорят: как мы будем записываться? Мы на это идем, чтобы просто сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Конечно, надеемся, что нам достаточно оперативно разрешат увеличить загруженность. Как в Татарстане: там буквально через две недели клубам позволили работать фактически без ограничений. Для нас это единственный свет в конце тоннеля, нужный, чтобы бизнес-модель вернулась в рабочее состояние и хотя бы зарабатывала в ноль, а не плодила долги.

На 10 июля Самарская область была на 26-м месте по стране по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом. Всего заразился 5721 человек, 3504 выздоровело, 61 умер. Показатель смертности от вируса в регионе в четыре раза ниже, чем в среднем по России: 1,83 против 7,3.

Опасно или нет

По словам врачей, с которыми ранее говорили «Известия», соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора хоть и не исключает риска заразиться в фитнес-клубах, но сводит его к минимуму.

— Бассейн и спортзал — помещения с большим скоплением людей, поэтому соблюдать масочный режим при занятиях и оставаться при этом на дистанции 1,5 м трудно, — пояснила изданию врач-инфекционист Наталья Катанцева. — Конечно, инфицированный коронавирусом человек легко заразит здорового в таких условиях. Тем более больной COVID-19 с клиническими проявлениями вряд ли займется спортом. А вот бессимптомный носитель коронавируса очень заразен и опасен — он об этом не знает. Поэтому только соблюдение требований реально убережет от этой грозной инфекции.

До особого распоряжения Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Детский инфекционист Лариса Дубова отметила, что заразиться в бассейне или спортзале довольно легко, но и обычными вирусными заболеваниями тоже. Ее коллега Екатерина Нагиева добавила, что вероятность попадания вируса в организм в фитнес-клубах такая же, как и в любом другом замкнутом пространстве, — не больше и не меньше.

Опасность фитнес-клубов в период эпидемии пытались выявить зарубежные специалисты. В Университете Осло в Норвегии провели эксперимент, результаты которого опубликовали в конце июня. Ученые пригласили почти 4 тыс. человек и разделили их на две группы: одна ходила в спортклубы в течение трех недель, другая нет. В итоге только у одного человека из первой группы выявили коронавирус, но установили, что он заразился скорее на работе. Ни у одного человека из персонала фитнес-клубов за это время вируса не нашли.

В России таких исследований не проводили, поэтому судить о влиянии фитнес-клубов на эпидемиологическую обстановку можно только по косвенным признакам и статистике других регионов. В Москве спортклубы работают с 23 июня, в Ростовской области — с 22-го, в Волгоградской — с 30-го, в Ростовской — 22-го. Ни в одном регионе скачка заболеваемости не наблюдается, все перешли на третий этап снятия ограничений.

До особого распоряжения Полка с браслетами в фитнес-клубе Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В соседних с Самарской областью регионах ситуация складывается по-разному. В Саратовской области фитнес-клубы начали работать 29 июня. В Оренбуржье они закрыты, но там сохранены и другие ограничения: не работают рестораны и кафе (только летние веранды), бани, сауны, массажные салоны, гостиницы. В Ульяновской области спортивные учреждения открылись 15 июня, но внутренние залы предприятий общепита еще нет. В Татарстане фитнес-клубы в ограниченном режиме запустили еще 18 мая, но в них разрешили проводить только индивидуальные тренировки строго по записи. С 5 июня спортклубы республики заработали в обычном режиме с санитарными ограничениями.