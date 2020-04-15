Прямой эфир
Сюжет:

Роскачество назвало способы вернуть деньги за неиспользованные из-за COVID-19 услуги

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты Роскачества рассказали, как следует поступить с абонементом в фитнес-клуб, оплаченными секциями и билетами на концерт, которые не были использованы из-за пандемии коронавируса. С материалом в среду, 15 апреля, ознакомились «Известия».

В организации, в частности, разъяснили ситуацию с фитнес-клубами, которые закрылись по распоряжению правительства РФ, однако их посетители, которые уже успели приобрести абонемент, лишились возможности посещения спортивных центров.

Шаговая доступность: кто активнее занимается спортом в самоизоляции
Молодежь почти не заинтересовалась тренировками по интернету

«На время карантина фитнес-клубы уже заморозили сроки действия карты. Если всё же вы хотели бы расторгнуть договор и вернуть деньги, на вашей стороне закон «О защите прав потребителей» и статья 782 Гражданского кодекса РФ» — рассказал замруководителя Роскачества Андрей Белоусов.

Согласно указанному закону, посетители в праве отказаться от пользования фитнес-клубом или бассейном в любое время. В договоре, как правило, уже прописана вся процедура расторжения или возврата средств.

Деньги должны вернуть в течение 10 дней, отметили в организации.

В случае, если клуб отказывает в расторжении договора и возврате средств, то необходимо написать заявление об отказе от дальнейшего исполнения договора и возврате денежных средств.

Если недобросовестные владельцы фитнес-клубов отказываются принимать заявление, тогда нужно при свидетелях в клубе составить заявление об отказе принимать заявление, но лучше отправить его по почте. Финальным шагом в борьбе за средства является обращение в суд.

Что касается отмененных концертов, спортивных мероприятий, театральных постановок и других массовых событий, то эксперты считают, что билет остается действительными, если организатор решит перенести событие на другое время. Об этом он обязан уведомить всех участников мероприятия.

В организации также прокомментировали ситуации с отмененными занятиями в секциях, кружках и прочих детских занятий. Эксперты указали, что согласно Гражданскому кодексу РФ, договор об оказании услуг может быть расторгнут заказчиком в любой момент.

«Исполнитель имеет право вычесть из суммы возврата произведенные расходы, связанные, к примеру, с закупленными материалами для занятий. Запомните: аренда помещения и зарплата педагогов и тренеров — это расходы исполнителя, которые он несет вне зависимости от того, заключили ли вы с ним договор или нет, поэтому вы не должны позволять вычесть эти расходы из суммы возврата», — говорится в тексте.

29 марта правительство Москвы объявило об обязательном режиме самоизоляции для всех жителей из-за распространения коронавируса. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома). Впоследствии власти столицы были вынуждены ввести штрафы за нарушения самоизоляции, так как многие не соблюдали режим. 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе начнут постепенно вводить пропускной режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Л'Этуаль» закрыла тысячу магазинов из-за коронавируса
В Москве оштрафовали более 90 торговых точек за нарушение санитарных норм

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020