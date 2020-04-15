Роскачество назвало способы вернуть деньги за неиспользованные из-за COVID-19 услуги

Эксперты Роскачества рассказали, как следует поступить с абонементом в фитнес-клуб, оплаченными секциями и билетами на концерт, которые не были использованы из-за пандемии коронавируса. С материалом в среду, 15 апреля, ознакомились «Известия».

В организации, в частности, разъяснили ситуацию с фитнес-клубами, которые закрылись по распоряжению правительства РФ, однако их посетители, которые уже успели приобрести абонемент, лишились возможности посещения спортивных центров.

«На время карантина фитнес-клубы уже заморозили сроки действия карты. Если всё же вы хотели бы расторгнуть договор и вернуть деньги, на вашей стороне закон «О защите прав потребителей» и статья 782 Гражданского кодекса РФ» — рассказал замруководителя Роскачества Андрей Белоусов.

Согласно указанному закону, посетители в праве отказаться от пользования фитнес-клубом или бассейном в любое время. В договоре, как правило, уже прописана вся процедура расторжения или возврата средств.

Деньги должны вернуть в течение 10 дней, отметили в организации.

В случае, если клуб отказывает в расторжении договора и возврате средств, то необходимо написать заявление об отказе от дальнейшего исполнения договора и возврате денежных средств.

Если недобросовестные владельцы фитнес-клубов отказываются принимать заявление, тогда нужно при свидетелях в клубе составить заявление об отказе принимать заявление, но лучше отправить его по почте. Финальным шагом в борьбе за средства является обращение в суд.

Что касается отмененных концертов, спортивных мероприятий, театральных постановок и других массовых событий, то эксперты считают, что билет остается действительными, если организатор решит перенести событие на другое время. Об этом он обязан уведомить всех участников мероприятия.

В организации также прокомментировали ситуации с отмененными занятиями в секциях, кружках и прочих детских занятий. Эксперты указали, что согласно Гражданскому кодексу РФ, договор об оказании услуг может быть расторгнут заказчиком в любой момент.

«Исполнитель имеет право вычесть из суммы возврата произведенные расходы, связанные, к примеру, с закупленными материалами для занятий. Запомните: аренда помещения и зарплата педагогов и тренеров — это расходы исполнителя, которые он несет вне зависимости от того, заключили ли вы с ним договор или нет, поэтому вы не должны позволять вычесть эти расходы из суммы возврата», — говорится в тексте.

29 марта правительство Москвы объявило об обязательном режиме самоизоляции для всех жителей из-за распространения коронавируса. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома). Впоследствии власти столицы были вынуждены ввести штрафы за нарушения самоизоляции, так как многие не соблюдали режим. 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе начнут постепенно вводить пропускной режим.